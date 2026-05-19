Những lần ông Trump dọa đánh Iran rồi quyết định hủy vào phút chót

Xung đột Mỹ - Iran hiện đã kéo dài hơn 12 tuần. Trong nhiều tuần lễ, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ nối lại các cuộc tấn công nếu nước này không đạt được thỏa thuận với Mỹ, nhưng vẫn chưa thực sự hành động theo lời đe dọa đó.

Ông Trump đã yêu cầu Iran mở eo biển Hormuz và giao nộp urani đã làm giàu để ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, tác động của chiến tranh đối với tình hình bên trong nước Mỹ là rất nghiêm trọng.

Báo cáo lạm phát mới nhất cho thấy giá cả đang ở mức cao nhất trong ba năm, do giá nhiên liệu tăng vọt vì việc đóng cửa eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% ​​lượng dầu khí của thế giới đi qua.

Hôm 18/5, một ngày sau khi đe dọa nối lại việc ném bom các mục tiêu của Iran, ông Trump lại tạm dừng, nói rằng một số đồng minh ở Trung Đông tin rằng Mỹ đang “rất gần đạt được thỏa thuận”" với Iran.

“Tôi đã trì hoãn việc này một thời gian, hy vọng là vĩnh viễn, nhưng có thể chỉ một thời gian ngắn thôi, bởi vì chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất lớn với Iran và chúng ta sẽ xem kết quả ra sao”, ông Trump nói với các phóng viên tại một sự kiện ở Nhà Trắng. “Saudi Arabia, Qatar, UAE và một số nước khác đã hỏi tôi liệu chúng ta có thể trì hoãn trong 2 - 3 ngày, một khoảng thời gian ngắn, bởi vì họ nghĩ rằng họ đang rất gần đạt được một thỏa thuận”.

Dưới đây là những thời hạn mà ông Trump đã đặt ra cho phía Iran, theo ABCNews:

Ngày 21/3

Chưa đầy một tháng sau khi chiến sự nổ ra, Tổng thống Trump đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào các nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở hoàn toàn eo biển Hormuz cho tàu thuyền qua lại.

“Nếu Iran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm này, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu với nhà máy lớn nhất trước!”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Ngày 23/3

Nhưng chỉ 2 ngày sau, ông Trump tuyên bố đã có bước tiến triển và các cuộc tấn công bị hoãn lại 5 ngày. “Dựa trên giọng điệu thái độ trong những cuộc đối thoại sâu sắc, chi tiết và mang tính xây dựng này (sẽ tiếp tục trong cả tuần), tôi đã chỉ thị bộ chiến tranh hoãn tất cả các cuộc tấn công quân sự chống lại các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời gian 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra”, Tổng thống đăng tải.

Ngày 26/3

Ba ngày sau, ông Trump gia hạn việc tạm dừng các cuộc tấn công thêm 10 ngày nữa, nói rằng các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra “rất tốt”.

“Theo yêu cầu của Chính phủ Iran, xin hãy hiểu rằng tuyên bố này có nghĩa là tôi tạm dừng việc phá hủy các nhà máy điện thêm 10 ngày, đến thứ Hai, ngày 6/4/2026, lúc 20h, giờ miền Đông”, ông Trump tuyên bố khi đó.

Ngày 5/4

Hai ngày trước khi hết hạn 10 ngày, ông Trump đã gia hạn thêm một ngày. “Thứ Ba, 20h giờ miền Đông”, ông Trump đăng tải.

Ngày 7/4

Hai ngày sau, sau khi tham vấn với các nhà trung gian hòa giải Pakistan, Tổng thống Trump tuyên bố một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, với điều kiện Iran mở cửa eo biển Hormuz, và tuyên bố “vấn đề lâu dài” “sắp được giải quyết”.

“Đây sẽ là một lệnh ngừng bắn hai chiều! Lý do là vì chúng ta đã đạt được và vượt qua tất cả các mục tiêu quân sự, và đang tiến rất xa trong việc đạt được một thỏa thuận dứt khoát về hòa bình lâu dài với Iran, và hòa bình ở Trung Đông. Chúng tôi đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran, và tin rằng đó là một cơ sở khả thi để đàm phán. Hầu hết các điểm bất đồng trước đây đã được Mỹ và Iran nhất trí, nhưng thời gian hai tuần sẽ cho phép Thỏa thuận được hoàn thiện và thực hiện”, ông Trump đăng tải.

Ngày 21/4

Sau hai tuần, việc ném bom không được nối lại mà thay vào đó, Tổng thống Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn vô thời hạn, nói rằng đó là theo đề nghị của Pakistan.

Ông Trump viết: “Dựa trên thực tế rằng Chính phủ Iran đang bị chia rẽ nghiêm trọng, điều này không nằm ngoài dự đoán và theo yêu cầu của Thống chế Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif của Pakistan, chúng tôi được yêu cầu tạm dừng cuộc tấn công vào Iran cho đến khi các nhà lãnh đạo và đại diện của họ đưa ra được một đề xuất thống nhất”.

Ngày 18/5

Một ngày sau khi nhà lãnh đạo Trump nói rằng Iran “tốt hơn hết nên hành động nhanh chóng” và cảnh báo rằng “sẽ không còn gì của họ sót lại” nếu họ không đạt được thỏa thuận, ông Trump đăng tải rằng ông đã đồng ý tạm hoãn cuộc tấn công theo kế hoạch dự kiến ​​diễn ra vào ngày hôm sau (tức ngày 19/5), lần này là theo yêu cầu của các đồng minh ở Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), bởi vì “các cuộc đàm phán nghiêm túc hiện đang diễn ra”.

“Tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, tướng Daniel Caine, và quân đội Mỹ rằng chúng ta sẽ không tiến hành cuộc tấn công theo kế hoạch vào Iran ngày mai, nhưng đã chỉ thị thêm cho họ phải chuẩn bị sẵn sàng xúc tiến cho một cuộc tấn công toàn diện, quy mô lớn vào Iran, bất cứ lúc nào, trong trường hợp không đạt được một thỏa thuận chấp nhận được”, ông Trump viết trên tài khoản mạng xã hội của mình.

