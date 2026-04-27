  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ông Trump nói Iran có thể gọi điện nếu muốn đàm phán chấm dứt chiến tranh

Thứ Hai, 05:53, 27/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/4 cho biết Iran có thể chủ động liên lạc nếu muốn đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai tháng, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phát biểu trên chương trình của Fox News, Tổng thống Donald Trump cho biết, nếu Iran muốn đối thoại, họ có thể đến gặp trực tiếp hoặc gọi điện cho Mỹ. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington có các đường dây liên lạc an toàn và phía Iran hiểu rõ những điều kiện để đạt được thỏa thuận.

Ong trump noi iran co the goi dien neu muon dam phan cham dut chien tranh hinh anh 1
Ông Trump nói Iran có thể gọi điện nếu muốn đàm phán chấm dứt chiến tranh. Ảnh: AP

Theo ông Trump, yêu cầu cốt lõi rất đơn giản: Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cho rằng nếu không chấp nhận điều này thì không có lý do gì để hai bên gặp nhau.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi ông Trump hủy chuyến đi tới Islamabad của các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, làm suy giảm hy vọng về việc nối lại các nỗ lực hòa bình.

Dù vậy, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi vẫn tiếp tục di chuyển giữa các quốc gia trung gian, trong đó có Pakistan, nhằm thúc đẩy các kênh đối thoại và trao đổi lập trường của Tehran.

Iran từ lâu yêu cầu Mỹ thừa nhận quyền làm giàu urani của nước này. Tehran khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình, trong khi Mỹ và các cường quốc phương Tây cho rằng hoạt động đó có thể được sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân.

Mặc dù lệnh ngừng bắn hiện đã tạm dừng các cuộc giao tranh quy mô lớn song hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận chính thức về các điều khoản chấm dứt chiến tranh. Cuộc xung đột kéo dài hai tháng được cho là đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, đẩy giá dầu thế giới tăng cao, làm gia tăng áp lực lạm phát và phủ bóng lên triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 

iran_abbas_araghchi_ap.jpg

Ngoại trưởng Iran rời Pakistan đến Nga để gặp Tổng thống Putin

VOV.VN - Tiếp tục các nỗ lực ngoại giao con thoi để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài tròn 2 tháng qua với Mỹ và Israel, tối 26/4, Ngoại trưởng Iran Araghchi đã rời Pakistan và lên đường tới Nga, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du đặc biệt bắt đầu cuối tuần trước.

Toàn cảnh quốc tế trưa 26/4: Iran cảnh báo tung ‘đòn sấm sét’ đáp trả Mỹ

VOV.VN - Iran cho rằng Mỹ đang tìm cách "cứu vãn thể diện" khi ngày càng sa lầy tại Trung Đông. Quân đội Iran cảnh báo về đợt phóng tên lửa "lớn nhất trong lịch sử".

Tổng thống Iran: Không chấp nhận đàm phán "áp đặt" dưới sức ép từ Mỹ

VOV.VN - Cơ quan Phát thanh – Truyền hình Cộng hoà Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mới đây tuyên bố Tehran sẽ không tham gia các cuộc đàm phán “mang tính áp đặt” với Mỹ trong bối cảnh phải đối mặt với sức ép và những lời đe dọa ngày càng gia tăng từ Washington.

Cuộc gặp Mỹ - Iran “chưa thành”: Pakistan vẫn được khen

VOV.VN - Dù cuộc gặp trực tiếp Mỹ - Iran tại Islamabad chưa diễn ra như kỳ vọng, cả Washington và Tehran vẫn đánh giá cao vai trò trung gian của Pakistan trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình khu vực.

