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Ông Trump nêu thời điểm Mỹ và Iran nối lại đàm phán

Thứ Hai, 08:44, 03/08/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/8 cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran sẽ chính thức bắt đầu từ chiều thứ Hai (3/8), trong bối cảnh hai bên đang tìm kiếm một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump cho biết Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Iran đều đã đề nghị Mỹ dành thêm thời gian cho ngoại giao vì tin rằng vẫn có thể đạt được một thỏa thuận. Theo ông, Washington hiện vẫn đang đối thoại với Tehran, song cũng lưu ý Iran nhiều lần bày tỏ mong muốn đạt thỏa thuận nhưng không phải lúc nào cũng thực hiện đúng những gì đã cam kết.

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Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Về phía Tehran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng ngày kêu gọi Mỹ tuân thủ bản ghi nhớ đã ký giữa hai nước, đồng thời khẳng định văn kiện này sẽ là nền tảng cho chính sách đối ngoại của Iran trong tương lai. Ông cho rằng việc Washington thực hiện đầy đủ các cam kết sẽ góp phần tăng cường an ninh cho Iran, khu vực và các đồng minh của Tehran.

Dự kiến, nội dung đàm phán sẽ tập trung vào việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz, khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran và chấm dứt các cuộc tấn công trong khu vực, bao gồm các hoạt động của các lực lượng thân Iran tại Iraq nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh và Jordan. Một đề xuất đang được xem xét là Mỹ sẽ chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran và cho phép Tehran nối lại xuất khẩu dầu mỏ nếu hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn, tuy nhiên hiện vẫn chưa có thỏa thuận cuối cùng.

Vào đêm qua, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã đồng ý tạm dừng kế hoạch tấn công Iran sau khi nhận được đề nghị từ Iran và một số quốc gia Trung Đông. Ông nói quân đội Mỹ khi đó đã "khóa mục tiêu, sẵn sàng khai hỏa", nhưng Washington quyết định hủy chiến dịch với điều kiện hai bên có thể nhanh chóng đạt được một thỏa thuận.

Theo ông Trump, các bên đã thống nhất những "tham số cơ bản" của thỏa thuận, bao gồm việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz và chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran. Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo rằng nếu chiến dịch quân sự được triển khai, đây sẽ là "cuộc tấn công lớn nhất kể từ Thế chiến II" và sẽ gây hậu quả thảm khốc đối với Iran.

Quang Trung/VOV-Washington
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