Ông Trump nói Iran có thể gọi điện nếu muốn đàm phán chấm dứt chiến tranh

Phát biểu trên chương trình của Fox News, Tổng thống Donald Trump cho biết, nếu Iran muốn đối thoại, họ có thể đến gặp trực tiếp hoặc gọi điện cho Mỹ. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington có các đường dây liên lạc an toàn và phía Iran hiểu rõ những điều kiện để đạt được thỏa thuận.

Theo ông Trump, yêu cầu cốt lõi rất đơn giản: Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cho rằng nếu không chấp nhận điều này thì không có lý do gì để hai bên gặp nhau.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi ông Trump hủy chuyến đi tới Islamabad của các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, làm suy giảm hy vọng về việc nối lại các nỗ lực hòa bình.

Dù vậy, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi vẫn tiếp tục di chuyển giữa các quốc gia trung gian, trong đó có Pakistan, nhằm thúc đẩy các kênh đối thoại và trao đổi lập trường của Tehran.

Iran từ lâu yêu cầu Mỹ thừa nhận quyền làm giàu urani của nước này. Tehran khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình, trong khi Mỹ và các cường quốc phương Tây cho rằng hoạt động đó có thể được sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân.

Mặc dù lệnh ngừng bắn hiện đã tạm dừng các cuộc giao tranh quy mô lớn song hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận chính thức về các điều khoản chấm dứt chiến tranh. Cuộc xung đột kéo dài hai tháng được cho là đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, đẩy giá dầu thế giới tăng cao, làm gia tăng áp lực lạm phát và phủ bóng lên triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.