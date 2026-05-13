Ông Trump gửi cảnh báo cứng rắn tới Iran trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Trung

Thứ Tư, 07:16, 13/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 12/5 cho biết ông dự kiến sẽ có một cuộc “thảo luận dài” về Iran với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh sắp tới.

Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump nói: “Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự giúp đỡ nào liên quan đến Iran. Chúng ta sẽ thắng bằng cách này hay cách khác. Chúng ta sẽ thắng một cách hòa bình hoặc theo bất cứ cách nào khác”.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Khi được hỏi ông muốn gửi thông điệp gì tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về Iran, ông Trump cho biết: “Thành thật mà nói, tôi nghĩ ông ấy khá tốt. Nếu nhìn vào lệnh phong tỏa, sẽ thấy không có vấn đề gì. Trung Quốc nhập rất nhiều dầu từ khu vực đó. Chúng ta cũng không gặp vấn đề gì cả. Ông ấy là bạn của tôi".

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, ông Trump tiếp tục giảm nhẹ tầm quan trọng của vấn đề Iran trong chương trình nghị sự với Trung Quốc, khẳng định Mỹ đang “kiểm soát tình hình Iran rất tốt”.

Ông Trump cho biết thương mại mới là chủ đề chính trong các cuộc trao đổi tại Bắc Kinh.

“Chúng tôi có rất nhiều vấn đề cần thảo luận. Tôi không cho rằng Iran là một chủ đề quan trọng trong số đó, bởi vì chúng tôi đang kiểm soát vấn đề Iran rất tốt. Hoặc chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận, hoặc Iran sẽ bị phá hủy hoàn toàn”, ông Trump nói.

Thế bế tắc nguy hiểm giữa Mỹ và Iran sau lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Mỹ và Iran đang rơi vào thế bế tắc ngoại giao xoay quanh những vấn đề đã khiến quan hệ hai bên căng thẳng suốt nhiều năm qua, trong bối cảnh xung đột hiện ở trạng thái lưng chừng: không còn giao tranh nhưng cũng chưa thể gọi là hòa bình.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Israel lo Mỹ đạt thỏa thuận bất lợi với Iran khi “mối đe dọa chưa được giải quyết”

VOV.VN - Israel lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đạt được một “thỏa thuận bất lợi” với Iran trước khi giải quyết những vấn đề cốt lõi đã dẫn tới cuộc xung đột giữa hai bên.

Iran cảnh báo hậu quả nếu các nước vùng Vịnh hỗ trợ lệnh trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Iran cảnh báo các quốc gia láng giềng vùng Vịnh rằng việc tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể khiến tàu thuyền của họ gặp rủi ro khi đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu.

Lãnh đạo tối cao Iran gặp chỉ huy quân sự, cảnh báo đáp trả mạnh Mỹ - Israel

VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã có cuộc gặp với một chỉ huy quân sự cấp cao - đánh dấu lần xuất hiện trực tiếp thứ hai của ông trong vài ngày qua.

