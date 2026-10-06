Ông Trump nghi Iran liên quan vụ Flydubai

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/10 cho biết ông tin rằng Iran có liên quan đến sự cố trên chuyến bay của Flydubai từ Dubai tới Tel Aviv hồi cuối tháng 9, dù giới chức Mỹ đến nay chưa công bố kết luận điều tra chính thức.

Khi được các phóng viên tại Nhà Trắng hỏi liệu ông có tin Iran liên quan đến vụ việc hay không, Tổng thống Trump trả lời: “Có. Cá nhân tôi tin là có”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran có liên quan đến vụ Flydubai. Ảnh: AP

Trước đó, ngày 1/10 ông Trump cảnh báo Iran sẽ “bị tấn công rất mạnh” nếu Washington xác định Tehran đứng sau vụ việc. Khi được hỏi liệu nghi phạm có liên hệ với Iran hay không, Tổng thống Mỹ nói: “Dựa trên những gì tôi đang nghe được, tôi có thể nói câu trả lời là có, nhưng hiện chúng tôi vẫn đang làm rõ vấn đề”.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tỏ ra thận trọng hơn. Trả lời câu hỏi tương tự trước đó cùng ngày 5/10, ông Vance cho biết ông “chưa thấy bất kỳ bằng chứng mang tính kết luận nào”, đồng thời nhấn mạnh cơ quan tình báo Mỹ sẽ là bên công bố kết quả khi có đủ thông tin.

Ngày 30/9, chuyến bay của Flydubai từ Dubai tới Tel Aviv phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk của Saudi Arabia sau một sự cố an ninh trên máy bay.

Bộ Nội vụ Saudi Arabia xác nhận cơ phó đã tấn công cơ trưởng, khiến cả hai bị thương. Sau khi tình trạng sức khỏe được cải thiện, hai phi công đã được đưa tới Abu Dhabi dưới sự hộ tống của lực lượng an ninh Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Sáu thành viên phi hành đoàn còn lại trước đó đã trở về Dubai an toàn. Các cơ quan chức năng UAE đang tiếp tục điều tra vụ việc, trong đó có việc rà soát các biện pháp bảo đảm an ninh liên quan.