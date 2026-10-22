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Ông Trump nói không biết ai ra lệnh hạn chế Starlink ở Ukraine

Thứ Năm, 10:57, 22/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định không liên quan và không biết ai đã ra quyết định hạn chế tốc độ dịch vụ Starlink và Starshield tại Ukraine.

 

Phát biểu với báo giới tại Washington ngày 21/10, trước khi lên đường tham dự một cuộc vận động tranh cử ở bang Nam Carolina, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không liên quan đến việc hạn chế tốc độ dịch vụ Internet vệ tinh Starlink và Starshield do tập đoàn SpaceX cung cấp cho Ukraine.

“Tôi không liên quan. Tôi không biết ai đã làm điều đó, nhưng tôi không tham gia”, ông Trump trả lời khi được hỏi liệu tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành SpaceX, có trực tiếp ra lệnh hạn chế dịch vụ này hay không.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu sau khi xuống chuyên cơ Không Lực Một, tại tại Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland, Mỹ, ngày 21/10/2026. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên và những nguồn tin am hiểu sự việc cho biết ông Musk đã chỉ đạo giảm tốc độ Starshield, phiên bản phục vụ mục đích quân sự của hệ thống Internet vệ tinh Starlink mà Ukraine đang sử dụng trong các hoạt động tác chiến.

Theo WSJ, những hạn chế được áp dụng từ tuần trước đã khiến máy bay không người lái (UAV) của Ukraine gần như không thể hoạt động hiệu quả, làm suy giảm năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga. Tờ báo cũng dẫn hai nguồn tin cho biết ông Musk và Tổng thống Trump đã trao đổi về quyết định hạn chế Starlink ngay sau khi sự việc được công khai. Một nguồn tin khác khẳng định ông Musk đã thảo luận vấn đề này với nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, bao gồm cả Tổng thống Trump, trước khi áp dụng các biện pháp hạn chế tốc độ kết nối.

Tuy nhiên, đến nay, cả ông Trump và ông Musk đều chưa xác nhận ai là người trực tiếp đưa ra quyết định hạn chế dịch vụ tại Ukraine.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Musk cho biết các hệ thống Starshield thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của chính phủ Mỹ. Theo ông, mọi giới hạn về tốc độ kết nối hoặc phạm vi sử dụng đều do quân đội Mỹ và cuối cùng là Tổng thống Mỹ quyết định.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 21/10 cho rằng việc Ukraine được tiếp cận dịch vụ Starlink phụ thuộc vào SpaceX và ông Musk, chứ không phải Nhà Trắng. Ông Rubio nhấn mạnh đây là vấn đề thuộc phạm vi hợp đồng thương mại tư nhân, trong đó các điều khoản quy định cách thức sử dụng công nghệ cũng như tốc độ kết nối được phép cung cấp. Ngoại trưởng Mỹ đồng thời khẳng định chính quyền Washington không yêu cầu thay đổi hoạt động của hệ thống.

Ngày 19/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này vẫn phải đối mặt với tình trạng hạn chế tốc độ kết nối Starlink và Starshield tại nhiều khu vực trên tiền tuyến. Theo ông Zelensky, phía Mỹ chưa cung cấp lời giải thích về nguyên nhân dẫn đến những hạn chế nói trên.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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