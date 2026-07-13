Thời sự quốc tế tối 13/7: Iran tấn công các mục tiêu quân sự Mỹ tại Trung Đông

VOV.VN - Bản tin quốc tế trưa 13/7 có các tin tức đáng chú ý: Tổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại; Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh ác liệt; Nga phá hủy mục tiêu quân sự của Ukraine tại cảng Chernomorsk bằng UAV tích hợp AI...
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VOV.VN - Iran cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế sau các cuộc không kích nhằm vào nước này, đồng thời cảnh báo bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ các hoạt động quân sự chống Tehran đều có thể trở thành mục tiêu đáp trả.
VOV.VN - Iran cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế sau các cuộc không kích nhằm vào nước này, đồng thời cảnh báo bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ các hoạt động quân sự chống Tehran đều có thể trở thành mục tiêu đáp trả.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã nhất trí với một "thỏa thuận hoàn hảo" theo quan điểm của Washington trước khi xảy ra vụ việc liên quan đến một tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định tuyến hàng hải này vẫn mở cửa đối với các tàu thuyền quốc tế.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã nhất trí với một "thỏa thuận hoàn hảo" theo quan điểm của Washington trước khi xảy ra vụ việc liên quan đến một tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định tuyến hàng hải này vẫn mở cửa đối với các tàu thuyền quốc tế.
VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Mỹ phô diễn sức mạnh, điều hơn 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ áp sát Iran; Ông Trump bất ngờ đổi ý về thỏa thuận UAV với Ukraine; Siêu bão Bavi có sức mạnh tương đương cơn bão Lekima...
VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Mỹ phô diễn sức mạnh, điều hơn 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ áp sát Iran; Ông Trump bất ngờ đổi ý về thỏa thuận UAV với Ukraine; Siêu bão Bavi có sức mạnh tương đương cơn bão Lekima...
VOV.VN - Một giai đoạn của cuộc xung đột Mỹ-Iran đã khép lại, song điều đó không đồng nghĩa hòa bình lâu dài được thiết lập. Iran vẫn có thể duy trì lợi thế cho tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 nhưng cán cân quyền lực nhiều khả năng sẽ thay đổi sau thời điểm này, làm gia tăng nguy cơ đối đầu tái diễn.
VOV.VN - Một giai đoạn của cuộc xung đột Mỹ-Iran đã khép lại, song điều đó không đồng nghĩa hòa bình lâu dài được thiết lập. Iran vẫn có thể duy trì lợi thế cho tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 nhưng cán cân quyền lực nhiều khả năng sẽ thay đổi sau thời điểm này, làm gia tăng nguy cơ đối đầu tái diễn.
VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 12/7 cho biết, các lực lượng nước này đã hoàn tất đợt không kích mới nhất nhằm vào các mục tiêu tại Iran, đồng thời thông báo đây là chiến dịch đáp trả vụ việc liên quan đến một tàu thương mại trên eo biển Hormuz.
VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 12/7 cho biết, các lực lượng nước này đã hoàn tất đợt không kích mới nhất nhằm vào các mục tiêu tại Iran, đồng thời thông báo đây là chiến dịch đáp trả vụ việc liên quan đến một tàu thương mại trên eo biển Hormuz.