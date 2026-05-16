Ông Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc mà chưa đạt đột phá lớn

Thứ Bảy, 05:42, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Trump ngày 15/5, đã rời Bắc Kinh sau hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mà không đạt được thỏa thuận lớn nào về các vấn đề gai góc như Iran, thuế quan hay công nghệ.

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngay sau khi lên chuyên cơ rời Trung Quốc, ông Trump cho biết, hy vọng quan hệ với Trung Quốc sẽ mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn bao giờ hết. Dù ông Trump cho biết hai bên đã "thảo luận gần như mọi vấn đề", song theo giới quan sát, hội nghị lần này chủ yếu mang tính "thiết lập lại quan hệ" hơn là tạo ra đột phá thực chất.

Vấn đề Đài Loan tiếp tục là chủ đề nhạy cảm nhất. Theo thông cáo phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cảnh báo việc xử lý không phù hợp vấn đề Đài Loan có thể dẫn tới "đụng độ và thậm chí xung đột" giữa hai cường quốc. Còn trong khi phía Mỹ không đề cập Đài Loan trong bản tóm tắt chính thức, ông Trump sau đó tiết lộ ông và ông Tập Cận Bình đã thảo luận "rất chi tiết" về gói bán vũ khí trị giá 14 tỷ USD cho Đài Loan và cho biết sẽ sớm đưa ra quyết định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ngày 15/5. (Ảnh: Reuters)

Về thương mại, hai bên không đạt được bước tiến lớn nào liên quan tới thuế quan. Ông Trump cho biết vấn đề giảm thuế hoàn toàn không được đưa ra thảo luận. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho biết Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay của Boeing, đồng thời có thể mua thêm "hàng tỷ USD" đậu tương Mỹ.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Washington kỳ vọng sẽ có thêm các thỏa thuận lớn về nông sản và năng lượng sau chuyến thăm. Dù vậy, các vấn đề chiến lược cốt lõi vẫn chưa có chuyển biến đáng kể, đặc biệt là đất hiếm và công nghệ cao.

Cuộc chiến với Iran cũng phủ bóng lên toàn bộ hội nghị. Ông Trump cho biết sẽ sớm quyết định liệu có dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với các công ty Trung Quốc mua dầu Iran hay không. Tổng thống Mỹ tiếp tục giữ lập trường cứng rắn với Tehran, rằng nếu Iran không đạt được thỏa thuận hạt nhân, kết cục sẽ là "sự hủy diệt".

Dù vậy, ông Trump cho biết ông không muốn "yêu cầu bất kỳ đặc ân nào" từ ông Tập Cận Bình liên quan tới vấn đề Iran vì "khi yêu cầu đặc ân thì cũng phải đáp lại đặc ân". Theo ông Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cam kết Trung Quốc sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran, song vẫn muốn duy trì quan hệ kinh tế và nhập khẩu dầu từ Tehran.

Trung Quốc lên tiếng sau khi ông Trump nói Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ mở lại Hormuz

VOV.VN - Trong phản ứng mới nhất về vấn đề Iran trao đổi tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng 15/5 không đề cập trực tiếp việc Bắc Kinh bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, nhưng hối thúc nhanh chóng mở lại eo biển này và cho rằng cuộc chiến ở Iran không có lý do gì để tiếp diễn.

Quang Trung/VOV-Washington
Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày. Trước đó, ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc gặp hẹp tại Trung Nam Hải. Ra sân bay tiễn Tổng thống Mỹ có Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Mã Triều Húc và Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong.

Ông Trump và ông Tập cùng tản bộ trong khu vườn tại Trung Nam Hải

VOV.VN - Sau cuộc thảo luận riêng kéo dài khoảng 10 phút sáng nay (15/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đi dạo trong khu vườn ở khu phức hợp Trung Nam Hải.

Tổng thống Trump: Mỹ bảo vệ eo biển Hormuz là vì lợi ích của đồng minh

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ không phụ thuộc vào eo biển Hormuz, hoặc ít nhất không phụ thuộc nhiều như Trung Quốc, đồng thời cho rằng sự hiện diện quân sự của Washington tại khu vực này thực chất là một động thái nhằm bảo vệ lợi ích cho các đồng minh và đối tác.

