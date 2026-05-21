Ông Trump nói đàm phán với Iran đang ở giai đoạn cuối

Thứ Năm, 06:36, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - “Chúng tôi đang ở giai đoạn đàm phán cuối cùng với Iran. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Hoặc là có một thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ phải làm một số việc hơi khó chịu một chút, nhưng hy vọng điều đó sẽ không xảy ra”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/5 cho biết Washington sẵn sàng tiến hành các đợt tấn công tiếp theo nhằm vào Tehran nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình, song cũng để ngỏ khả năng chờ thêm vài ngày để “có được những câu trả lời phù hợp”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới, ông Trump cho rằng tình hình hiện đang ở “ranh giới rất mong manh” và có thể leo thang nhanh chóng.

6 tuần sau khi ông tạm dừng Chiến dịch Epic Fury nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột vẫn hầu như không đạt tiến triển đáng kể, trong khi giá xăng tăng mạnh đang gây sức ép lên tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ.

“Hãy tin tôi, nếu chúng tôi không nhận được những câu trả lời phù hợp, mọi việc sẽ diễn ra rất nhanh. Chúng tôi đã sẵn sàng hành động”, ông Trump cho hay. Khi được hỏi sẽ chờ trong bao lâu, ông Trump trả lời: “Có thể là vài ngày, nhưng cũng có thể mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh”.

Trong khi đó, Iran cảnh báo về nguy cơ tái diễn các cuộc tấn công.

“Nếu hành động gây hấn chống lại Iran lặp lại, cuộc chiến khu vực đã được cảnh báo sẽ vượt ra ngoài phạm vi khu vực lần này”, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố. Teẻhan đã công bố thành lập một Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư mới nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược quan trọng của thế giới.

Ông Trump cũng tiếp tục nhấn mạnh quyết tâm không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi đang ở giai đoạn đàm phán cuối cùng với Iran. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Hoặc là có một thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ phải làm một số việc hơi khó chịu một chút, nhưng hy vọng điều đó sẽ không xảy ra”, ông Trump nói với các phóng viên.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Theo phía Ankara, ông Erdogan hoan nghênh việc gia hạn lệnh ngừng bắn và cho biết ông tin rằng vẫn có thể đạt được một “giải pháp hợp lý”.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán của Iran, tuyên bố trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội rằng “các động thái ngầm và công khai của đối phương” cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho các đợt tấn công mới. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán, song nhấn mạnh trong một bài đăng trên nền tảng X rằng: “Việc ép buộc Iran đầu hàng bằng sức ép chỉ là một ảo tưởng”.

Ông Trump hiện đang chịu áp lực phải chấm dứt cuộc xung đột, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao gây bất lợi cho đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.

“Các nhà đầu tư đang rất quan tâm liệu Washington và Tehran có thực sự tìm được tiếng nói chung và đạt được một thỏa thuận hòa bình hay không, trong bối cảnh lập trường của Mỹ thay đổi gần như hằng ngày”, ông Toshitaka Tazawa, chuyên gia phân tích tại Fujitomi Securities, nhận định.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Tổng thống Trump đàm phán Mỹ Iran giai đoạn cuối cuộc chiến Iran điều kiện đàm phán Trump cảnh báo
