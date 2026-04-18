Hàng chục tàu rời Vịnh Ba Tư sau khi eo Hormuz mở lại, Iran giữ urani làm giàu cao

Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế cho biết, trong đêm 17/4, khoảng 20 tàu hàng các loại, gồm cả tàu chở dầu, tàu chở hàng rời và tàu container, đã từ vịnh Ba Tư vượt qua eo Hormuz, di chuyển về phía vịnh Oman. Động thái được ghi nhận chỉ vài giờ sau khi Iran thông báo mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz cho các tàu thương mại, không phân biệt quốc tịch.

Một số nguồn tin khẳng định, đây là đợt di chuyển tàu hàng ra khỏi vịnh Ba Tư lớn nhất kể từ đầu xung đột. Tuy nhiên, quốc tịch các con tàu cũng như điểm đến tiếp theo của các phương tiện, không được đề cập. Các nguồn tin cũng không cho biết trên các tàu có chở theo hàng hóa hay dầu mỏ hay không.

Trước đó, Iran hồi chiều qua thông báo mở cửa hoàn toàn cho các tàu thương mại di chuyển qua eo Hormuz theo các chỉ dẫn đã công bố. Tehran khẳng định, bước đi này xuất phát từ việc lệnh ngừng bắn đã được áp dụng với Lebanon, mặt trận mà giới chức Iran nhiều lần khẳng định là phải có trong lệnh ngừng bắn 2 tuần đạt được với Mỹ hôm 8/4.

Hormuz là eo biển quan trọng, nơi 20% lượng dầu thế giới được vận chuyển qua lại mỗi ngày trước chiến sự Iran. (Ảnh: Reuters)

Về triển vọng đàm phán Mỹ-Iran, một quan chức cấp cao Iran tối qua cho biết, những bất đồng đáng kể vẫn tồn tại giữa hai bên, chủ yếu xoay quanh vấn đề hạt nhân của Iran. Để vượt qua bất đồng, các cuộc đàm phán nghiêm túc liên quan cần được tổ chức.

Cũng về chủ đề nhạy cảm này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tối qua tuyên bố rằng, số uranium đã làm giàu của nước này sẽ không được chuyển đi bất kỳ đâu. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Iran đã chấp nhận bàn giao số urani đã làm giàu ở cấp độ cao.

Về phản ứng của quốc tế với việc Iran mở lại eo biển Hormuz, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tối qua ra tuyên bố khẳng định, đây là bước đi tích cực và đúng hướng. Người đứng đầu Liên hợp quốc kêu gọi các bên nghiêm túc tuân thủ cam kết, đồng thời bày tỏ hy vọng các nỗ lực ngoại giao tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay tại Trung Đông, sẽ sớm về đích.

Từ châu Âu, lãnh đạo một số nước, trong đó có Anh và Pháp, cũng đã ra tuyên bố hoan nghênh việc mở lại eo biển Hormuz.