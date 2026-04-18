中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàng chục tàu rời Vịnh Ba Tư sau khi eo Hormuz mở lại, Iran giữ urani làm giàu cao

Thứ Bảy, 06:18, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đêm qua, hàng chục tàu thương mại các loại, được xác định đã rời vịnh Ba Tư. Động thái diễn ra chỉ vài giờ sau khi Iran thông báo mở lại hoàn toàn eo Hormuz cho tất cả các tàu hàng, sau hơn một tháng siết chặt kiểm soát.

Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế cho biết, trong đêm 17/4, khoảng 20 tàu hàng các loại, gồm cả tàu chở dầu, tàu chở hàng rời và tàu container, đã từ vịnh Ba Tư vượt qua eo Hormuz, di chuyển về phía vịnh Oman. Động thái được ghi nhận chỉ vài giờ sau khi Iran thông báo mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz cho các tàu thương mại, không phân biệt quốc tịch.

Một số nguồn tin khẳng định, đây là đợt di chuyển tàu hàng ra khỏi vịnh Ba Tư lớn nhất kể từ đầu xung đột. Tuy nhiên, quốc tịch các con tàu cũng như điểm đến tiếp theo của các phương tiện, không được đề cập. Các nguồn tin cũng không cho biết trên các tàu có chở theo hàng hóa hay dầu mỏ hay không.

Trước đó, Iran hồi chiều qua thông báo mở cửa hoàn toàn cho các tàu thương mại di chuyển qua eo Hormuz theo các chỉ dẫn đã công bố. Tehran khẳng định, bước đi này xuất phát từ việc lệnh ngừng bắn đã được áp dụng với Lebanon, mặt trận mà giới chức Iran nhiều lần khẳng định là phải có trong lệnh ngừng bắn 2 tuần đạt được với Mỹ hôm 8/4.

hang chuc tau roi vinh ba tu sau khi eo hormuz mo lai, iran giu urani lam giau cao hinh anh 1
Hormuz là eo biển quan trọng, nơi 20% lượng dầu thế giới được vận chuyển qua lại mỗi ngày trước chiến sự Iran. (Ảnh: Reuters)

Về triển vọng đàm phán Mỹ-Iran, một quan chức cấp cao Iran tối qua cho biết, những bất đồng đáng kể vẫn tồn tại giữa hai bên, chủ yếu xoay quanh vấn đề hạt nhân của Iran. Để vượt qua bất đồng, các cuộc đàm phán nghiêm túc liên quan cần được tổ chức.

Cũng về chủ đề nhạy cảm này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tối qua tuyên bố rằng, số uranium đã làm giàu của nước này sẽ không được chuyển đi bất kỳ đâu. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Iran đã chấp nhận bàn giao số urani đã làm giàu ở cấp độ cao.  

Về phản ứng của quốc tế với việc Iran mở lại eo biển Hormuz, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tối qua ra tuyên bố khẳng định, đây là bước đi tích cực và đúng hướng. Người đứng đầu Liên hợp quốc kêu gọi các bên nghiêm túc tuân thủ cam kết, đồng thời bày tỏ hy vọng các nỗ lực ngoại giao tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay tại Trung Đông, sẽ sớm về đích.  

Từ châu Âu, lãnh đạo một số nước, trong đó có Anh và Pháp, cũng đã ra tuyên bố hoan nghênh việc mở lại eo biển Hormuz.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Eo biển Hormuz sẽ không còn là “điểm nghẽn”?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 cho biết Iran đã cam kết “sẽ không bao giờ đóng lại” eo biển Hormuz, sau khi tuyến hàng hải chiến lược này được mở cửa trở lại cho hoạt động vận tải thương mại.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 cho biết Iran đã cam kết “sẽ không bao giờ đóng lại” eo biển Hormuz, sau khi tuyến hàng hải chiến lược này được mở cửa trở lại cho hoạt động vận tải thương mại.

3 tàu chở dầu Iran vượt phong tỏa của Mỹ đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Công ty giám sát hàng hải quốc tế hôm nay cho biết bất chấp chiến dịch phong tỏa của Hải quân Mỹ, 3 tàu chở dầu của Iran đã vượt qua eo biển Hormuz và rời khỏi vùng Vịnh an toàn hồi giữa tuần. 

VOV.VN - Công ty giám sát hàng hải quốc tế hôm nay cho biết bất chấp chiến dịch phong tỏa của Hải quân Mỹ, 3 tàu chở dầu của Iran đã vượt qua eo biển Hormuz và rời khỏi vùng Vịnh an toàn hồi giữa tuần. 

Ông Trump xác nhận Iran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 xác nhận Iran mở hoàn toàn trở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải thương mại, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực tại khu vực Trung Đông.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 xác nhận Iran mở hoàn toàn trở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải thương mại, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực tại khu vực Trung Đông.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ