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Iran tấn công loạt căn cứ Mỹ tại Trung Đông

Thứ Tư, 17:02, 22/07/2026
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VOV.VN - Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố đã tiến hành loạt cuộc tấn công trả đũa hiệu quả nhắm vào các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ đặt tại 3 nước Trung Đông trong sáng nay (22/7).

 

Theo truyền thông nhà nước Iran, mục tiêu trả đũa của Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) sáng nay (22/7) gồm trại Doha của quân đội Mỹ ở phía Tây Kuwait, căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain, căn cứ không quân Al Azraq và sân bay Aqaba ở Jordan. Trong đó, trại Doha là mục tiêu bị tập kích lần đầu trong đợt đụng độ đã bước sang ngày thứ 11. Cơ sở này đóng vai trò như trung tâm hậu cần hỗ trợ các lực lượng Mỹ triển khai trên toàn khu vực Tây Á. IRGC khẳng định cuộc tấn công vào trại Doha đã phá hủy nhiều vũ khí và thiết bị, đồng thời gây thương vong nặng nề cho lực lượng Mỹ. 

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UAV quân sự Iran. Ảnh: Quân đội Iran.

Về đòn tập kích vào sân bay Aqaba ở Jordan, IRGC tuyên bố các tên lửa đạn đạo của lực lượng này đã phá hủy 2 máy bay C-17 và P-8 của quân đội Mỹ. Trong khi đó, các máy bay không người lái cảm tử góc nhìn thứ nhất đã tấn công và gây hư hại cho khu nhà ở của binh sĩ Mỹ cùng một số kho vũ khí bên trong căn cứ Al Azraq.

Với căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain, IRGC khẳng định các máy bay không người lái dòng Arash đã đánh trúng và gây thiệt hại cho các kho chứa linh kiện của quân đội Mỹ.

Lực lượng Mỹ tại khu vực chưa đưa ra bình luận về các thông tin IRGC vừa công bố. Trước đó, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo lực lượng này đã hoàn tất đợt tập kích tăng cường vào Iran hồi sáng sớm nay. Mục tiêu đánh phá gồm các trung tâm tác chiến quân sự, khí tài hải quân, nhà chứa máy bay, kho chứa máy bay không người lái và hạ tầng hậu cần quân sự của Iran.

CENTCOM khẳng định chiến dịch không kích nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực đe dọa của Iran đối với các tàu thương mại lưu thông qua eo biển Hormuz.

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Bá Thi/VOV-Cairo
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