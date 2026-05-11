Lãnh đạo tối cao Iran gặp chỉ huy quân sự, cảnh báo đáp trả mạnh Mỹ - Israel

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran cho biết ông Khamenei đã gặp Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Iran, và nhận báo cáo về “mức độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Iran”.

Tuy nhiên, không có hình ảnh hay video nào của cuộc gặp được công bố. Truyền thông Iran cũng chưa đăng tải hình ảnh mới nào của ông Khamenei kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 3/2026, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel khiến cha ông, cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng. Điều này làm dấy lên nhiều đồn đoán liên quan đến tình trạng sức khỏe và nơi ở của ông.

Theo ông Abdollahi, quân đội Iran hiện duy trì trạng thái sẵn sàng cao, với đầy đủ “trang thiết bị và vũ khí cần thiết để đối phó với các hành động thù địch từ Mỹ”.

“Trong trường hợp họ mắc bất kỳ sai lầm chiến lược, hành động gây hấn hay tấn công nào, chúng tôi sẽ đáp trả nhanh chóng, quyết liệt và mạnh mẽ”, ông Abdollahi nói.

Hãng thông tấn Fars cho biết ông Khamenei khẳng định Iran đã “ngăn chặn đối phương đạt được các mục tiêu”, đồng thời đưa ra những chỉ thị mới nhằm tăng cường đối đầu với các đối thủ.

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tiết lộ ông đã có cuộc gặp kéo dài hai tiếng rưỡi với ông Khamenei. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa tổng thống Iran và lãnh đạo tối cao mới kể từ khi ông lên nắm quyền. Tuy nhiên, ông Pezeshkian không nêu rõ thời điểm diễn ra cuộc gặp.

Theo CNN, tình báo Mỹ đánh giá ông Khamenei đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược tác chiến của Iran cùng các quan chức cấp cao khác. Các nguồn tin cho rằng, ông Mojtaba Khamenei có thể đang góp phần chỉ đạo cách Tehran xử lý các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.