Toàn cảnh quốc tế trưa 26/4: Iran cảnh báo tung ‘đòn sấm sét’ đáp trả Mỹ
VOV.VN - Iran cho rằng Mỹ đang tìm cách "cứu vãn thể diện" khi ngày càng sa lầy tại Trung Đông. Quân đội Iran cảnh báo về đợt phóng tên lửa "lớn nhất trong lịch sử".
Theo Times of Israel, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iran ngày 24/4 tuyên bố rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách rút khỏi cuộc xung đột Trung Đông do chính họ phát động.
"Washington đang tìm cách cứu vãn thể diện, tìm một lối thoát khỏi vũng lầy xung đột mà họ đang bị mắc kẹt", quan chức Iran cho biết.