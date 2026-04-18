中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Pakistan muốn một “kết thúc lâu dài” cho cuộc chiến Mỹ - Iran

Thứ Bảy, 06:29, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran hiện đã “hoàn thành hơn 80%”, nhưng cả hai bên vẫn cần thể hiện sự linh hoạt, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết hôm 17/4.

Phát biểu tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ishaq Dar khẳng định Pakistan “sẽ nỗ lực bằng mọi cách” để đạt được hòa bình.

“Điều Pakistan muốn không phải là kéo dài lệnh ngừng bắn, mà là chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh", Ngoại trưởng Pakistan nói. Ông Dar cho rằng “chúng ta đã hoàn thành hơn 80% tiến trình”, song nhấn mạnh “cả hai bên đều cần thể hiện sự linh hoạt".

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf gặp Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir ở Tehran, Iran ngày 16/4. Ảnh: Reuters

Pakistan đóng vai trò trung tâm trong các nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Ngoại trưởng Dar, cùng với Thủ tướng Shahbaz Sharif và Tư lệnh quân đội Asim Munir, đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa hai bên tại Islamabad vào tuần trước. Dù chưa đạt được thỏa thuận, các cuộc thương lượng vẫn đang tiếp diễn.

Một phái đoàn đàm phán của Pakistan do ông Munir dẫn đầu hiện đang trong ngày thứ ba của chuyến thăm mang tính đột phá tới Tehran, nơi họ gặp gỡ các quan chức cấp cao Iran nhằm thúc đẩy tiến trình đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Thủ tướng Sharif cũng tham dự diễn đàn tại Antalya, khép lại chuyến công du dày đặc với các điểm dừng tại Saudi Arabia và Qatar, nơi ông và Ngoại trưởng Dar đã gặp gỡ lãnh đạo cấp cao cũng như thảo luận về các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ