Theo kênh truyền hình Israel, trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm cho biết đã lên kế hoạch điều khiển chiếc máy bay Flydubai tới Tel Aviv và lao vào nhà ga sân bay Ben Gurion, đồng thời giải thích lý do tấn công cơ trưởng Smit Machchhar, một phi công người Ấn Độ, khi máy bay đang bay qua Jordan, gần biên giới Israel.

Cơ phó Flydubai tiết lộ kế hoạch cướp máy bay tới Israel. Ảnh minh họa: Reuters

Theo lời khai được Kênh 12 dẫn lại, cơ phó dự định đưa máy bay tiếp cận Israel và thực hiện quy trình hạ cánh "bình thường". Tuy nhiên, vào thời điểm cuối cùng, khi máy bay được cho là không còn khả năng bị đánh chặn, người này sẽ đổi hướng và lao máy bay vào nhà ga sân bay Ben Gurion.

Kế hoạch bị ngăn chặn nhờ hành động của cơ trưởng Machchhar. Dù bị thương, phi công này vẫn tìm cách mở cửa buồng lái, qua đó ngăn cơ phó tiếp tục thực hiện kế hoạch, Kênh 12 cho biết.

Thông tin trên hiện được truyền thông Israel dẫn từ các nguồn tin liên quan đến cuộc thẩm vấn nghi phạm.

Ngày 30/9, chuyến bay Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk của Saudi Arabia sau một sự cố an ninh trên máy bay.

Ngày 1/10, Bộ Nội vụ Saudi Arabia xác nhận sự cố xảy ra do cơ phó dùng dao tấn công cơ trưởng, khiến cả hai bị thương với mức độ khác nhau.

Sau khi tình trạng sức khỏe ổn định, cả hai phi công được đưa tới Abu Dhabi dưới sự hộ tống của lực lượng an ninh UAE. Sáu thành viên phi hành đoàn còn lại trước đó đã an toàn trở về Dubai, theo Bộ Nội vụ Saudi Arabia.

Giới chức UAE đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và diễn biến vụ việc, trong đó tập trung vào các khía cạnh vận hành chuyến bay và các biện pháp bảo đảm an toàn.