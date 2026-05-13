  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump khẳng định áp lực kinh tế không làm Mỹ thay đổi lập trường với Iran

Thứ Tư, 06:26, 13/05/2026
VOV.VN - Phát biểu trước khi lên đường tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, ưu tiên hàng đầu của Washington vẫn là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, thay vì các sức ép kinh tế trong nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 cho biết, những khó khăn kinh tế mà người dân Mỹ đang đối mặt không phải là yếu tố thúc đẩy ông tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran, trong bối cảnh lạm phát và giá năng lượng tại Mỹ tiếp tục leo thang do tác động từ cuộc xung đột kéo dài. 

Ông Trump cho rằng, lập trường của Mỹ đối với Iran không bị chi phối bởi tình hình tài chính của người dân Mỹ, hay áp lực giá cả đang gia tăng. Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh, người dân Mỹ hiểu mối nguy cơ mà Washington cho rằng sẽ xuất hiện, nếu Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Chiến sự tại Trung Đông đang gây áp lực ngày càng lớn lên nền kinh tế Mỹ - Ảnh minh họa: Reuters

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh số liệu mới công bố cho thấy, lạm phát tại Mỹ trong tháng 4 tăng lên mức 3,8%, cao nhất trong gần 3 năm qua, do giá năng lượng tiếp tục tăng mạnh giữa lúc chiến sự Iran kéo dài sang tuần thứ 11.

Chiến sự tại Trung Đông đang gây áp lực ngày càng lớn lên nền kinh tế Mỹ thông qua giá nhiên liệu, vận tải và chi phí sinh hoạt. Theo kết quả cuộc khảo sát mới do Ipsos thực hiện  cho thấy, khoảng 65% người Mỹ không hài lòng với cách ông Trump điều hành nền kinh tế. Khoảng 76% số người được hỏi cho biết, họ không tán thành cách chính quyền xử lý chi phí sinh hoạt, trong khi 72% không hài lòng với cách ứng phó lạm phát.

Mỹ và Trung Quốc gia tăng đòn bẩy kinh tế trước thềm hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện những diễn biến mới đáng chú ý khi hai bên đồng thời gia tăng các công cụ gây sức ép kinh tế - ngoại giao, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngoại trưởng Mỹ: Iran nghiêm túc về thỏa thuận sau khi kinh tế kiệt quệ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông tin rằng các nhà đàm phán Iran đang “nghiêm túc” trong việc hướng tới một thỏa thuận với Mỹ.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm trong quý IV, áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng

VOV.VN - Số liệu mới nhất cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ quý IV được điều chỉnh giảm trong khi thị trường lao động vẫn ổn định và áp lực lạm phát gia tăng.

