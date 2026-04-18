Pakistan muốn một “kết thúc lâu dài” cho cuộc chiến Mỹ - Iran

Phát biểu tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ishaq Dar khẳng định Pakistan “sẽ nỗ lực bằng mọi cách” để đạt được hòa bình.

“Điều Pakistan muốn không phải là kéo dài lệnh ngừng bắn, mà là chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh", Ngoại trưởng Pakistan nói. Ông Dar cho rằng “chúng ta đã hoàn thành hơn 80% tiến trình”, song nhấn mạnh “cả hai bên đều cần thể hiện sự linh hoạt".

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf gặp Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir ở Tehran, Iran ngày 16/4. Ảnh: Reuters

Pakistan đóng vai trò trung tâm trong các nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Ngoại trưởng Dar, cùng với Thủ tướng Shahbaz Sharif và Tư lệnh quân đội Asim Munir, đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa hai bên tại Islamabad vào tuần trước. Dù chưa đạt được thỏa thuận, các cuộc thương lượng vẫn đang tiếp diễn.

Một phái đoàn đàm phán của Pakistan do ông Munir dẫn đầu hiện đang trong ngày thứ ba của chuyến thăm mang tính đột phá tới Tehran, nơi họ gặp gỡ các quan chức cấp cao Iran nhằm thúc đẩy tiến trình đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Thủ tướng Sharif cũng tham dự diễn đàn tại Antalya, khép lại chuyến công du dày đặc với các điểm dừng tại Saudi Arabia và Qatar, nơi ông và Ngoại trưởng Dar đã gặp gỡ lãnh đạo cấp cao cũng như thảo luận về các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian.