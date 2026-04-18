Ông Trump kỳ vọng đạt thỏa thuận hòa bình với Iran “trong 1 hoặc 2 ngày tới”

Thứ Bảy, 06:39, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 17/4 cho biết ông kỳ vọng 1 thỏa thuận hòa bình với Iran có thể đạt được “trong 1 hoặc 2 ngày tới”, trong bối cảnh chính quyền Mỹ hướng tới vòng đàm phán thứ hai tại Pakistan nhằm hạ nhiệt xung đột.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Bloomberg News, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán hòa bình “nhiều khả năng” sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

Ong trump ky vong dat thoa thuan hoa binh voi iran trong 1 hoac 2 ngay toi hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Phần lớn các nội dung cốt lõi đã được hoàn tất. Mọi việc sẽ diễn ra khá nhanh chóng”, ông Trump nói. Trong một cuộc trao đổi khác với Axios, Tổng thống Mỹ tiếp tục bày tỏ kỳ vọng về việc sớm đạt được thỏa thuận.

“Phía Iran muốn gặp. Họ muốn đạt được thỏa thuận. Tôi nghĩ một cuộc gặp có thể sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Tôi tin rằng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận trong một hoặc hai ngày tới", ông Trump cho hay.

Trong khi đó, các nguồn tin Iran cho biết vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ diễn ra tại Islamabad, Pakistan vào thứ Hai (20/4) và các nhà đàm phán hai bên được kỳ vọng sẽ có mặt tại đây từ Chủ nhật (19/4).

Đại sứ Iran tại Islamabad, Pakistan - ông Reza Amiri Moghadam, đã hoan nghênh nỗ lực từ tất cả các bên nhằm “tạo cơ hội cho ngoại giao”, trong bối cảnh Lebanon và Israel đạt được lệnh ngừng bắn và Iran mở lại eo biển Hormuz.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: thỏa thuận hòa bình với Iran ông Trump cuộc chiến Iran đàm phán Iran tình hình Iran lệnh ngừng bắn
Iran tuyên bố có thể đóng eo biển Hormuz nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân
Iran tuyên bố có thể đóng eo biển Hormuz nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran Fars News Agency ngày 17/4 đưa tin, Tehran có thể đóng cửa eo biển Hormuz nếu Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân.

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Iran Fars News Agency ngày 17/4 đưa tin, Tehran có thể đóng cửa eo biển Hormuz nếu Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân.

Hàng chục tàu rời Vịnh Ba Tư sau khi eo Hormuz mở lại, Iran giữ urani làm giàu cao
Hàng chục tàu rời Vịnh Ba Tư sau khi eo Hormuz mở lại, Iran giữ urani làm giàu cao

VOV.VN - Đêm qua, hàng chục tàu thương mại các loại, được xác định đã rời vịnh Ba Tư. Động thái diễn ra chỉ vài giờ sau khi Iran thông báo mở lại hoàn toàn eo Hormuz cho tất cả các tàu hàng, sau hơn một tháng siết chặt kiểm soát.

VOV.VN - Đêm qua, hàng chục tàu thương mại các loại, được xác định đã rời vịnh Ba Tư. Động thái diễn ra chỉ vài giờ sau khi Iran thông báo mở lại hoàn toàn eo Hormuz cho tất cả các tàu hàng, sau hơn một tháng siết chặt kiểm soát.

Mỹ giăng “lưới thép” quanh Iran: Phong tỏa đa tầng trên biển và trên không
Mỹ giăng “lưới thép” quanh Iran: Phong tỏa đa tầng trên biển và trên không

VOV.VN - Mỹ đang triển khai một chiến dịch phong tỏa quy mô lớn nhằm vào Iran, huy động đồng thời lực lượng hải quân, không quân và hệ thống giám sát hiện đại. “Lưới thép” đa tầng này không chỉ siết dòng chảy thương mại của Tehran mà còn làm gia tăng rủi ro đối với an ninh năng lượng toàn cầu.

VOV.VN - Mỹ đang triển khai một chiến dịch phong tỏa quy mô lớn nhằm vào Iran, huy động đồng thời lực lượng hải quân, không quân và hệ thống giám sát hiện đại. "Lưới thép" đa tầng này không chỉ siết dòng chảy thương mại của Tehran mà còn làm gia tăng rủi ro đối với an ninh năng lượng toàn cầu.

