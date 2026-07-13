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Thời sự quốc tế tối 13/7: Iran tấn công các mục tiêu quân sự Mỹ tại Trung Đông

Thứ Hai, 20:19, 13/07/2026
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VOV.VN - Iran vừa tuyên bố đã tấn công loạt mục tiêu quân sự Mỹ đặt tại 3 nước Trung Đông. Động thái nhằm đáp trả đòn không kích của quân đội Mỹ vào Iran sáng sớm 13/7.

PV/VOV.VN
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