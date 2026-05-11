  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lãnh đạo tối cao Iran gặp chỉ huy quân sự, cảnh báo đáp trả mạnh Mỹ - Israel

Thứ Hai, 06:30, 11/05/2026
VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã có cuộc gặp với một chỉ huy quân sự cấp cao - đánh dấu lần xuất hiện trực tiếp thứ hai của ông trong vài ngày qua.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết ông Khamenei đã gặp Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Iran, và nhận báo cáo về “mức độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Iran”.

Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: PBS

Tuy nhiên, không có hình ảnh hay video nào của cuộc gặp được công bố. Truyền thông Iran cũng chưa đăng tải hình ảnh mới nào của ông Khamenei kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 3/2026, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel khiến cha ông, cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng. Điều này làm dấy lên nhiều đồn đoán liên quan đến tình trạng sức khỏe và nơi ở của ông.

Theo ông Abdollahi, quân đội Iran hiện duy trì trạng thái sẵn sàng cao, với đầy đủ “trang thiết bị và vũ khí cần thiết để đối phó với các hành động thù địch từ Mỹ”.

“Trong trường hợp họ mắc bất kỳ sai lầm chiến lược, hành động gây hấn hay tấn công nào, chúng tôi sẽ đáp trả nhanh chóng, quyết liệt và mạnh mẽ”, ông Abdollahi  nói.

Hãng thông tấn Fars cho biết ông Khamenei khẳng định Iran đã “ngăn chặn đối phương đạt được các mục tiêu”, đồng thời đưa ra những chỉ thị mới nhằm tăng cường đối đầu với các đối thủ.

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tiết lộ ông đã có cuộc gặp kéo dài hai tiếng rưỡi với ông Khamenei. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa tổng thống Iran và lãnh đạo tối cao mới kể từ khi ông lên nắm quyền. Tuy nhiên, ông Pezeshkian không nêu rõ thời điểm diễn ra cuộc gặp.

Theo CNN, tình báo Mỹ đánh giá ông Khamenei đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược tác chiến của Iran cùng các quan chức cấp cao khác. Các nguồn tin cho rằng, ông Mojtaba Khamenei có thể đang góp phần chỉ đạo cách Tehran xử lý các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei chỉ huy quân sự Iran Mỹ Israel xung đột Iran đàm phán hòa bình
Tin liên quan

Iran yêu cầu tàu thuyền thương mại tránh xa chiến hạm Mỹ tại Hormuz
Iran yêu cầu tàu thuyền thương mại tránh xa chiến hạm Mỹ tại Hormuz

VOV.VN - Lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát cảnh báo yêu cầu các tàu thương mại tránh xa tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz sau các vụ đụng độ trong đêm 8/5.

Mỹ chờ phản hồi cuối cùng từ Iran, cảnh báo nối lại chiến dịch ở Hormuz
Mỹ chờ phản hồi cuối cùng từ Iran, cảnh báo nối lại chiến dịch ở Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết nước này sẽ sớm nhận được phản hồi từ Iran  liên quan đến đề xuất của Washington nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận liệu Tehran có đang cố tình kéo dài tiến trình đàm phán hay không.

Tình báo Mỹ: Ông Mojtaba Khamenei trực tiếp chỉ đạo chiến lược tác chiến của Iran
Tình báo Mỹ: Ông Mojtaba Khamenei trực tiếp chỉ đạo chiến lược tác chiến của Iran

VOV.VN - Tình báo Mỹ cho rằng lãnh đạo tối cao mới của Iran đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược tác chiến cùng các quan chức cấp cao của Tehran.

