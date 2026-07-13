Thời sự quốc tế tối 13/7: Iran tấn công các mục tiêu quân sự Mỹ tại Trung Đông

Ông Trump: Iran từng đồng ý với một "thỏa thuận hoàn hảo"

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã nhất trí với một "thỏa thuận hoàn hảo" theo quan điểm của Washington trước khi xảy ra vụ việc liên quan đến một tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định tuyến hàng hải này vẫn mở cửa đối với các tàu thuyền quốc tế.