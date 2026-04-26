Ông Trump hủy chuyến đi Pakistan của các đặc phái viên Mỹ

Thông tin được ông Trump xác nhận trong một bài đăng trên Truth Social trưa 25/4. Ông cho rằng không nên lãng phí thời gian cho việc di chuyển khi vẫn còn nhiều công việc cần xử lý, đồng thời chỉ trích nội bộ lãnh đạo Iran đang chia rẽ và hỗn loạn.

Ông Trump viết rằng “không ai biết ai đang nắm quyền, kể cả chính họ”, đồng thời khẳng định Mỹ đang nắm mọi lợi thế và nếu Iran muốn đàm phán thì chỉ cần chủ động gọi điện.

Động thái trên diễn ra sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi rời Islamabad sau các cuộc gặp với giới chức Pakistan. Trước đó, ông Araqchi từng nói không có kế hoạch gặp phái đoàn Mỹ tại thủ đô Pakistan. Ông Trump từng tuyên bố đã cử các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan trong lúc Ngoại trưởng Iran vừa đặt chân tới nước này, làm dấy lên hy vọng về vòng đàm phán mới nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, trong chuyến thăm này ông Araqchi đã hội đàm với Thủ tướng Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Việc nhà ngoại giao Iran rời Islamabad được xem là dấu hiệu cho thấy cuộc gặp trực tiếp giữa Tehran và phái đoàn Mỹ tại Pakistan khó diễn ra như kỳ vọng trước đó.

Trên mạng xã hội X, ông Araqchi mô tả chuyến thăm Pakistan là “hiệu quả”, đồng thời cho biết vẫn phải chờ xem liệu Mỹ có thực sự nghiêm túc với con đường ngoại giao hay không.

Theo các nguồn tin ngoại giao, trong thời gian ở Islamabad, ông Araqchi đã chuyển tới phía Pakistan những yêu cầu của Iran cũng như các quan ngại của Tehran đối với các điều kiện do Mỹ đưa ra. Pakistan được cho là đang đóng vai trò trung gian truyền đạt thông điệp giữa hai bên.