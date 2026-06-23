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Ông Trump nói Iran chấp nhận thanh sát hạt nhân “vô thời hạn” dù Tehran phủ nhận

Thứ Ba, 22:21, 23/06/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/6 khẳng định Iran đã đồng ý cho phép tiến hành các cuộc thanh sát hạt nhân ở mức cao nhất vô thời hạn, bất chấp tuyên bố từ Tehran rằng không có thay đổi nào trong cơ chế hợp tác hiện nay với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc.

“Iran đã hoàn toàn đồng ý với các cuộc thanh sát hạt nhân ở mức cao nhất trong một thời gian rất dài về sau (Vô hạn!!!)”, Tổng thống Mỹ Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Theo ông: “Điều này sẽ bảo đảm sự minh bạch hạt nhân. Nếu họ không đồng ý với điều đó, sẽ không có thêm bất kỳ cuộc đàm phán nào nữa!”.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Đây là diễn biến mới nhất trong những tuyên bố trái ngược từ hai phía về tình trạng của các cuộc đàm phán bắt đầu từ cuối tuần qua tại Thụy Sĩ.

Hôm 22/6, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết một “cột mốc quan trọng” đã đạt được khi Iran đồng ý cho các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vào nước này.

Tuy nhiên, ông Vance không nêu rõ các thanh sát viên sẽ được tiếp cận ở mức độ nào. Chỉ vài giờ sau đó, Tehran tuyên bố việc hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc sẽ tiếp tục được thực hiện “theo các quy trình hiện hành”.

Trong bài đăng của mình, ông Trump cũng tái khẳng định rằng lệnh phong tỏa các cảng của Iran sẽ được dỡ bỏ, đúng theo nội dung bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran đã ký kết tuần trước. Ông đồng thời cho biết, mọi biện pháp hỗ trợ tài chính cho Iran sẽ đi kèm các điều kiện cụ thể, trong đó số tiền được giải phóng phải được sử dụng để mua thực phẩm và vật tư y tế từ Mỹ, bao gồm ngô, lúa mì và đậu tương do nông dân Mỹ sản xuất.

“Đây là những mặt hàng mà Iran đang rất cần. Đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo và tôi cho rằng cần phải hỗ trợ ngay bây giờ, trước khi quá muộn. Các cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp!”, ông Trump cho hay.

Kiều Anh/VOV.VN
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