English
/ QUAN SÁT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việc ông Trump đổi tên gọi AI thành "siêu trí tuệ" sẽ được đón nhận ra sao?

Thứ Tư, 15:21, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo" (AI) khiến công nghệ này "nghe có vẻ giả tạo" và muốn gọi nó là "siêu trí tuệ" (super intelligence).

"Chào mừng đến với thế giới mới của siêu trí tuệ - SI", ông Trump phát biểu trong bài diễn văn tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 22/9.

Mặc dù một số người thân cận với Tổng thống Trump đã bắt đầu sử dụng thuật ngữ này ngay lập tức, nhưng các chuyên gia cho rằng nó khó có thể được phổ biến rộng rãi trong ngành công nghệ, bởi đây là tên gọi thường dùng để chỉ các hệ thống tiên tiến hơn nhiều.

viec ong trump doi ten goi ai thanh sieu tri tue se duoc don nhan ra sao hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo" (AI) khiến công nghệ này "nghe có vẻ giả tạo" và muốn gọi nó là "siêu trí tuệ" (super intelligence). Ảnh: Reuters

"Kể từ thời điểm này trở đi, tất cả các tài liệu của Mỹ - và hy vọng là của cả thế giới - sẽ được thay đổi để sử dụng thuật ngữ chính xác hơn là 'siêu' (super) thay vì 'nhân tạo' (artificial). Vì vậy, đó sẽ là 'siêu trí tuệ'," ông Trump nói.

Trong tuần qua, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi những người theo dõi tài khoản mạng xã hội của ông bình chọn các tên gọi mới tiềm năng khác cho AI, bao gồm "trí tuệ ưu việt" (superior intelligence), "trí tuệ cực hạn" (extreme intelligence) và "trí tuệ tối cao" (supreme intelligence).

Sau một loạt các cuộc thăm dò trên nền tảng Truth Social của Tổng thống Trump, "siêu trí tuệ" đã giành chiến thắng.

Mục đích của việc đổi tên AI - cũng như liệu ngành công nghệ có chấp nhận tên gọi này hay không - vẫn chưa rõ ràng. AI là thuật ngữ chỉ công nghệ máy tính cho phép máy móc thực hiện các tác vụ thường đòi hỏi tư duy của con người.

Trong khi đó, "siêu trí tuệ" lại mang một ý nghĩa cụ thể trong cộng đồng công nghệ. Thuật ngữ này thường gắn liền với tác giả kiêm triết gia Nick Bostrom; hơn một thập kỷ trước, ông đã định nghĩa khái niệm này là một dạng "trí tuệ" vượt trội hơn con người về mọi mặt. Đây vẫn hoàn toàn là một khái niệm mang tính giả thuyết.

Việc đổi tên AI gây hiểu lầm?

Theo nhận định của ông Simon Coghlan, giảng viên về đạo đức kỹ thuật số tại Đại học Melbourne, việc đổi tên này "gây hiểu lầm", vì "siêu trí tuệ" thường dùng để chỉ một hệ thống có khả năng tự cải thiện.

"Tôi nghi ngờ liệu thuật ngữ 'SI' có được chấp nhận rộng rãi hay không, một phần vì nó phóng đại năng lực hiện tại của AI", ông Coghlan nói.

"Một hệ thống siêu trí tuệ, nếu thực sự xuất hiện, sẽ được các chuyên gia coi là công nghệ có tác động lớn nhất từng được tạo ra", ông Coghlan nói thêm.

"Không phải tất cả các nền tảng AI hiện nay đều thể hiện được trí tuệ siêu việt (super intelligence)", nhà khoa học máy tính Kokil Jaidka nhận định, đồng thời cho biết thêm rằng tên gọi mới này "đang mượn uy tín của một thuật ngữ mà giới nghiên cứu dành riêng cho một bước tiến lớn hơn nhiều".

Ông Ben Leong, giảng viên ngành khoa học máy tính tại Đại học Quốc gia Singapore có chung quan điểm khi cho rằng: "Giới chuyên môn sẽ muốn dành thuật ngữ 'SI' cho một cấp độ AI cao hơn, chứ không phải để mô tả AI hiện nay. Nó chưa mang lại cảm giác là đã đạt đến trình độ đó".

Tuy nhiên, một số người thân cận với ông Trump đã bắt đầu sử dụng thuật ngữ mới này.

"Tổng thống 'Trí tuệ Siêu việt' (SI) đã lên tiếng! Mỹ đang và sẽ tiếp tục là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về SI", Giám đốc Công nghệ (CTO) của Mỹ, ông Ethan Klein, viết trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Michael Waltz đã phát biểu nhấn mạnh: "Nếu bạn chưa xem bài phát biểu của Tổng thống, thì giờ đây nó được gọi là 'trí tuệ siêu việt'. Tôi nghĩ ông ấy hoàn toàn đúng".

Mặc dù vậy, khi được hỏi về suy nghĩ đối với tên gọi mới của AI, Bộ trưởng phụ trách mảng AI của Canada, ông Evan Solomon nói: "Người dân Canada hoàn toàn không hào hứng với việc đổi tên các sự vật", một nhận xét dường như ám chỉ việc ông Trump từng đổi tên Hồ Ontario.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các lãnh đạo công nghệ và giới nghiên cứu hàng đầu gần đây đã kêu gọi chính phủ Mỹ ban hành quy định quản lý ngành này do lo ngại AI có thể gây nguy hiểm cho nhân loại. Ông Trump từng bác bỏ những lo ngại này và coi đây là "trò lừa bịp".

Tổng thống Trump phản đối việc quản lý công nghệ này và cho rằng Mỹ không thể để mất lợi thế vào tay Trung Quốc - đối thủ công nghệ chính của mình - đồng thời khẳng định rằng bên nào "chiến thắng trong cuộc đua AI sẽ là bên chiến thắng chung cuộc".

"Hiện chúng ta đang dẫn trước Trung Quốc và tất cả các nước khác một khoảng cách lớn, và chúng ta sẽ duy trì vị thế đó", ông Trump nói và khẳng định thêm rằng Mỹ sẽ không "kìm hãm sự phát triển của một thứ sẽ còn vĩ đại hơn cả cuộc cách mạng công nghiệp".

Chính phủ sẽ "kiểm soát tình hình" nếu cần thiết và sẽ dẫn dắt lĩnh vực này một cách có trách nhiệm, ông Trump khẳng định.

Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến ​​sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này, và vấn đề AI được cho là sẽ nằm trong nội dung thảo luận giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

trump3.jpg

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ gọi AI là "siêu trí tuệ"

VOV.VN - Ông Trump tuyên bố rằng từ nay về sau, các văn bản của chính phủ Mỹ sẽ sử dụng thuật ngữ "siêu trí tuệ" (super intelligence) thay vì "trí tuệ nhân tạo" (artificial intelligence), đồng thời nhắc lại quan điểm cho rằng những cảnh báo về AI chỉ là một trò lừa bịp.

Hùng Cường/VOV.VN
Tổng hợp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

OpenAI: Trí tuệ nhân tạo có nguy hiểm nhưng thế giới nên tin các hãng AI
OpenAI: Trí tuệ nhân tạo có nguy hiểm nhưng thế giới nên tin các hãng AI

VOV.VN - Sam Altman - Tổng giám đốc điều hành hãng trí tuệ nhân tạo OpenAI, cho rằng mọi người nên đặt niềm tin nhiều hơn vào công ty của ông cũng như các doanh nghiệp tương tự. Theo ông, họ đã hành động đúng đắn khi phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), dù công chúng ngày càng lo lắng về các rủi ro tiềm ẩn.

OpenAI: Trí tuệ nhân tạo có nguy hiểm nhưng thế giới nên tin các hãng AI

OpenAI: Trí tuệ nhân tạo có nguy hiểm nhưng thế giới nên tin các hãng AI

VOV.VN - Sam Altman - Tổng giám đốc điều hành hãng trí tuệ nhân tạo OpenAI, cho rằng mọi người nên đặt niềm tin nhiều hơn vào công ty của ông cũng như các doanh nghiệp tương tự. Theo ông, họ đã hành động đúng đắn khi phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), dù công chúng ngày càng lo lắng về các rủi ro tiềm ẩn.

Những điểm cộng và trừ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Những điểm cộng và trừ của trí tuệ nhân tạo (AI)

VOV.VN - Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) là một bước tiến lớn của nhân loại. Bên cạnh mặt tích cực nổi trội, AI cũng đặt ra nhiều thách thức cho con người. Sau đây là tổng quan những ưu điểm và nhược điểm đáng chú ý của AI.

Những điểm cộng và trừ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Những điểm cộng và trừ của trí tuệ nhân tạo (AI)

VOV.VN - Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) là một bước tiến lớn của nhân loại. Bên cạnh mặt tích cực nổi trội, AI cũng đặt ra nhiều thách thức cho con người. Sau đây là tổng quan những ưu điểm và nhược điểm đáng chú ý của AI.

Nhật Bản sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo và UAV để phát hiện bất thường tại sân bay
Nhật Bản sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo và UAV để phát hiện bất thường tại sân bay

VOV.VN - Trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực nghiêm trọng, hàng loạt các sân bay của nước này dự kiến sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống UAV để phát hiện các bất thường trên đường băng và các cơ sở hạ tầng khác của sân bay.

Nhật Bản sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo và UAV để phát hiện bất thường tại sân bay

Nhật Bản sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo và UAV để phát hiện bất thường tại sân bay

VOV.VN - Trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực nghiêm trọng, hàng loạt các sân bay của nước này dự kiến sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống UAV để phát hiện các bất thường trên đường băng và các cơ sở hạ tầng khác của sân bay.

Đối thoại An toàn Trí tuệ Nhân tạo Mỹ - Trung: Cạnh tranh cùng tồn tại
Đối thoại An toàn Trí tuệ Nhân tạo Mỹ - Trung: Cạnh tranh cùng tồn tại

VOV.VN - Những ngày đầu tháng 9/2026, các kênh ngoại giao tại Mỹ và Trung Quốc tiếp tục phát đi những tín hiệu dồn dập về việc xúc tiến Đối thoại song phương về An toàn Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Đối thoại An toàn Trí tuệ Nhân tạo Mỹ - Trung: Cạnh tranh cùng tồn tại

Đối thoại An toàn Trí tuệ Nhân tạo Mỹ - Trung: Cạnh tranh cùng tồn tại

VOV.VN - Những ngày đầu tháng 9/2026, các kênh ngoại giao tại Mỹ và Trung Quốc tiếp tục phát đi những tín hiệu dồn dập về việc xúc tiến Đối thoại song phương về An toàn Trí tuệ Nhân tạo (AI).

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ