Ông Trump gửi cảnh báo cứng rắn tới Iran trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Trung

Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump nói: “Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự giúp đỡ nào liên quan đến Iran. Chúng ta sẽ thắng bằng cách này hay cách khác. Chúng ta sẽ thắng một cách hòa bình hoặc theo bất cứ cách nào khác”.

Khi được hỏi ông muốn gửi thông điệp gì tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về Iran, ông Trump cho biết: “Thành thật mà nói, tôi nghĩ ông ấy khá tốt. Nếu nhìn vào lệnh phong tỏa, sẽ thấy không có vấn đề gì. Trung Quốc nhập rất nhiều dầu từ khu vực đó. Chúng ta cũng không gặp vấn đề gì cả. Ông ấy là bạn của tôi".

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, ông Trump tiếp tục giảm nhẹ tầm quan trọng của vấn đề Iran trong chương trình nghị sự với Trung Quốc, khẳng định Mỹ đang “kiểm soát tình hình Iran rất tốt”.

Ông Trump cho biết thương mại mới là chủ đề chính trong các cuộc trao đổi tại Bắc Kinh.

“Chúng tôi có rất nhiều vấn đề cần thảo luận. Tôi không cho rằng Iran là một chủ đề quan trọng trong số đó, bởi vì chúng tôi đang kiểm soát vấn đề Iran rất tốt. Hoặc chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận, hoặc Iran sẽ bị phá hủy hoàn toàn”, ông Trump nói.