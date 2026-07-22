Thời sự quốc tế trưa 22/7: Mỹ cảnh báo sẽ tấn công Iran mạnh gấp 10 lần

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>> Mỹ không kích Iran, giao tranh bước sang ngày thứ 11 liên tiếp
VOV.VN - Tình hình thế giới sáng 22/7 có những nội dung chính sau đây: Người biểu tình Ukraine ra "tối hậu thư" cho Tổng thống Zelensky; Giây phút "sát thần" Iskander-M Nga tập kích "tổ hợp tên lửa Thần biển" Ukraine; Mỹ tấn công trung tâm chỉ huy quân sự của Iran…
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VOV.VN - Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã cảnh báo các tàu thuyền Saudi Arabia không được sử dụng Biển Đỏ - thông điệp này được phát sóng tới các tàu thuyền trên tuyến đường thủy quan trọng này.
VOV.VN - Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã cảnh báo các tàu thuyền Saudi Arabia không được sử dụng Biển Đỏ - thông điệp này được phát sóng tới các tàu thuyền trên tuyến đường thủy quan trọng này.
VOV.VN - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Wes Streeting, hôm 21/7 cho biết việc Nga tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi bờ biển Anh là “vô trách nhiệm”.
VOV.VN - Tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Wes Streeting, hôm 21/7 cho biết việc Nga tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi bờ biển Anh là “vô trách nhiệm”.
VOV.VN - Ấn Độ cho biết, hôm 21/7 họ đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Nga và bày tỏ “quan ngại sâu sắc” sau vụ tấn công tên lửa khiến 4 người Ấn Độ thiệt mạng trên một tàu chở hàng ở Biển Đen lúc đang rời cảng Ukraine.
VOV.VN - Ấn Độ cho biết, hôm 21/7 họ đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Nga và bày tỏ “quan ngại sâu sắc” sau vụ tấn công tên lửa khiến 4 người Ấn Độ thiệt mạng trên một tàu chở hàng ở Biển Đen lúc đang rời cảng Ukraine.
VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu một vòng không kích mới nhằm vào Iran vào sáng sớm 20/7 sau khi thông báo về cái chết của một binh sĩ Mỹ. Trong khi đó, Iran đã bắn tên lửa về phía Jordan, điều này có nguy cơ làm leo thang xung đột sang nước láng giềng Israel.
VOV.VN - Mỹ đã bắt đầu một vòng không kích mới nhằm vào Iran vào sáng sớm 20/7 sau khi thông báo về cái chết của một binh sĩ Mỹ. Trong khi đó, Iran đã bắn tên lửa về phía Jordan, điều này có nguy cơ làm leo thang xung đột sang nước láng giềng Israel.
VOV.VN - Dù hứng chịu nhiều đợt không kích của Mỹ và Israel, Iran vẫn duy trì năng lực tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV. Các cuộc tập kích mới nhất nhằm vào lực lượng Mỹ cho thấy kho tên lửa của Tehran vẫn là mối đe dọa đáng kể tại Trung Đông.
VOV.VN - Dù hứng chịu nhiều đợt không kích của Mỹ và Israel, Iran vẫn duy trì năng lực tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV. Các cuộc tập kích mới nhất nhằm vào lực lượng Mỹ cho thấy kho tên lửa của Tehran vẫn là mối đe dọa đáng kể tại Trung Đông.
VOV.VN - Chi phí cuộc chiến của Mỹ tại Iran đã lên tới 37,5 tỷ USD, trong khi xung đột tiếp tục kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Con số này đang đặt chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước sức ép ngày càng lớn, từ những câu hỏi tại Quốc hội cho đến phản ứng của người dân ngay bên ngoài đồi Capitol.
VOV.VN - Chi phí cuộc chiến của Mỹ tại Iran đã lên tới 37,5 tỷ USD, trong khi xung đột tiếp tục kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Con số này đang đặt chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước sức ép ngày càng lớn, từ những câu hỏi tại Quốc hội cho đến phản ứng của người dân ngay bên ngoài đồi Capitol.