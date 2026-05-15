Tổng thống Trump: Mỹ bảo vệ eo biển Hormuz là vì lợi ích của đồng minh

Thứ Sáu, 10:50, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ không phụ thuộc vào eo biển Hormuz, hoặc ít nhất không phụ thuộc nhiều như Trung Quốc, đồng thời cho rằng sự hiện diện quân sự của Washington tại khu vực này thực chất là một động thái nhằm bảo vệ lợi ích cho các đồng minh và đối tác.

“Chúng tôi hoàn toàn không cần nó. Hoàn toàn không cần", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn ngày 14/5 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ông tiếp tục lập luận rằng Mỹ duy trì hoạt động tại khu vực chủ yếu để hỗ trợ các quốc gia khác: “Có thể đặt câu hỏi rằng vì sao chúng ta phải làm điều đó, nhưng chúng ta làm vậy để giúp Israel, giúp Saudi Arabia, Qatar, UAE, Kuwait, Bahrain và nhiều nước khác".

 

tong thong trump my bao ve eo bien hormuz la vi loi ich cua dong minh hinh anh 1
Tổng thống Donald Trump phát biểu trong bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ngày 14/5/2026, tại Bắc Kinh. Ảnh: AP

Trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, giá nhiên liệu toàn cầu đã leo thang mạnh. Giá xăng và nhiên liệu hàng không tại Mỹ tăng vọt, với mức giá trung bình toàn quốc cho một gallon xăng thường đạt 4,53 USD tính đến ngày 14/5, theo AAA.

Tuy nhiên, trước khi lên đường tới Trung Quốc, ông Trump cho biết các vấn đề kinh tế của người dân Mỹ không phải ưu tiên hàng đầu trong các cuộc đàm phán với Iran. Theo ông, mục tiêu quan trọng nhất của Washington vẫn là ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã làm rõ phát biểu của ông Trump trong cuộc phỏng vấn với NBC News phát sóng trước đó cùng ngày. Ông nhấn mạnh: “Iran sẽ không thể sử dụng điều đó như một đòn bẩy chống lại chúng ta".

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tin liên quan

Ông Trump: Trung Quốc cam kết không viện trợ quân sự cho Iran
Ông Trump: Trung Quốc cam kết không viện trợ quân sự cho Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran, đồng thời đề nghị hỗ trợ thúc đẩy thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông và mở lại eo biển Hormuz.

Ông Trump cảnh báo chiến dịch quân sự với Iran “sẽ tiếp diễn”
Ông Trump cảnh báo chiến dịch quân sự với Iran “sẽ tiếp diễn”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran “sẽ còn tiếp diễn” giữa bối cảnh lệnh ngừng bắn với Tehran vẫn rất mong manh.

Mỹ tìm kiếm gì khi 16 "gã khổng lồ" kinh tế tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc
Mỹ tìm kiếm gì khi 16 "gã khổng lồ" kinh tế tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc

VOV.VN - Sự xuất hiện của 16 CEO hàng đầu nước Mỹ trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng cho sức mạnh kinh tế Mỹ, mà còn được xem là một quân bài chiến lược nhằm tái định hình trật tự thương mại và xử lý các điểm nóng địa chính trị toàn cầu.

Tổng thống Trump không muốn vấn đề Iran cản trở thượng đỉnh Mỹ - Trung
Tổng thống Trump không muốn vấn đề Iran cản trở thượng đỉnh Mỹ - Trung

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 lên tiếng hạ thấp những khác biệt giữa Mỹ với Trung Quốc xung quanh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Ông không muốn những bất đồng về cách thức xử lý vấn đề này ảnh hưởng tới kết quả cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 2 ngày tới.

Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng, vùng Vịnh chuyển sang quản lý khủng hoảng Hormuz
Mỹ - Iran tiếp tục căng thẳng, vùng Vịnh chuyển sang quản lý khủng hoảng Hormuz

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang trong 24 giờ qua với các phát biểu cứng rắn từ cả 2 bên, trong khi các nước vùng Vịnh khẩn trương thúc đẩy ngoại giao ngăn khủng hoảng vượt tầm kiểm soát. Tâm điểm hiện nay không còn là hồ sơ hạt nhân mà là an ninh hàng hải và dòng chảy năng lượng tại eo biển Hormuz.

