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Ông Trump nói giải pháp cho xung đột Ukraine đang ở “gần hơn tưởng tượng”

Thứ Hai, 22:28, 06/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 cho biết, việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine đang “đến gần hơn mọi người tưởng”. Trong khi đó, Điện Kremlin xác nhận lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ sớm nối đối thoại “trong tương lai gần”.

Ông Trump đưa ra tuyên bố mới nhất liên quan tới một giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Nga và Ukraine trước khi lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ để dự hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tổng thống Mỹ cũng cho biết sẽ thảo luận về vấn đề Ukraine trong các cuộc làm việc tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay tại cuộc gặp Thượng đỉnh ở Alaska, Mỹ ngày 15/8/2025. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí trong cuộc điện đàm cuối tuần qua rằng họ sẽ nói chuyện lại “trong tương lai gần”. Thông báo này hé lộ khả năng lãnh đạo Nga - Mỹ sẽ có các cuộc thảo luận mới trong tuần này trong hoặc sau hội nghị Thượng đỉnh NATO.

Theo truyền thông quốc tế, Tổng thống Mỹ Trump đang lên kế hoạch gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy vào ngày 8/7, bên lề cuộc họp của NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết mục đích của cuộc gặp là để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Quan chức này cũng để ngỏ khả năng ông Trump sẽ tiếp tục gặp nhà lãnh đạo Nga V. Putin sau khi nói chuyện với phía Ukraine.

Trong một cuộc họp báo ngày 6/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận xét, ông Trump đã giữ lập trường khá nhất quán về cuộc xung đột ở Ukraine. “Các bạn biết đấy, Tổng thống Mỹ Trump có lập trường khá nhất quán, và tất cả những lời bịa đặt về việc ông ấy thay đổi quan điểm như chong chóng, dĩ nhiên, là không đúng sự thật”, ông Peskov nói.

“Ông ấy nhất quán và tự tin vào sự hiểu biết của mình về những gì đang xảy ra, nhưng quan trọng nhất, ông ấy (Trump) sẵn sàng lắng nghe thông tin mà Tổng thống Putin truyền đạt”, người phát ngôn điện Kremlin khẳng định.

Phan Tùng/VOV.VN
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