Thời sự quốc tế trưa 5/10:Cơ phó Flydubai tiết lộ kế hoạch cướp máy bay tới Israel
Thứ Hai, 14:13, 05/10/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế trưa 5/10: Các nước vùng Vịnh dẫn đầu thế giới về lượng kiều hối chuyển ra nước ngoài; Cơ phó Flydubai tiết lộ kế hoạch cướp máy bay tới Israel; Cơ phó vụ máy bay Flydubai có thể đã hành động một mình; Ông Zelensky: Tình báo Ukraine phát hiện 'học thuyết mới' của ông Putin...
VOV.VN - Các nguồn tin an ninh của Israel cho biết, cơ phó bị cáo buộc tấn công đồng nghiệp trên chuyến bay của Flydubai đến Israel và cố gắng giành quyền điều khiển phi cơ, có thể đã hành động một mình.
VOV.VN - Các tài khoản mạng xã hội được cho là của Hamam al-Hammami, phi công người Oman bị nghi tấn công một đồng nghiệp trên chuyến bay Flydubai tới Tel Aviv, chứa nhiều nội dung thể hiện tư tưởng cực đoan và hình ảnh liên quan các tổ chức khủng bố.
VOV.VN - Các tài khoản mạng xã hội được cho là của Hamam al-Hammami, phi công người Oman bị nghi tấn công một đồng nghiệp trên chuyến bay Flydubai tới Tel Aviv, chứa nhiều nội dung thể hiện tư tưởng cực đoan và hình ảnh liên quan các tổ chức khủng bố.