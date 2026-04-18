Nóng thế giới ngày 18/4: Mỹ vừa siết gọng kìm quanh Iran, vừa chìa cành ô liu

Mỹ siết gọng kìm kinh tế và quân sự với Iran: Chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai đồng thời chiến dịch quân sự và kinh tế nhằm gây sức ép tối đa lên Iran, trong bối cảnh đàm phán chưa đạt đột phá và nguy cơ leo thang vẫn hiện hữu.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 16/4 cho biết Washington đang triển khai đồng thời chiến dịch quân sự “Epic Fury” và chiến dịch kinh tế “Economic Fury” (tạm dịch là “Cuồng nộ kinh tế”), nhằm gia tăng áp lực tối đa đối với Iran, đồng thời cảnh báo sẵn sàng mở rộng quy mô tấn công nếu cần thiết.

Mỹ "khóa mục tiêu" hạ tầng năng lượng Iran, sẵn sàng tấn công nếu được lệnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết lực lượng Mỹ đang ở trạng thái "sẵn sàng khai hỏa" nhằm vào các nhà máy điện và ngành công nghiệp năng lượng của Iran nếu nhận được lệnh.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 16/4, ông Hegseth nhấn mạnh việc Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân đối với Iran hiện nay chỉ là cách tiếp cận “mềm mỏng”. Ông cảnh báo Tehran cần “lựa chọn khôn ngoan” khi chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán với Mỹ.

Quan chức tình báo Mỹ: Iran vẫn còn hàng nghìn tên lửa, UAV: Quan chức quân sự Mỹ cho biết Iran vẫn duy trì năng lực quân sự đáng kể với hàng nghìn tên lửa và UAV, bất chấp các đợt không kích của Mỹ và Israel.

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết Iran vẫn duy trì “hàng nghìn tên lửa” cùng các máy bay không người lái (UAV) tấn công một chiều, đủ khả năng đe dọa lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực, bất chấp chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự của Tehran.

Iran "lạc quan thận trọng" về đàm phán với Mỹ: Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, ông Amir Saeid Iravani, cho biết Tehran vẫn "lạc quan thận trọng" về triển vọng đàm phán với Mỹ, dù tồn tại sự thiếu tin cậy sâu sắc.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 16/4, ông Iravani nhấn mạnh Iran hoan nghênh và ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt “một cuộc chiến phi pháp và không có cơ sở”, trong đó có vai trò của Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Saudi Arabia, Trung Quốc và Nga.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ - Iran sớm quay lại đàm phán: Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 16/4 nhấn mạnh, việc cấp bách hiện nay là thúc đẩy Mỹ và Iran quay trở lại bàn đàm phán, nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho tình hình căng thẳng hiện nay.

Phát biểu trong cuộc hội kiến với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani tại Bắc Kinh, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc luôn chủ trương giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng đối thoại và hiệp thương, đồng thời phản đối việc sử dụng vũ lực. Theo ông, cuộc xung đột tại Iran không nên xảy ra, trong khi việc chiến sự kéo dài đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh năng lượng quốc tế cũng như an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz.

Ông Trump để ngỏ khả năng tới Pakistan ký thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về tiến triển đàm phán với Iran, đồng thời để ngỏ khả năng tới Pakistan ký kết thỏa thuận hòa bình nếu hai bên đạt đồng thuận, trong bối cảnh các cuộc thương lượng có thể được nối lại ngay cuối tuần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/4 cho biết ông có thể tới Pakistan để ký kết một thỏa thuận hòa bình nếu Mỹ và Iran đạt được đồng thuận chấm dứt xung đột.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nêu rõ: “Tôi sẽ tới Pakistan, nếu thỏa thuận được ký tại Islamabad, tôi có thể tham dự. Họ muốn tôi tới”. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời đánh giá cao vai trò trung gian của Pakistan trong tiến trình đàm phán, cho rằng phía Pakistan “đã làm rất tốt”.

Anh – Pháp thúc đẩy sáng kiến nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz: Ngày 17/4, Anh và Pháp tổ chức một hội nghị ngoại giao đa phương nhằm xây dựng một khuôn khổ hợp tác quốc tế hướng tới khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang.

Theo kế hoạch, Vương quốc Anh và Pháp đồng tổ chức các cuộc đàm phán trực tuyến vào ngày 17/4, với sự tham gia của các quốc gia có mong muốn đóng góp vào một sáng kiến đa phương. Mục tiêu trọng tâm là thiết lập một cơ chế bảo đảm quyền tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% sản lượng dầu mỏ tiêu thụ toàn cầu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các cuộc thảo luận cũng sẽ xem xét khả năng triển khai một sứ mệnh hải quân mang tính phòng thủ nghiêm ngặt.

Mỹ trì hoãn giao vũ khí cho một số nước châu Âu do xung đột Iran: Các quan chức Mỹ đã thông báo với một số đối tác châu Âu rằng việc bàn giao một số lô hàng vũ khí đã ký hợp đồng trước đó có thể bị trì hoãn do xung đột vũ trang ở Iran tiếp tục làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí, theo 5 nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

Các nguồn tin giấu tên này cho biết một số quốc gia châu Âu sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm cả khu vực Baltic và Scandinavia.

Một số vũ khí được đề cập đã được các nước châu Âu mua theo chương trình Bán hàng quân sự cho nước ngoài (FMS), nhưng vẫn chưa được giao, các nguồn tin cho biết thêm. Theo các nguồn tin này, các quan chức Mỹ đã nói với các quan chức châu Âu trong các thông điệp song phương những ngày gần đây rằng các lô hàng đó có thể sẽ bị trì hoãn.

Tổng thống Trump công bố lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon sẽ có hiệu lực từ 17h (giờ Mỹ) ngày 16/4.

“Tôi vừa có các cuộc trao đổi rất tích cực với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Netanyahu. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng, để hướng tới HÒA BÌNH giữa hai quốc gia, họ sẽ chính thức bắt đầu lệnh NGỪNG BẮN 10 NGÀY vào lúc 17h”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Phản ứng của các nước về lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon: Lệnh ngừng bắn 10 ngày tại Lebanon nhận được sự hoan nghênh rộng rãi từ cộng đồng quốc tế và các nước Arab, song nhiều ý kiến cảnh báo đây mới chỉ là bước khởi đầu, trong khi Iran tuyên bố tiếp cận thận trọng và Israel vẫn còn hoài nghi.

Cộng đồng quốc tế và nhiều quốc gia Arab đồng loạt hoan nghênh thông báo về lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày tại Lebanon, song cũng cảnh báo đây mới chỉ là bước đi ban đầu hướng tới ổn định lâu dài trong khu vực.

Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh trước giờ ngừng bắn: Tối 16/4, giao tranh tiếp tục nổ ra giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon, dù lệnh ngừng bắn 10 ngày đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trước đó vài giờ.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết không quân nước này tối 16/4 đã tập kích nhiều bệ phóng tên lửa của Phong trào Hezbollah ở Lebanon. Đợt tấn công nhằm đáp trả vụ Hezbollah phóng khoảng 10 quả rocket về phía Bắc Israel, ngay trước khi lệnh ngừng bắn 10 ngày ở Lebanon có hiệu lực.

Israel phá hủy cây cầu huyết mạch, cô lập miền Nam Lebanon: Israel ngày 16/4 tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Lebanon, trong đó một cuộc tấn công đã phá hủy cây cầu cuối cùng nối miền Nam Lebanon với phần còn lại của đất nước.

Sau khi cuộc xung đột Israel và Hezbollah tái bùng phát từ đầu tháng 3/2026, Israel đã phá hủy hàng loạt cây cầu bắc qua sông Litani, nối miền Nam Lebanon với phần còn lại của nước này, đồng thời nhiều lần tuyên bố sẽ tạo ra “vùng đệm” tại miền Nam Lebanon kéo dài đến sông Litani.

IAEA điều tra sự cố mất điện bên ngoài tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia: Ngày 16/4, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đang làm rõ nguyên nhân sự cố mất nguồn điện bên ngoài tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine, vụ việc đã xảy ra ngày 16/4 và được khôi phục sau khoảng 40 phút.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thông báo, nhóm chuyên gia của cơ quan này đang tiến hành kiểm tra và thu thập thông tin liên quan đến sự cố mất điện nguồn bên ngoài tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, xảy ra trong ngày 16/4.