Mỹ hủy chuyến đi Pakistan của ông Vance, chờ đề xuất từ Iran

Ông Vance trước đó đã có kế hoạch đi cùng Đặc phái viên Steve Witkoff và Cố vấn cấp cao Jared Kushner, dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán với các quan chức Iran.

Quan chức Nhà Trắng cho biết, sau bài đăng của Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social, trong đó khẳng định Mỹ đang chờ đợi một “đề xuất thống nhất” từ phía Iran, chuyến đi tới Pakistan của ông Vance đã không diễn ra như dự kiến. “Mọi thông tin cập nhật liên quan đến các cuộc gặp trực tiếp sẽ được Nhà Trắng thông báo trong thời gian tới”, quan chức này lưu ý.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết sẽ gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran, đồng thời chờ đợi đề xuất từ phía Tehran.