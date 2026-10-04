English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cơ phó vụ máy bay Flydubai có thể đã hành động một mình

Chủ Nhật, 20:45, 04/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các nguồn tin an ninh của Israel cho biết, cơ phó bị cáo buộc tấn công đồng nghiệp trên chuyến bay của Flydubai đến Israel và cố gắng giành quyền điều khiển phi cơ, có thể đã hành động một mình.

Các nhà điều tra quốc tế vẫn đang nỗ lực xác định động cơ và đồng phạm của cơ phó Flydubai, nhưng một quan chức Israel cho biết thông tin từ cuộc điều tra cho thấy nghi phạm đã hành động một mình.

Một nguồn tin khác cho biết, hiện tại, Israel chưa phát hiện bất kỳ mối liên hệ nào với một nhóm hoặc chính phủ nào. Cả hai đều nhấn mạnh đây là những gì họ nắm được cho đến nay.

co pho vu may bay flydubai co the da hanh dong mot minh hinh anh 1
Hình ảnh của cơ phó Hamam al-Hammami trên tài khoản mạng xã hội LinkedIn

Sau vụ tấn công xả ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nghi phạm có thể có liên hệ với Iran “dựa trên những gì tôi nghe được”. Nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết nào khác.

Chuyến bay FZ1073 của Flydubai đã suýt gặp thảm họa trên hành trình từ Dubai, khi máy bay lao xuống hàng ngàn mét và hành khách cùng phi hành đoàn đã dũng cảm lao vào buồng lái để giành lại quyền kiểm soát máy bay.

Các nguồn tin nói với hãng tin CNN rằng nghi phạm, được xác định là Hamam al-Hammami, là công dân Oman, người đã bị hãng hàng không quốc gia Oman sa thải hồi năm ngoái do lo ngại về quan điểm cực đoan của anh này.

Một bài đăng trên một trong những tài khoản mạng xã hội của al-Hammami có kèm theo ảnh chụp lại bức ảnh của Ayman al-Zawahiri, người lãnh đạo al-Qaeda sau cái chết của Osama Bin Laden.

Phan Tùng/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát hiện loạt nội dung cực đoan từ tài khoản phi công Flydubai
Phát hiện loạt nội dung cực đoan từ tài khoản phi công Flydubai

VOV.VN - Các tài khoản mạng xã hội được cho là của Hamam al-Hammami, phi công người Oman bị nghi tấn công một đồng nghiệp trên chuyến bay Flydubai tới Tel Aviv, chứa nhiều nội dung thể hiện tư tưởng cực đoan và hình ảnh liên quan các tổ chức khủng bố.

Phát hiện loạt nội dung cực đoan từ tài khoản phi công Flydubai

Phát hiện loạt nội dung cực đoan từ tài khoản phi công Flydubai

VOV.VN - Các tài khoản mạng xã hội được cho là của Hamam al-Hammami, phi công người Oman bị nghi tấn công một đồng nghiệp trên chuyến bay Flydubai tới Tel Aviv, chứa nhiều nội dung thể hiện tư tưởng cực đoan và hình ảnh liên quan các tổ chức khủng bố.

Nghi phạm vụ Flydubai từng bị hãng khác loại khỏi chương trình đào tạo
Nghi phạm vụ Flydubai từng bị hãng khác loại khỏi chương trình đào tạo

VOV.VN - Nghi phạm vụ Flydubai từng bị loại khỏi chương trình đào tạo tại Oman Air do lo ngại về quan điểm cực đoan, trước khi chuyển sang làm việc cho hãng hàng không khác.

Nghi phạm vụ Flydubai từng bị hãng khác loại khỏi chương trình đào tạo

Nghi phạm vụ Flydubai từng bị hãng khác loại khỏi chương trình đào tạo

VOV.VN - Nghi phạm vụ Flydubai từng bị loại khỏi chương trình đào tạo tại Oman Air do lo ngại về quan điểm cực đoan, trước khi chuyển sang làm việc cho hãng hàng không khác.

UAE coi vụ tấn công trên chuyến bay của hãng Flydubai là “khủng bố”
UAE coi vụ tấn công trên chuyến bay của hãng Flydubai là “khủng bố”

VOV.VN - Ngày 2/10, cố vấn cấp cao của Tổng thống UAE cho rằng, cuộc tấn xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không nước này đến Israel hôm 30/9, là hành động khủng bố. Tuy nhiên, kết luận điều tra chính thức về vụ việc, vẫn chưa được công bố.

UAE coi vụ tấn công trên chuyến bay của hãng Flydubai là “khủng bố”

UAE coi vụ tấn công trên chuyến bay của hãng Flydubai là “khủng bố”

VOV.VN - Ngày 2/10, cố vấn cấp cao của Tổng thống UAE cho rằng, cuộc tấn xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không nước này đến Israel hôm 30/9, là hành động khủng bố. Tuy nhiên, kết luận điều tra chính thức về vụ việc, vẫn chưa được công bố.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ