English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump nghi Iran liên quan vụ Flydubai

Thứ Ba, 07:41, 06/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết ông tin Iran liên quan vụ Flydubai. Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance nói chưa có bằng chứng mang tính kết luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/10 cho biết ông tin rằng Iran có liên quan đến sự cố trên chuyến bay của Flydubai từ Dubai tới Tel Aviv hồi cuối tháng 9, dù giới chức Mỹ đến nay chưa công bố kết luận điều tra chính thức.

Khi được các phóng viên tại Nhà Trắng hỏi liệu ông có tin Iran liên quan đến vụ việc hay không, Tổng thống Trump trả lời: “Có. Cá nhân tôi tin là có”.

Ong trump nghi iran lien quan vu flydubai hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran có liên quan đến vụ Flydubai. Ảnh: AP

Trước đó, ngày 1/10 ông Trump cảnh báo Iran sẽ “bị tấn công rất mạnh” nếu Washington xác định Tehran đứng sau vụ việc. Khi được hỏi liệu nghi phạm có liên hệ với Iran hay không, Tổng thống Mỹ nói: “Dựa trên những gì tôi đang nghe được, tôi có thể nói câu trả lời là có, nhưng hiện chúng tôi vẫn đang làm rõ vấn đề”.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tỏ ra thận trọng hơn. Trả lời câu hỏi tương tự trước đó cùng ngày 5/10, ông Vance cho biết ông “chưa thấy bất kỳ bằng chứng mang tính kết luận nào”, đồng thời nhấn mạnh cơ quan tình báo Mỹ sẽ là bên công bố kết quả khi có đủ thông tin.

Ngày 30/9, chuyến bay của Flydubai từ Dubai tới Tel Aviv phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk của Saudi Arabia sau một sự cố an ninh trên máy bay.

Bộ Nội vụ Saudi Arabia xác nhận cơ phó đã tấn công cơ trưởng, khiến cả hai bị thương. Sau khi tình trạng sức khỏe được cải thiện, hai phi công đã được đưa tới Abu Dhabi dưới sự hộ tống của lực lượng an ninh Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Sáu thành viên phi hành đoàn còn lại trước đó đã trở về Dubai an toàn. Các cơ quan chức năng UAE đang tiếp tục điều tra vụ việc, trong đó có việc rà soát các biện pháp bảo đảm an ninh liên quan.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời sự quốc tế trưa 5/10:Cơ phó Flydubai tiết lộ kế hoạch cướp máy bay tới Israel
Thời sự quốc tế trưa 5/10:Cơ phó Flydubai tiết lộ kế hoạch cướp máy bay tới Israel

VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 5/10: Các nước vùng Vịnh dẫn đầu thế giới về lượng kiều hối chuyển ra nước ngoài; Cơ phó Flydubai tiết lộ kế hoạch cướp máy bay tới Israel; Cơ phó vụ máy bay Flydubai có thể đã hành động một mình; Ông Zelensky: Tình báo Ukraine phát hiện 'học thuyết mới' của ông Putin...

Thời sự quốc tế trưa 5/10:Cơ phó Flydubai tiết lộ kế hoạch cướp máy bay tới Israel

Thời sự quốc tế trưa 5/10:Cơ phó Flydubai tiết lộ kế hoạch cướp máy bay tới Israel

VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 5/10: Các nước vùng Vịnh dẫn đầu thế giới về lượng kiều hối chuyển ra nước ngoài; Cơ phó Flydubai tiết lộ kế hoạch cướp máy bay tới Israel; Cơ phó vụ máy bay Flydubai có thể đã hành động một mình; Ông Zelensky: Tình báo Ukraine phát hiện 'học thuyết mới' của ông Putin...

UAE đề nghị án tử hình đối với cơ phó Flydubai
UAE đề nghị án tử hình đối với cơ phó Flydubai

VOV.VN - Truyền thông Israel ngày 5/10 đưa tin, các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang đề nghị áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất, có thể bao gồm án tử hình đối với cơ phó Hammam al-Hammami người Oman bị cáo buộc tấn công cơ trưởng trên chuyến bay của hãng hàng không Flydubai.

UAE đề nghị án tử hình đối với cơ phó Flydubai

UAE đề nghị án tử hình đối với cơ phó Flydubai

VOV.VN - Truyền thông Israel ngày 5/10 đưa tin, các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang đề nghị áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất, có thể bao gồm án tử hình đối với cơ phó Hammam al-Hammami người Oman bị cáo buộc tấn công cơ trưởng trên chuyến bay của hãng hàng không Flydubai.

Cơ phó Flydubai tiết lộ kế hoạch cướp máy bay tới Israel
Cơ phó Flydubai tiết lộ kế hoạch cướp máy bay tới Israel

VOV.VN - Cơ phó của chuyến bay Flydubai được cho là đã lên kế hoạch điều khiển chiếc máy bay bị chiếm quyền kiểm soát tới Tel Aviv và lao vào nhà ga sân bay Ben Gurion của Israel, Kênh 12 đưa tin, dẫn các nguồn tin không được tiết lộ danh tính.

Cơ phó Flydubai tiết lộ kế hoạch cướp máy bay tới Israel

Cơ phó Flydubai tiết lộ kế hoạch cướp máy bay tới Israel

VOV.VN - Cơ phó của chuyến bay Flydubai được cho là đã lên kế hoạch điều khiển chiếc máy bay bị chiếm quyền kiểm soát tới Tel Aviv và lao vào nhà ga sân bay Ben Gurion của Israel, Kênh 12 đưa tin, dẫn các nguồn tin không được tiết lộ danh tính.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ