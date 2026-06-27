Ông Trump dự định thăm Ấn Độ vào đầu năm 2027

Theo Ngoại trưởng Marco Rubio, ông cũng có kế hoạch trở lại Ấn Độ trước cuối năm nay để chuẩn bị cho chuyến công du của Tổng thống Donald Trump tới Ấn Độ vào đầu năm tới. Ngoại trưởng Mỹ đánh giá quan hệ giữa nước này và Ấn Độ đang ở giai đoạn “rất tích cực”, đồng thời cho biết hai bên chỉ còn “những bước cuối cùng”, để hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương. Ông bày tỏ tin tưởng thỏa thuận sẽ sớm được ký kết, mở ra giai đoạn hợp tác kinh tế sâu rộng hơn giữa hai nước.

Ảnh chụp màn hình. Nguồn: X

Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai. Trong khi, chuyến thăm gần nhất của ông Donald Trump tới Ấn Độ vào hồi tháng 2/2020.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã gửi lời cảm ơn tới Ấn Độ sau khi một tuyến đường nằm cạnh Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hyderabad được chính thức đổi tên thành “Đại lộ Donald Trump” (Donald Trump Avenue). Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ cho biết, ông cảm thấy “biết ơn”, đồng thời khẳng định, đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ được vinh danh theo cách này tại Ấn Độ.

Việc đổi tên tuyến đường được chính quyền bang Telangana thực hiện trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Tuy nhiên, quyết định này cũng gây tranh luận trong chính trường Ấn Độ khi một số Đảng chính trị cho rằng, điều này không phù hợp trong bối cảnh hai bên vẫn còn nhiều bất đồng thương mại.

Được biết, Đại lộ Donald Trump mới được đặt tên tại Ấn Độ cũng nằm gần các văn phòng của các công ty công nghệ lớn của Mỹ tại quốc gia Nam Á này, bao gồm Microsoft, Google và Amazon.