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Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng

Thứ Hai, 05:56, 27/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 28/7 tới. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra đầu tháng này tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày thứ Ba tuần tới. Cuộc gặp cũng diễn ra khi chiến sự tại Ukraine tiếp tục leo thang. Nga gần đây gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Kiev, trong khi Ukraine cũng đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

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Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị NATO trước đó, Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky đã thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine cũng như các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Theo kế hoạch, ông Zelensky sẽ tới Washington để tham dự lễ tang Thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ông Graham, nghị sĩ Cộng hòa bang Nam Carolina, là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất của Ukraine tại Quốc hội Mỹ và vừa qua đời cách đây hai tuần ở tuổi 71. Thượng nghị sỹ Graham và Tổng thống Zelensky được cho là có quan hệ gần gũi, và ông Graham đã tới thăm Ukraine chỉ vài ngày trước khi qua đời.

Thông tin về chuyến thăm được công bố trong bối cảnh ông Zelensky tuyên bố đã chỉ đạo các cơ quan tình báo Ukraine chia sẻ với Mỹ những thông tin mà Kiev cho là  Nga đã hỗ trợ Iran trong cuộc xung đột đang diễn ra với Mỹ.

Trong bài đăng bằng tiếng Anh trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky cho biết từ đầu tháng 7, Ukraine đã ghi nhận các hoạt động vệ tinh của Nga theo dõi những đồng minh Arab tại vùng Vịnh và các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực. Ông cáo buộc có mối liên hệ rõ ràng giữa các hình ảnh vệ tinh này với các cuộc tấn công của Iran, cả trước, trong và sau khi các vụ tấn công xảy ra.

Nhà Trắng chưa bình luận về những cáo buộc của Ukraine cũng như chưa xác nhận các thông tin tình báo mà Kiev đề cập. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không hỗ trợ Iran ở mức độ đáng kể, đồng thời dẫn lại cam kết của cả hai nhà lãnh đạo rằng sẽ không tham gia vào cuộc xung đột.

Quang Trung/VOV-Washington
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