中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc lên tiếng sau khi ông Trump nói Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ mở lại Hormuz

Thứ Sáu, 14:31, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong phản ứng mới nhất về vấn đề Iran trao đổi tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng 15/5 không đề cập trực tiếp việc Bắc Kinh bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, nhưng hối thúc nhanh chóng mở lại eo biển này và cho rằng cuộc chiến ở Iran không có lý do gì để tiếp diễn.

Trong một tuyên bố dưới hình thức hỏi đáp khi trả lời câu hỏi về việc liệu nguyên thủ Trung Quốc và Mỹ có bàn về tình hình Iran hay không, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tái khẳng định lập trường trong vấn đề này, cho rằng cuộc chiến ở Iran đã gây ra những tổn thất nặng nề cho người dân các nước trong khu vực, bao gồm cả Iran, và ảnh hưởng vẫn tiếp tục lan rộng, tác động nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế toàn cầu, hoạt động chuỗi cung ứng, trật tự thương mại quốc tế và sự ổn định nguồn cung năng lượng toàn cầu, gây tổn hại đến lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

trung quoc len tieng sau khi ong trump noi bac kinh san sang ho tro mo lai hormuz hinh anh 1
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh tại Thiên Đàn chiều 14/5/2026. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo Bắc Kinh, cuộc chiến này lẽ ra không bao giờ nên xảy ra và cũng không có lý do gì để tiếp tục. Việc sớm tìm ra giải pháp có lợi cho cả Mỹ và Iran, cũng như các nước trong khu vực và toàn thế giới.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập đến việc Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra đề nghị sẵn sàng giúp giải quyết xung đột giữa Mỹ và Iran, cũng như hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, nhưng nhấn mạnh “cánh cửa đối thoại đã mở ra, thì không nên bị đóng lại”, cần ổn định đà giảm leo thang, kiên trì định hướng lớn về một giải pháp chính trị, cũng như đạt được một giải pháp có tính đến mối quan ngại của các bên về các vấn đề như hạt nhân Iran thông qua đối thoại và tham vấn.

Trung Quốc cũng kêu gọi “nhanh chóng mở lại các tuyến vận tải biển, đáp ứng lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, cùng nhau duy trì sự ổn định và thông suốt của chuỗi cung ứng toàn cầu”. Trung Quốc cho rằng, cần nhanh chóng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và lâu dài, thúc đẩy việc sớm khôi phục hòa bình và ổn định ở Trung Đông và Vùng Vịnh, đặt nền tảng cho việc xây dựng một cấu trúc an ninh khu vực bền vững.

Trung Quốc khẳn định sẽ tiếp tục thực hiện tinh thần đề xuất 4 điểm của Chủ tịch Tập Cận Bình, cùng với cộng đồng quốc tế, tăng cường hỗ trợ cho các cuộc đàm phán hòa bình và đóng vai trò xây dựng trong việc đạt được hòa bình lâu dài ở Trung Đông.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Fox News sau cuộc gặp lãnh đạo Trung Quốc tại Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Chủ tịch Tập Cận Bình nói một cách rất dứt khoát rằng ông ấy sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran. Ông ấy muốn thấy eo biển Hormuz được mở trở lại và nói rằng ‘nếu có thể giúp theo cách nào đó, tôi sẵn sàng giúp".

Ông Trump cũng nói thêm, Chủ tịch Tập Cận Bình muốn thấy một thỏa thuận được ký kết, khi đề cập đến thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông. Trung Quốc có quan hệ mật thiết với Iran và cũng là khách hàng tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất của quốc gia Tây Á này. Trong thông cáo sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước ở Bắc Kinh, Nhà Trắng cho biết Trung Quốc nhất trí rằng eo biển “phải được duy trì tình trạng mở cửa”. Bắc Kinh phản đối quân sự hóa cũng như thu phí qua eo biển. Trong khi đó, khi trả lời phỏng vấn NBC News cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington không đề nghị Bắc Kinh giúp đỡ trong vấn đề với Tehran.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc eo biển Hormuz thượng đỉnh Mỹ-Trung Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ và Trung Quốc thảo luận kiểm soát AI tại thượng đỉnh ở Bắc Kinh
Mỹ và Trung Quốc thảo luận kiểm soát AI tại thượng đỉnh ở Bắc Kinh

VOV.VN - Các phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận về các biện pháp kiểm soát trí tuệ nhân tạo (AI) trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh, trong đó hai bên dự kiến xây dựng một bộ quy tắc ứng xử nhằm ngăn chặn các tổ chức phi nhà nước lợi dụng các mô hình AI tiên tiến để gây bất ổn toàn cầu.

Mỹ và Trung Quốc thảo luận kiểm soát AI tại thượng đỉnh ở Bắc Kinh

Mỹ và Trung Quốc thảo luận kiểm soát AI tại thượng đỉnh ở Bắc Kinh

VOV.VN - Các phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận về các biện pháp kiểm soát trí tuệ nhân tạo (AI) trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh, trong đó hai bên dự kiến xây dựng một bộ quy tắc ứng xử nhằm ngăn chặn các tổ chức phi nhà nước lợi dụng các mô hình AI tiên tiến để gây bất ổn toàn cầu.

Chủ tịch Trung Quốc: Đài Loan là "vấn đề quan trọng" giữa Trung Quốc và Mỹ
Chủ tịch Trung Quốc: Đài Loan là "vấn đề quan trọng" giữa Trung Quốc và Mỹ

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc hội đàm cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, bảo vệ hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan là điểm chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc: Đài Loan là "vấn đề quan trọng" giữa Trung Quốc và Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc: Đài Loan là "vấn đề quan trọng" giữa Trung Quốc và Mỹ

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc hội đàm cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, bảo vệ hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan là điểm chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc: Năm 2026 sẽ là "cột mốc lịch sử" trong quan hệ Trung - Mỹ
Chủ tịch Trung Quốc: Năm 2026 sẽ là "cột mốc lịch sử" trong quan hệ Trung - Mỹ

VOV.VN - Sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc: Năm 2026 sẽ là "cột mốc lịch sử" trong quan hệ Trung - Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc: Năm 2026 sẽ là "cột mốc lịch sử" trong quan hệ Trung - Mỹ

VOV.VN - Sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh.

Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Mỹ Donald Trump
Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, với 21 loạt đại bác chào mừng.

Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, với 21 loạt đại bác chào mừng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ