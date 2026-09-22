"Kể từ thời điểm này, tất cả các văn bản của Mỹ - và hy vọng là cả của thế giới - sẽ được thay đổi để sử dụng thuật ngữ chính xác hơn nhiều là 'siêu' (super) thay vì 'nhân tạo' (artificial). Vì vậy, đó sẽ là 'siêu trí tuệ'", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22/9.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ gọi AI là "siêu trí tuệ". Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: "Tôi sẽ không kìm hãm sự phát triển của một thứ sẽ còn lớn lao hơn cả cuộc cách mạng công nghiệp".

Trước đó, ông Trump cũng đã lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu trong bối cảnh ngành công nghiệp này đang đứng trước ngã rẽ quan trọng về mặt lập pháp và chính trị liên quan đến các quy định quản lý.

Thời gian gần đây, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến những nguy cơ có thể xảy ra trong việc kiểm soát AI cũng như các cảnh báo từ một số lãnh đạo trong ngành – những người đang kêu gọi thiết lập các cơ chế kiểm soát an toàn.

Tuần trước, trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho rằng có một âm mưu nhằm phá hoại AI, đồng thời tuyên bố rằng công nghệ này chỉ cần được kiểm soát bởi một tổng thống 'mạnh mẽ và thông minh' - điều mà nước Mỹ đã có.