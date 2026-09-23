Việc ông Trump đổi tên gọi AI thành "siêu trí tuệ" sẽ được đón nhận ra sao?

"Chào mừng đến với thế giới mới của siêu trí tuệ - SI", ông Trump phát biểu trong bài diễn văn tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 22/9.

Mặc dù một số người thân cận với Tổng thống Trump đã bắt đầu sử dụng thuật ngữ này ngay lập tức, nhưng các chuyên gia cho rằng nó khó có thể được phổ biến rộng rãi trong ngành công nghệ, bởi đây là tên gọi thường dùng để chỉ các hệ thống tiên tiến hơn nhiều.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo" (AI) khiến công nghệ này "nghe có vẻ giả tạo" và muốn gọi nó là "siêu trí tuệ" (super intelligence). Ảnh: Reuters

"Kể từ thời điểm này trở đi, tất cả các tài liệu của Mỹ - và hy vọng là của cả thế giới - sẽ được thay đổi để sử dụng thuật ngữ chính xác hơn là 'siêu' (super) thay vì 'nhân tạo' (artificial). Vì vậy, đó sẽ là 'siêu trí tuệ'," ông Trump nói.

Trong tuần qua, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi những người theo dõi tài khoản mạng xã hội của ông bình chọn các tên gọi mới tiềm năng khác cho AI , bao gồm "trí tuệ ưu việt" (superior intelligence), "trí tuệ cực hạn" (extreme intelligence) và "trí tuệ tối cao" (supreme intelligence).

Sau một loạt các cuộc thăm dò trên nền tảng Truth Social của Tổng thống Trump, "siêu trí tuệ" đã giành chiến thắng.

Mục đích của việc đổi tên AI - cũng như liệu ngành công nghệ có chấp nhận tên gọi này hay không - vẫn chưa rõ ràng. AI là thuật ngữ chỉ công nghệ máy tính cho phép máy móc thực hiện các tác vụ thường đòi hỏi tư duy của con người.

Trong khi đó, "siêu trí tuệ" lại mang một ý nghĩa cụ thể trong cộng đồng công nghệ. Thuật ngữ này thường gắn liền với tác giả kiêm triết gia Nick Bostrom; hơn một thập kỷ trước, ông đã định nghĩa khái niệm này là một dạng "trí tuệ" vượt trội hơn con người về mọi mặt. Đây vẫn hoàn toàn là một khái niệm mang tính giả thuyết.

Việc đổi tên AI gây hiểu lầm?

Theo nhận định của ông Simon Coghlan, giảng viên về đạo đức kỹ thuật số tại Đại học Melbourne, việc đổi tên này "gây hiểu lầm", vì "siêu trí tuệ" thường dùng để chỉ một hệ thống có khả năng tự cải thiện.

"Tôi nghi ngờ liệu thuật ngữ 'SI' có được chấp nhận rộng rãi hay không, một phần vì nó phóng đại năng lực hiện tại của AI", ông Coghlan nói.

"Một hệ thống siêu trí tuệ, nếu thực sự xuất hiện, sẽ được các chuyên gia coi là công nghệ có tác động lớn nhất từng được tạo ra", ông Coghlan nói thêm.

"Không phải tất cả các nền tảng AI hiện nay đều thể hiện được trí tuệ siêu việt (super intelligence)", nhà khoa học máy tính Kokil Jaidka nhận định, đồng thời cho biết thêm rằng tên gọi mới này "đang mượn uy tín của một thuật ngữ mà giới nghiên cứu dành riêng cho một bước tiến lớn hơn nhiều".

Ông Trump mở cuộc thăm dò ý kiến ​​để đổi tên Trí tuệ nhân tạo (AI) VOV.VN - Ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở một cuộc thăm dò ý kiến ​​trên mạng xã hội X và trên Truth Social - nền tảng riêng của ông, kêu gọi đổi tên khái niệm “Trí tuệ nhân tạo”.

Ông Ben Leong, giảng viên ngành khoa học máy tính tại Đại học Quốc gia Singapore có chung quan điểm khi cho rằng: "Giới chuyên môn sẽ muốn dành thuật ngữ 'SI' cho một cấp độ AI cao hơn, chứ không phải để mô tả AI hiện nay. Nó chưa mang lại cảm giác là đã đạt đến trình độ đó".

Tuy nhiên, một số người thân cận với ông Trump đã bắt đầu sử dụng thuật ngữ mới này.

"Tổng thống 'Trí tuệ Siêu việt' (SI) đã lên tiếng! Mỹ đang và sẽ tiếp tục là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về SI", Giám đốc Công nghệ (CTO) của Mỹ, ông Ethan Klein, viết trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Michael Waltz đã phát biểu nhấn mạnh: "Nếu bạn chưa xem bài phát biểu của Tổng thống, thì giờ đây nó được gọi là 'trí tuệ siêu việt'. Tôi nghĩ ông ấy hoàn toàn đúng".

Mặc dù vậy, khi được hỏi về suy nghĩ đối với tên gọi mới của AI, Bộ trưởng phụ trách mảng AI của Canada, ông Evan Solomon nói: "Người dân Canada hoàn toàn không hào hứng với việc đổi tên các sự vật", một nhận xét dường như ám chỉ việc ông Trump từng đổi tên Hồ Ontario.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các lãnh đạo công nghệ và giới nghiên cứu hàng đầu gần đây đã kêu gọi chính phủ Mỹ ban hành quy định quản lý ngành này do lo ngại AI có thể gây nguy hiểm cho nhân loại. Ông Trump từng bác bỏ những lo ngại này và coi đây là "trò lừa bịp".

Tổng thống Trump phản đối việc quản lý công nghệ này và cho rằng Mỹ không thể để mất lợi thế vào tay Trung Quốc - đối thủ công nghệ chính của mình - đồng thời khẳng định rằng bên nào "chiến thắng trong cuộc đua AI sẽ là bên chiến thắng chung cuộc".

"Hiện chúng ta đang dẫn trước Trung Quốc và tất cả các nước khác một khoảng cách lớn, và chúng ta sẽ duy trì vị thế đó", ông Trump nói và khẳng định thêm rằng Mỹ sẽ không "kìm hãm sự phát triển của một thứ sẽ còn vĩ đại hơn cả cuộc cách mạng công nghiệp".

Chính phủ sẽ "kiểm soát tình hình" nếu cần thiết và sẽ dẫn dắt lĩnh vực này một cách có trách nhiệm, ông Trump khẳng định.

Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến ​​sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này, và vấn đề AI được cho là sẽ nằm trong nội dung thảo luận giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.