Iran nắm rõ cách vô hiệu hóa chiến thuật của Mỹ, Tổng thống Trump đổi giọng

Thế lưỡng nan của ông Trump khi bất ngờ hoãn tấn công Iran

Nhà lãnh đạo Mỹ ngày 18/5/2026 cho biết ông đã cho phép một đợt tấn công mới chống lại Iran trong tuần này nhưng đang tạm hoãn để tạo điều kiện cho “các cuộc đàm phán nghiêm túc”, sau khi ông nói rằng ba nhà lãnh đạo vùng Vịnh đã yêu cầu thêm thời gian để đạt được thỏa thuận hạt nhân.

Cuộc đấu trí giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra cam go. Ảnh: Reuters.

Ông Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ phát động các cuộc tấn công mới, nhưng lại rút lui vào phút cuối cùng. Cùng hôm 18/5, ông đã xác nhận kế hoạch tấn công và đồng thời hủy bỏ kế hoạch này, theo tờ New York Times.

“Chúng tôi đã chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công rất lớn vào ngày mai, và tôi đã hoãn nó lại một thời gian, hy vọng là mãi mãi, nhưng có thể là một khoảng thời gian ngắn, bởi vì chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất lớn với Iran, và chúng ta sẽ xem kết quả ra sao”, ông Trump nói với các phóng viên. Khi ông Trump phát động cuộc chiến cùng với Israel vào ngày 28/2, ông ước tính rằng nó sẽ kết thúc trong vòng 4-5 tuần. Nhưng cuộc xung đột Mỹ - Iran hiện đã bước sang tháng thứ 3, và ông Trump đang bị kẹt giữa hai ý định trái ngược: buộc Iran phải khuất phục, và tuyên bố chiến thắng rồi bỏ qua.

Kết quả là có những tuyên bố mâu thuẫn gay gắt về cuộc chiến - có lúc ông Trump nói rằng cuộc chiến đã “kết thúc” nhưng Mỹ vẫn cần phải hoàn thành nốt công việc. Rồi có những lúc ông tuyên bố rất mạnh .Hồi tháng 4/2026, ông cảnh báo rằng “cả một nền văn minh sẽ diệt vong đêm nay, không bao giờ có thể hồi sinh trở lại”, nhưng sau đó ông đã rút lại lời đe dọa trước thời hạn do chính ông tự đặt ra.

Các quan chức quân sự Mỹ thừa nhận chế độ Iran đã thể hiện khả năng phục hồi lớn lao và khả năng gây thiệt hại đáng kể cho khu vực và nền kinh tế toàn cầu. Và cho đến nay, kho nguyên liệu hạt nhân của Iran vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Tất nhiên, chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel tiến hành vẫn đã giáng một đòn mạnh vào Iran: Lầu Năm Góc ước tính họ đã phá hủy khoảng 13.000 mục tiêu, làm suy yếu hải quân nước này và hạ sát các lãnh đạo quân sự và tình báo cấp cao, bao gồm cả Đại giáo chủ Ali Khamenei - Lãnh tụ tối cao của quốc gia này trong gần 37 năm.

Trong nước Mỹ, cuộc chiến Iran lần này vẫn rất không được lòng dân. Một cuộc thăm dò dư luận do New York Times/Siena tiến hành cho thấy 64% cử tri cho rằng quyết định gây chiến với Iran của ông Trump là sai lầm, với đa số cử tri bày tỏ sự bất mãn về chi phí kinh tế liên quan đến cuộc xung đột.

Khi hậu quả tiếp tục lan rộng, các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran và eo biển Hormuz đã bị đình trệ. Ông Trump đã bác bỏ nhiều đề xuất từ ​​Iran, yêu cầu nước này nhượng bộ nhiều hơn về chương trình hạt nhân. Hôm 18/5, ông Trump cho biết các nhà lãnh đạo của Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã yêu cầu ông hoãn các cuộc tấn công quân sự vì họ tin rằng họ có thể đạt được một thỏa thuận với Iran làm hài lòng Mỹ.

“Tôi đã được ba quốc gia này, cùng với một số quốc gia khác, gọi điện và họ đang trực tiếp làm việc với người của chúng ta. Họ cũng làm việc với Iran. Dường như có cơ hội rất tốt để họ có thể tạo ra được thỏa thuận nào đó”, ông Trump nói. “Nếu chúng ta có thể làm được điều đó mà không cần ném bom dữ dội vào họ, tôi sẽ rất vui”.

Tổng thống Trump nghi binh?

Ông Trump nhắc lại rằng ông sẽ yêu cầu bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải cấm Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, chính yêu cầu đó lại là một trong những trở ngại lớn nhất đối với một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, khi hai nước vẫn chưa thể nhất trí về một thỏa thuận hạt nhân.

Ông Trump không nêu rõ Mỹ đã lên kế hoạch tấn công những mục tiêu nào vào ngày 19/5, nhưng các quan chức cho biết quân đội đã xây dựng nhiều phương án khác nhau, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào các địa điểm phóng tên lửa đạn đạo của Iran.

Trước đó, trên mạng xã hội, ông Trump nói rằng ông đã chỉ thị cho các quan chức quân sự cấp cao chuẩn bị cho một “cuộc tấn công toàn diện, quy mô lớn vào Iran” nếu “không đạt được một thỏa thuận chấp nhận được”.

Một số quan chức Mỹ cảnh báo rằng tuyên bố công khai của ông Trump có thể là một hình thức đánh lạc hướng và ông vẫn có thể tiến hành các cuộc tấn công. Các quan chức lưu ý rằng vào tháng 2/2026, các quan chức Mỹ và Iran đã lên kế hoạch cho một vòng đàm phán chỉ vài ngày trước khi Mỹ và Israel khởi động cuộc chiến.

Iran dạn dày trận mạc, biết cách vô hiệu hóa đòn đánh của Mỹ

Iran đã sử dụng thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng qua với Mỹ để khôi phục hàng loạt địa điểm phóng tên lửa đạn đạo bị đánh bom, di chuyển các bệ phóng tên lửa di động. Bất chấp những tổn thất đáng kể, họ đã điều chỉnh chiến thuật của mình cho tình huống nối lại các cuộc tấn công, một quan chức quân sự Mỹ giấu tên cho biết.

Nhiều tên lửa đạn đạo của Iran được triển khai từ các hang động ngầm sâu và các cơ sở khác được khoét sâu trong các ngọn núi đá granit mà máy bay tấn công của Mỹ khó có thể phá hủy, vẫn theo quan chức trên. Do đó, Mỹ mới chỉ chủ yếu oanh tạc được các lối vào của các địa điểm này, làm sập và chôn vùi chúng, nhưng không phá hủy được các hầm bên dưới. Iran hiện đã khai quật được một số lượng đáng kể các địa điểm đó.

Các chỉ huy Iran, có thể được Nga hỗ trợ, đã nghiên cứu các mẫu đường bay của máy bay cường kích và máy bay ném bom của Mỹ, một quan chức quân sự Mỹ hé lộ. Quan chức này cảnh báo rằng việc bắn hạ máy bay F-15E hồi tháng trước và vụ hỏa lực mặt đất Iran bắn trúng máy bay F-35 cho thấy chiến thuật bay của Mỹ đã trở nên quá dễ đoán, cho phép Tehran phòng thủ hiệu quả hơn.

Có lẽ quan trọng nhất, quan chức quân sự Mỹ nói, mặc dù 5 tuần ném bom dữ dội đã giết chết một số nhà lãnh đạo và chỉ huy Iran nhưng cuộc chiến đã khiến Iran trở nên cứng cỏi kiên cường. Quan chức này bổ sung rằng người Iran đã tái bố trí nhiều vũ khí còn lại của mình và xây dựng niềm tin rằng Iran có thể kháng cự thành công Mỹ, cho dù bằng cách đóng cửa hiệu quả eo biển Hormuz, tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng ở các quốc gia vùng Vịnh lân cận hoặc đe dọa trực tiếp máy bay của Mỹ.

