Tổng thống Mỹ Donald Trump lạc quan về triển vọng hòa bình Ukraine
VOV.VN - Theo một quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ của mình sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, cũng như tiếp xúc ngoại giao với cả hai nước này.
Tờ Nhật báo Phố Wall dẫn lời quan chức nói trên cho hay, ông Trump lạc quan về khả năng đạt được giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine.
Theo Nhật báo Phố Wall, Tổng thống Mỹ đã nói với người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng ông muốn chứng kiến việc kết thúc xung đột giữa Nga và Ukraine.
Ngày 24/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Mỹ đã thay đổi cách tiếp cận đối với những hiểu biết đã đạt được về Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska nhưng Nga sẽ hoàn thành mục tiêu của mình trong bất cứ trường hợp nào.