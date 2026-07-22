Thời sự quốc tế trưa 22/7: Mỹ cảnh báo sẽ tấn công Iran mạnh gấp 10 lần

37,5 tỷ USD chi phí chiến tranh Iran đặt chính quyền Mỹ trước sức ép kép

VOV.VN - Chi phí cuộc chiến của Mỹ tại Iran đã lên tới 37,5 tỷ USD, trong khi xung đột tiếp tục kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Con số này đang đặt chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước sức ép ngày càng lớn, từ những câu hỏi tại Quốc hội cho đến phản ứng của người dân ngay bên ngoài đồi Capitol.