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Thời sự quốc tế trưa 22/7: Mỹ cảnh báo sẽ tấn công Iran mạnh gấp 10 lần

Thứ Tư, 14:39, 22/07/2026
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VOV.VN - Bản tin thế giới trưa 22/7 có những nội dung chính sau đây: Mỹ cảnh báo sẽ tấn công Iran mạnh gấp 10 lần; Ông Trump nói Mỹ sẽ sớm tấn công pháo đài hạt nhân Pickaxe của Iran; Mỹ đã tiêu tốn 37,5 tỷ USD cho chiến dịch quân sự tại Iran; Ukraine bổ nhiệm tư lệnh quân đội mới sau các bất đồng trong giới lãnh đạo…

Xem thêm:

>> Mỹ không kích Iran, giao tranh bước sang ngày thứ 11 liên tiếp

PV/VOV.VN
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