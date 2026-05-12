  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump khẳng định "100%" Iran sẽ ngừng làm giàu urani

Thứ Ba, 21:30, 12/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 khẳng định ông tin tưởng Iran cuối cùng sẽ từ bỏ hoạt động làm giàu urani và không theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân, bất chấp các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran hiện vẫn rơi vào bế tắc.

“Chắc chắn 100% họ sẽ dừng lại”, ông Trump trả lời khi được hỏi liệu ông có tin rằng Iran có thể bị ngăn chặn khỏi việc làm giàu urani và chế tạo bom hạt nhân hay không trong cuộc phỏng vấn trên đài WABC.

Ông Trump khẳng định "100%" Iran sẽ ngừng làm giàu urani. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đang trực tiếp tham gia trao đổi với giới chức Iran trong tiến trình đàm phán hiện nay.

“Tôi trực tiếp làm việc với họ và họ nói rằng chúng tôi sẽ nhận được thứ mà tôi gọi là ‘bụi hạt nhân’. Tôi gọi như vậy vì điều đó khá phù hợp. Và chúng tôi sẽ lấy được nó”, ông Trump nói.

Ông Trump không giải thích cụ thể cụm từ “bụi hạt nhân”, song giới quan sát cho rằng đây có thể là cách ông đề cập tới lượng urani làm giàu hoặc vật liệu hạt nhân còn lại tại Iran.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh Washington không chịu áp lực phải nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Tehran.

“Chúng tôi sẽ không vội vàng bất cứ điều gì. Chúng tôi đang có một lệnh phong tỏa”, ông Trump nói thêm.

Phát biểu mới nhất của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi ông tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang ở trong tình trạng “mong manh nghiêm trọng”, đồng thời mô tả phản hồi mới nhất từ Tehran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Giang Bùi/VOV.VN
Triển vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sau căng thẳng Mỹ - Iran
Triển vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sau căng thẳng Mỹ - Iran

VOV.VN - Cuộc chiến Mỹ - Iran, nổ ra ngày 28/2/2026, tác động không nhỏ lên xung đột vũ trang Nga - Ukraine, thúc đẩy hy vọng mới cho nỗ lực kết thúc cuộc xung đột lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II. Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn phân tích nguyên nhân xung đột Ukraine kéo dài và triển vọng hòa bình tại đây.

Tiết lộ đề xuất hòa bình của Iran bị ông Trump cho là "không thể chấp nhận"
Tiết lộ đề xuất hòa bình của Iran bị ông Trump cho là "không thể chấp nhận"

VOV.VN - Ngày 10/5, Iran gửi phản hồi đối với đề xuất trước đó của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột thông qua vai trò trung gian của Pakistan. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ phản hồi của Tehran.

Iran cảnh báo Mỹ phải trả giá nếu kéo dài tiến trình đàm phán
Iran cảnh báo Mỹ phải trả giá nếu kéo dài tiến trình đàm phán

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ phương án nào ngoài đề xuất 14 điểm đã gửi tới Mỹ nhằm giải quyết căng thẳng giữa hai nước, đồng thời cảnh báo mọi cách tiếp cận khác đều “chỉ dẫn tới thất bại”.

