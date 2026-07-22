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Ông Trump dọa phá hủy cầu hoặc nhà máy điện Iran sau mỗi vụ tấn công tàu ở Hormuz

Thứ Tư, 21:18, 22/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cảnh báo, Mỹ sẽ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện sau mỗi lần Iran nổ súng nhằm vào một tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Mỹ tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Iran, trong đó các hệ thống phòng không đã khai hỏa trên bầu trời thủ đô Tehran. Iran phóng tên lửa tấn công một thành phố của Jordan nằm sát Israel, trong khi cảnh báo cũng được ban bố tại Bahrain và Saudi Arabia.

Trong lời cảnh báo đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump nhắc lại những đe dọa trước đó về việc tấn công cơ sở hạ tầng để trả đũa các cuộc tấn công của Iran.

Ong trump doa pha huy cau hoac nha may dien iran sau moi vu tan cong tau o hormuz hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Từ thời điểm này trở đi, bất cứ khi nào Cộng hòa Hồi giáo Iran nổ súng nhằm vào một tàu thuyền tại eo biển Hormuz, dù bằng tên lửa, rocket, UAV hay bất kỳ thiết bị hoặc vũ khí nào khác, Mỹ sẽ ném bom và phá hủy MỘT CÂY CẦU HOẶC NHÀ MÁY ĐIỆN”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Đêm thứ 11 Mỹ tiến hành không kích Iran diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao chưa cho thấy nhiều dấu hiệu tiến triển công khai. Quan chức hai bên vẫn giữ lập trường cứng rắn trong các vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz - tuyến hàng hải có vai trò quan trọng với năng lượng toàn cầu và hiện phần lớn vẫn bị đóng do các cuộc tấn công của Iran.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz - nơi từng chứng kiến khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt được giao dịch trên toàn cầu đi qua trong thời bình, đã gây chấn động nền kinh tế thế giới, với những tác động vượt xa khu vực Trung Đông. Mối đe dọa mới từ lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào hoạt động vận tải biển của Saudi Arabia trên Biển Đỏ cũng đặt một điểm nghẽn thương mại quan trọng khác trước nguy cơ bị gián đoạn.

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Mỹ điều “song sát” F-16CJ và F-35A tới Trung Đông, Iran đối mặt nguy cơ mới

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã điều động các máy bay chuyên thực hiện nhiệm vụ chế áp phòng không và máy bay chiến đấu tàng hình từ các căn cứ ở châu Âu tới Trung Đông vào cuối tuần qua, trong bối cảnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) liên tiếp tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào mục tiêu quân sự của Iran.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: AP
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