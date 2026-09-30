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Ông Trump ký sắc lệnh đổi cách gọi trí tuệ nhân tạo thành “siêu trí tuệ”

Thứ Tư, 13:27, 30/09/2026
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VOV.VN - Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu chính phủ liên bang đổi cách gọi trí tuệ nhân tạo (AI) thành “siêu trí tuệ” (SI), trong nỗ lực định hình lại cách nhìn nhận về AI trước những kêu gọi kiểm soát tốc độ phát triển của công nghệ này.

Sắc lệnh nêu rõ thuật ngữ “siêu trí tuệ” (super intelligence - SI) mô tả chính xác hơn khả năng của công nghệ đang phát triển nhanh chóng này, vốn “làm được nhiều hơn là chỉ bắt chước hoặc tự động hóa các khía cạnh riêng lẻ của trí tuệ con người”.

Sắc lệnh nêu rõ: “Khi những khả năng này tiếp tục được cải thiện, chúng ngày càng không chỉ đơn thuần là trí tuệ nhân tạo, mà còn là một kỷ nguyên mới của “siêu trí tuệ”. Thuật ngữ mà chính phủ liên bang sử dụng cần phản ánh khả năng chuyển đổi mạnh mẽ của các công nghệ này và những cơ hội vô hạn mà chúng tạo ra cho người dân Mỹ”.

“Nó không phải là giả tạo, tất cả chúng ta đều đồng ý về điều đó”, ông Trump nói với các phóng viên hôm 29/9.

Động thái cho thấy, ông Trump một lần nữa khẳng định sẽ không làm chậm quá trình phát triển AI và cho rằng việc duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ này là một vấn đề an ninh quốc gia.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí tại Nhà Trắng ngày 29/9 về “siêu trí tuệ”. (Ảnh: AP)

Sắc lệnh yêu cầu tất cả các cơ quan liên bang sử dụng thuật ngữ mới “SI” khi đề cập đến công nghệ này trong các thông tin công cộng, trên các trang web, các báo cáo và tài liệu chính sách. Theo sắc lệnh, Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Mỹ Michael Kratsios cũng sẽ quyết định liệu định nghĩa chính thức của thuật ngữ mới “SI” có cần được sửa đổi hoặc mở rộng hay không.

Việc đổi tên AI thành SI diễn ra một tuần sau khi Tổng thống Trump bắt đầu sử dụng thuật ngữ mới này tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, giữa những lời kêu gọi siết chặt quy định đối với ngành công nghiệp AI. Ông Trump đảm bảo với các nhà lãnh đạo thế giới rằng, giám đốc điều hành các hãng công nghệ sẽ thiết lập những biện pháp bảo vệ phù hợp cho các mô hình AI, bất chấp những lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ AI thay thế việc làm, nguy cơ các phần mềm độc hại xâm nhập vào các trang web của chính phủ hoặc khởi xướng các cuộc tấn công mạng.

Cùng ngày 29/9, giám đốc điều hành các hãng công nghệ Mỹ đã ký một bản “hiến pháp AI”, mang tính “ràng buộc về mặt đạo đức” tại Nhà Trắng. Văn bản này yêu cầu các công ty hợp tác với một thanh sát viên độc lập bên ngoài để đánh giá liệu các mô hình AI có “hoạt động đúng như dự định” hay không. Các công ty cũng phải triển khai những biện pháp kiểm soát nội bộ, do một nhóm giám sát thực hiện. Nhóm này phải chịu sự giám sát của một ủy ban độc lập thuộc hội đồng quản trị, nhằm bảo đảm các mô hình AI không xâm nhập trái phép vào các hệ thống mạng hay các website.

Lê Hoàng/VOV.VN
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