English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Các bên tìm cách hạ nhiệt khi chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng lên

Thứ Hai, 11:44, 06/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine trên thực địa tiếp tục diễn ra quyết liệt trong những ngày qua. Trong lúc đó, trên mặt trận ngoại giao, các bên đang nỗ lực tìm cách hạ nhiệt xung đột.

 

Rạng sáng 6/7, quân đội Nga mở đợt không kích dữ dội bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev của Ukraine. Trước đó, tối 5/7, Moscow ném bom thành phố Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine. Cùng ngày, Ukraine cũng đã sử dụng máy bay không người lái tập kích vào một số mục tiêu quân sự của Nga, gồm một căn cứ không quân ở Bán đảo Crimea, 2 cây cầu hậu cần ở vùng Donetsk và một số kho đạn dược ở các khu vực tiền tuyến mà Nga đang kiểm soát.

cac ben tim cach ha nhiet khi chien su nga - ukraine tiep tuc nong len hinh anh 1
Ukraine khai hỏa lựu pháo tự hành về phía quân đội Nga trên tiền tuyến ở Dnipropetrovsk. Ảnh: Reuters

Ngày 5/7, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết quân đội Nga và Ukraine vẫn đang giao tranh ở thành phố Kostyantynivka - một khu vực phòng thủ chiến lược thuộc “vành đai pháo đài” của quân đội Ukraine ở vùng Donetsk, mặc dù trước đó Nga khẳng định đã kiểm soát được địa điểm này. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine từ chối đề xuất ngưng bắn 6 giờ tại Kostyantynivka nên không thể bàn giao thi thể các binh sĩ Ukraine tử trận.

Các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ hai bên và giao tranh căng thẳng ở mặt trận miền Đông Ukraine diễn ra ngay trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ - nơi mà cuộc xung đột Nga - Ukraine dự kiến sẽ là một trong những tâm điểm thảo luận chính.

Trong lúc xung đột trên thực địa leo thang, những nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn mở ra, tâm điểm là các cuộc điện đàm riêng biệt của Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/7.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cho biết: “Hai Tổng thống Nga và Mỹ đã đề cập đến vấn đề giải quyết xung đột ở Ukraine, trong bối cảnh ông Donald Trump sắp tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Tổng thống Mỹ một lần nữa khẳng định sẵn sàng cho nỗ lực chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột và tìm ra giải pháp để vượt qua khủng hoảng. Các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, sẽ tiếp tục nỗ lực hòa giải và sẵn sàng đến thăm Moscow một lần nữa vào thời điểm thích hợp”.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin đã trao đổi với Tổng thống Mỹ đánh giá của Nga về tình hình thực tế chiến sự, khẳng định các lực lượng Nga sẽ giành quyền kiểm soát toàn bộ các khu vực phòng thủ của quân đội Ukraine tại Donbass. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin một lần nữa nhấn mạnh rằng Nga ưu tiên giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột, nhưng chỉ với điều kiện là các lập trường nguyên tắc đã được biết đến của Nga phải được xem xét đầy đủ.

Trong khi đó, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết vẫn có triển vọng thực sự để chấm dứt căng thẳng quân sự, trong đó quyết tâm của Mỹ có ý nghĩa then chốt. Dự kiến Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine bên lề thượng đỉnh NATO trong tuần này với nội dung trọng tâm là tìm kiếm cách thức kết thúc chiến sự.

Tổng thống Trump đánh giá tình hình chiến sự Nga - Ukraine đang rơi vào trạng thái bế tắc, khi cả Nga và Ukraine đều không đạt được bước tiến đáng kể. Chính vì vậy, ông muốn tận dụng hội nghị NATO để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt khẩn trương cuộc chiến này.

Theo giới quan sát, một trong những phép thử lớn nhất của hội nghị thượng đỉnh NATO lần này là khả năng duy trì sự đồng thuận giữa các đồng minh trong bối cảnh tồn tại những khác biệt về mức chi tiêu quốc phòng, vai trò của Mỹ tại châu Âu cũng như phương thức hỗ trợ Ukraine.

Võ Giang/VOV1
Tổng hợp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ukraine lần đầu công khai hệ thống tên lửa Harpoon bí mật để bảo vệ Biển Đen
Ukraine lần đầu công khai hệ thống tên lửa Harpoon bí mật để bảo vệ Biển Đen

VOV.VN - Ukraine lần đầu tiên công khai trưng bày hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Harpoon do Mỹ viện trợ kể từ khi tiếp nhận vào năm 2022.

Ukraine lần đầu công khai hệ thống tên lửa Harpoon bí mật để bảo vệ Biển Đen

Ukraine lần đầu công khai hệ thống tên lửa Harpoon bí mật để bảo vệ Biển Đen

VOV.VN - Ukraine lần đầu tiên công khai trưng bày hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Harpoon do Mỹ viện trợ kể từ khi tiếp nhận vào năm 2022.

Nga mở đợt không kích lớn vào thủ đô Ukraine ngay trước Thượng đỉnh NATO
Nga mở đợt không kích lớn vào thủ đô Ukraine ngay trước Thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Sáng sớm 6/7, Nga đã mở đợt không kích lớn vào thủ đô Kiev của Ukraine, ngay trước thềm hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga mở đợt không kích lớn vào thủ đô Ukraine ngay trước Thượng đỉnh NATO

Nga mở đợt không kích lớn vào thủ đô Ukraine ngay trước Thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Sáng sớm 6/7, Nga đã mở đợt không kích lớn vào thủ đô Kiev của Ukraine, ngay trước thềm hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga trang bị "lồng thép" cho tàu ngầm để đối phó UAV Ukraine
Nga trang bị "lồng thép" cho tàu ngầm để đối phó UAV Ukraine

VOV.VN - Tình báo phương Tây cho biết, Nga đã trang bị các lồng chống máy bay không người lái cho tàu ngầm tại một căn cứ hải quân lớn ở Biển Đen, động thái được cho là tăng cường khả năng phòng vệ trước các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.

Nga trang bị "lồng thép" cho tàu ngầm để đối phó UAV Ukraine

Nga trang bị "lồng thép" cho tàu ngầm để đối phó UAV Ukraine

VOV.VN - Tình báo phương Tây cho biết, Nga đã trang bị các lồng chống máy bay không người lái cho tàu ngầm tại một căn cứ hải quân lớn ở Biển Đen, động thái được cho là tăng cường khả năng phòng vệ trước các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ