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Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ "giáng đòn rất mạnh" vào Iran

Thứ Hai, 21:11, 13/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ "giáng đòn rất mạnh" vào Iran, đồng thời chỉ trích Tehran không thực hiện các cam kết trong quá trình đàm phán giữa hai bên.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News, ông Trump cho biết Mỹ đã tiến hành các đòn tấn công đáp trả nhằm vào Iran và sẽ tiếp tục có lập trường cứng rắn nếu Tehran không thay đổi.

"Chúng tôi đã giáng đòn rất mạnh vào họ đêm qua. Mỗi lần họ phóng máy bay không người lái, chúng tôi đều đáp trả rất mạnh. Chúng tôi từng có một thỏa thuận, điều mà không nhiều người biết. Mọi việc gần như đã hoàn tất nhưng họ đã phá vỡ nó. Họ luôn phá vỡ các thỏa thuận. Chúng tôi đã có 10 thỏa thuận với họ, vì vậy chúng tôi sẽ đánh họ rất mạnh", ông Trump nói.

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Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ đánh rất mạnh nếu Iran không đạt thỏa thuận. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết Washington sẽ đảm nhận vai trò "bảo vệ" eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

"Giờ đây, chúng tôi sẽ bảo vệ tuyến đường này và sẽ được trả tiền cho nhiệm vụ đó", ông Trump tuyên bố.

Theo Tổng thống Mỹ, Washington kỳ vọng được các đối tác hoàn trả chi phí cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz vì Mỹ chỉ muốn được bồi hoàn cho những gì đã làm và cho việc đặt người dân Mỹ vào tình thế nguy hiểm..

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi quân đội Mỹ tăng cường các cuộc không kích nhằm vào Iran trong dịp cuối tuần qua.

Giang Bùi/VOV.VN
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