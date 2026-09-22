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Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ gọi AI là "siêu trí tuệ"

Thứ Ba, 22:57, 22/09/2026
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VOV.VN - Ông Trump tuyên bố rằng từ nay về sau, các văn bản của chính phủ Mỹ sẽ sử dụng thuật ngữ "siêu trí tuệ" (super intelligence) thay vì "trí tuệ nhân tạo" (artificial intelligence), đồng thời nhắc lại quan điểm cho rằng những cảnh báo về AI chỉ là một trò lừa bịp.

"Kể từ thời điểm này, tất cả các văn bản của Mỹ - và hy vọng là cả của thế giới - sẽ được thay đổi để sử dụng thuật ngữ chính xác hơn nhiều là 'siêu' (super) thay vì 'nhân tạo' (artificial). Vì vậy, đó sẽ là 'siêu trí tuệ'", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22/9.

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Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ gọi AI là "siêu trí tuệ". Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh: "Tôi sẽ không kìm hãm sự phát triển của một thứ sẽ còn lớn lao hơn cả cuộc cách mạng công nghiệp".

Trước đó, ông Trump cũng đã lên tiếng bảo vệ mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu trong bối cảnh ngành công nghiệp này đang đứng trước ngã rẽ quan trọng về mặt lập pháp và chính trị liên quan đến các quy định quản lý.

Thời gian gần đây, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm đến những nguy cơ có thể xảy ra trong việc kiểm soát AI cũng như các cảnh báo từ một số lãnh đạo trong ngành – những người đang kêu gọi thiết lập các cơ chế kiểm soát an toàn.

Tuần trước, trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho rằng có một âm mưu nhằm phá hoại AI, đồng thời tuyên bố rằng công nghệ này chỉ cần được kiểm soát bởi một tổng thống 'mạnh mẽ và thông minh' - điều mà nước Mỹ đã có.

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Mỹ đề xuất cơ chế cảnh báo sự cố AI với Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ đề xuất thiết lập cơ chế để cùng Trung Quốc thông báo cho nhau về những sự cố trí tuệ nhân tạo (AI) có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 24/9 tới.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters
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