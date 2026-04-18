Ông Trump kỳ vọng đạt thỏa thuận hòa bình với Iran “trong 1 hoặc 2 ngày tới”

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Bloomberg News, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán hòa bình “nhiều khả năng” sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

“Phần lớn các nội dung cốt lõi đã được hoàn tất. Mọi việc sẽ diễn ra khá nhanh chóng”, ông Trump nói. Trong một cuộc trao đổi khác với Axios, Tổng thống Mỹ tiếp tục bày tỏ kỳ vọng về việc sớm đạt được thỏa thuận.

“Phía Iran muốn gặp. Họ muốn đạt được thỏa thuận. Tôi nghĩ một cuộc gặp có thể sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Tôi tin rằng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận trong một hoặc hai ngày tới", ông Trump cho hay.

Trong khi đó, các nguồn tin Iran cho biết vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ diễn ra tại Islamabad, Pakistan vào thứ Hai (20/4) và các nhà đàm phán hai bên được kỳ vọng sẽ có mặt tại đây từ Chủ nhật (19/4).

Đại sứ Iran tại Islamabad, Pakistan - ông Reza Amiri Moghadam, đã hoan nghênh nỗ lực từ tất cả các bên nhằm “tạo cơ hội cho ngoại giao”, trong bối cảnh Lebanon và Israel đạt được lệnh ngừng bắn và Iran mở lại eo biển Hormuz.