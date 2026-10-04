Cơ phó vụ máy bay Flydubai có thể đã hành động một mình

Các nhà điều tra quốc tế vẫn đang nỗ lực xác định động cơ và đồng phạm của cơ phó Flydubai, nhưng một quan chức Israel cho biết thông tin từ cuộc điều tra cho thấy nghi phạm đã hành động một mình.

Một nguồn tin khác cho biết, hiện tại, Israel chưa phát hiện bất kỳ mối liên hệ nào với một nhóm hoặc chính phủ nào. Cả hai đều nhấn mạnh đây là những gì họ nắm được cho đến nay.

Hình ảnh của cơ phó Hamam al-Hammami trên tài khoản mạng xã hội LinkedIn

Sau vụ tấn công xả ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nghi phạm có thể có liên hệ với Iran “dựa trên những gì tôi nghe được”. Nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết nào khác.

Chuyến bay FZ1073 của Flydubai đã suýt gặp thảm họa trên hành trình từ Dubai, khi máy bay lao xuống hàng ngàn mét và hành khách cùng phi hành đoàn đã dũng cảm lao vào buồng lái để giành lại quyền kiểm soát máy bay.

Các nguồn tin nói với hãng tin CNN rằng nghi phạm, được xác định là Hamam al-Hammami, là công dân Oman, người đã bị hãng hàng không quốc gia Oman sa thải hồi năm ngoái do lo ngại về quan điểm cực đoan của anh này.

Một bài đăng trên một trong những tài khoản mạng xã hội của al-Hammami có kèm theo ảnh chụp lại bức ảnh của Ayman al-Zawahiri, người lãnh đạo al-Qaeda sau cái chết của Osama Bin Laden.