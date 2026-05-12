Ông Trump khẳng định "100%" Iran sẽ ngừng làm giàu urani

“Chắc chắn 100% họ sẽ dừng lại”, ông Trump trả lời khi được hỏi liệu ông có tin rằng Iran có thể bị ngăn chặn khỏi việc làm giàu urani và chế tạo bom hạt nhân hay không trong cuộc phỏng vấn trên đài WABC.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đang trực tiếp tham gia trao đổi với giới chức Iran trong tiến trình đàm phán hiện nay.

“Tôi trực tiếp làm việc với họ và họ nói rằng chúng tôi sẽ nhận được thứ mà tôi gọi là ‘bụi hạt nhân’. Tôi gọi như vậy vì điều đó khá phù hợp. Và chúng tôi sẽ lấy được nó”, ông Trump nói.

Ông Trump không giải thích cụ thể cụm từ “bụi hạt nhân”, song giới quan sát cho rằng đây có thể là cách ông đề cập tới lượng urani làm giàu hoặc vật liệu hạt nhân còn lại tại Iran.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh Washington không chịu áp lực phải nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Tehran.

“Chúng tôi sẽ không vội vàng bất cứ điều gì. Chúng tôi đang có một lệnh phong tỏa”, ông Trump nói thêm.

Phát biểu mới nhất của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi ông tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang ở trong tình trạng “mong manh nghiêm trọng”, đồng thời mô tả phản hồi mới nhất từ Tehran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.