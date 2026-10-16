Các nguồn tin cho biết lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhận được thông điệp yêu cầu hạn chế hoạt động của dịch vụ Starshield dành cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức đề nghị giấu tên không tiết lộ ai tại Nhà Trắng đưa ra quyết định hoặc cơ quan, cá nhân nào chịu trách nhiệm thực thi chỉ thị này.

Lầu Năm Góc hiện là khách hàng lớn nhất của Starshield, phiên bản dành cho mục đích quân sự của hệ thống Starlink.

Nhà Trắng bị nghi ra lệnh hạn chế Starshield của Ukraine. Ảnh: Reuters

Các quan chức Ukraine trong tuần này cho biết thiết bị thu tín hiệu Starlink cấp quân sự đã ngừng hoạt động khi được lắp trên các phương tiện di chuyển với tốc độ cao, ảnh hưởng đến hoạt động của các UAV Ukraine sử dụng hệ thống này để dẫn đường trong không phận nước này.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 15/10 cho biết các thiết bị thu tín hiệu hiện đã hoạt động trở lại khi phương tiện di chuyển, nhưng chỉ ở tốc độ tối đa khoảng 160 km/h.

Động thái tạm thời hạn chế hệ thống liên lạc thiết yếu của Ukraine diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép buộc Kiev chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Ông Trump cho rằng những cuộc tấn công này khiến giá năng lượng tăng mạnh, gây bất lợi cho đảng Cộng hòa của ông trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đà tăng của chi phí năng lượng chủ yếu bắt nguồn từ cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran. Xung đột kéo theo các cuộc tấn công của Iran nhằm vào cơ sở năng lượng, đồng thời khiến eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu, gần như bị đóng cửa.

Phản hồi đề nghị bình luận về quyết định hạn chế Starshield, một quan chức cấp cao của Mỹ khẳng định: “Tổng thống chưa bao giờ đưa ra yêu cầu như vậy”. Nhà Trắng chưa phản hồi câu hỏi liệu các quan chức khác trong chính quyền có đưa ra yêu cầu này hay không.

Starshield được SpaceX phát triển dành riêng cho các khách hàng thuộc chính phủ và lĩnh vực an ninh quốc gia, đặc biệt là Bộ Quốc phòng Mỹ. Hệ thống này sử dụng mạng lưới vệ tinh Starlink làm hạ tầng nền tảng.

Các quan chức Ukraine cho biết những hạn chế trên gây khó khăn cho các nhiệm vụ tấn công nhằm vào lực lượng và tuyến hậu cần của Nga tại các vùng lãnh thổ đang bị Moscow kiểm soát. Những hạn chế này cũng làm chậm hoạt động của các UAV đánh chặn được Ukraine sử dụng để bắn hạ các UAV Shahed của Nga.

Sau động thái hạn chế quyền tiếp cận Starshield của Ukraine, một quan chức cấp cao Ukraine cho biết Kiev đã liên hệ với các quan chức cấp cao tại Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc trong hai ngày 13 và 14/10 để tìm lời giải thích. Phía Ukraine được thông báo rằng đây là quyết định của Nhà Trắng.