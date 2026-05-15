Tổng thống Trump: Mỹ bảo vệ eo biển Hormuz là vì lợi ích của đồng minh

“Chúng tôi hoàn toàn không cần nó. Hoàn toàn không cần", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn ngày 14/5 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ông tiếp tục lập luận rằng Mỹ duy trì hoạt động tại khu vực chủ yếu để hỗ trợ các quốc gia khác: “Có thể đặt câu hỏi rằng vì sao chúng ta phải làm điều đó, nhưng chúng ta làm vậy để giúp Israel, giúp Saudi Arabia, Qatar, UAE, Kuwait, Bahrain và nhiều nước khác".

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ngày 14/5/2026, tại Bắc Kinh. Ảnh: AP

Trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, giá nhiên liệu toàn cầu đã leo thang mạnh. Giá xăng và nhiên liệu hàng không tại Mỹ tăng vọt, với mức giá trung bình toàn quốc cho một gallon xăng thường đạt 4,53 USD tính đến ngày 14/5, theo AAA.

Tuy nhiên, trước khi lên đường tới Trung Quốc, ông Trump cho biết các vấn đề kinh tế của người dân Mỹ không phải ưu tiên hàng đầu trong các cuộc đàm phán với Iran. Theo ông, mục tiêu quan trọng nhất của Washington vẫn là ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã làm rõ phát biểu của ông Trump trong cuộc phỏng vấn với NBC News phát sóng trước đó cùng ngày. Ông nhấn mạnh: “Iran sẽ không thể sử dụng điều đó như một đòn bẩy chống lại chúng ta".