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Ông Trump kêu gọi các công ty dầu mỏ giảm giá xăng ngay lập tức

Thứ Hai, 22:03, 03/08/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các công ty dầu mỏ giảm giá xăng bán lẻ ngay lập tức, cho rằng ngành năng lượng đang hưởng lợi từ các chính sách của chính quyền, trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhắc đến cuộc phỏng vấn của Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Chevron Mike Wirth với Fox Business.

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Giá xăng bán lẻ tại Mỹ đã vượt 4 USD/gallon kể từ khi xung đột với Iran tái bùng phát. Ảnh: Quang Trung.

Theo ông Trump, dù lãnh đạo Chevron đã nêu nhiều yếu tố giúp tập đoàn đạt kết quả kinh doanh tích cực, nhưng lại không đề cập đến vai trò của chính quyền Mỹ trong việc hỗ trợ ngành dầu khí.

Tổng thống Mỹ cho rằng nếu không có "tầm nhìn, sự quyết đoán, sức mạnh và ổn định" của chính quyền Trump, ngành công nghiệp dầu mỏ Mỹ và cả nền kinh tế nước này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ông dẫn trường hợp Chevron từng phải rút khỏi Venezuela nhưng nay đã quay trở lại với quy mô lớn hơn và kỳ vọng thu được lợi nhuận đáng kể, coi đây là minh chứng cho hiệu quả các chính sách của Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng nhiều doanh nghiệp dầu khí khác của Mỹ đang được hưởng lợi từ môi trường kinh doanh hiện nay. Ông cũng kêu gọi toàn bộ các công ty dầu mỏ hạ giá xăng bán lẻ ngay lập tức để người tiêu dùng Mỹ được hưởng lợi từ những kết quả mà ngành năng lượng đạt được.

Lời kêu gọi của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh giá xăng trung bình tại Mỹ đã tăng trở lại lên khoảng 4 USD/gallon, mức cao nhất trong nhiều tháng, sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Giá dầu thô Brent có thời điểm vượt 100 USD/thùng, đẩy chi phí nhiên liệu và vận tải tăng mạnh trước khi hạ nhiệt nhờ tín hiệu nối lại đàm phán giữa Washington và Tehran.

Quang Trung/VOV-Washington
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