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Tỷ phú Elon Musk tiết lộ người quyết định hạn chế Starshield ở Ukraine

Thứ Năm, 05:59, 15/10/2026
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VOV.VN - Tỷ phú Elon Musk khẳng định quân đội Mỹ, chứ không phải SpaceX, quyết định các hạn chế đối với hệ thống Starshield ở Ukraine. Tổng thống Mỹ là người có quyền quyết định cuối cùng.

Tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu SpaceX, ngày 14/10 cho biết các hạn chế về tốc độ và phạm vi sử dụng hệ thống liên lạc vệ tinh Starshield phục vụ quân đội Ukraine thuộc thẩm quyền của quân đội Mỹ, trong đó Tổng thống Mỹ là người có quyền quyết định cuối cùng.

Tuyên bố được ông Musk đưa ra trên mạng xã hội X, sau khi phía Ukraine phản ánh tình trạng gián đoạn kết nối của các thiết bị đầu cuối Starshield ảnh hưởng đến hoạt động của máy bay không người lái (UAV).

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Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters

Tối 14/10, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết, kết nối của các thiết bị đầu cuối Starlink đang dần được khôi phục đối với những phương tiện di chuyển với tốc độ lên tới 160 km/h.

Trong bài đăng trên Telegram, ông Fedorov cho biết các UAV tấn công và UAV đánh chặn của Ukraine có thể hoạt động trở lại sau khi kết nối được khôi phục. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh bước tiếp theo cần thực hiện là dỡ bỏ hoàn toàn giới hạn tốc độ đối với Starshield, phiên bản quân sự của hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink. Theo ông Fedorov, việc duy trì hoạt động của hệ thống này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với năng lực phòng thủ của Ukraine.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đồng thời gửi lời cảm ơn tới tỷ phú Elon Musk và bày tỏ hy vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ ông trong thời gian tới.

Phản hồi đề nghị của ông Fedorov, tỷ phú Elon Musk giải thích rằng Starlink và Starshield thuộc quyền sở hữu và chịu sự quản lý của các bên khác nhau, do đó có những quy định riêng về phạm vi sử dụng.

Quyền quyết định hệ thống Starshield ở Ukraine thuộc về ai?

“Các hệ thống Starshield thuộc sở hữu và quyền kiểm soát của chính phủ Mỹ. Mọi giới hạn về tốc độ hoặc phạm vi sử dụng đều do quân đội Mỹ quyết định và cuối cùng thuộc thẩm quyền của Tổng thống Mỹ”, ông Musk viết trên mạng xã hội X.

Theo tỷ phú Mỹ, Starlink là dịch vụ thương mại do SpaceX sở hữu và vận hành, chỉ được phép sử dụng cho các hoạt động dân sự hoặc mục đích phòng thủ.

Ông Musk nhấn mạnh Starlink không được sử dụng trong các hoạt động quân sự mang tính tấn công, bởi điều này không phù hợp với vai trò của một doanh nghiệp thương mại.

Trước đó, quân nhân Ukraine phát hiện các thiết bị đầu cuối Starshield lắp đặt trên UAV chỉ có thể duy trì kết nối khi phương tiện di chuyển với tốc độ tối đa khoảng 160 km/h. Tại một số khu vực, tín hiệu thậm chí bị gián đoạn khi UAV hoạt động ở tốc độ thấp hơn ngưỡng này. Những trục trặc về kết nối đã khiến một số nhiệm vụ tác chiến của quân đội Ukraine phải hủy bỏ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích các biện pháp hạn chế này là một sai lầm nghiêm trọng, có thể gây tổn thất về sinh mạng. Theo ông Zelensky, Nga đã tận dụng những khó khăn về liên lạc của Ukraine để tiến hành một trong những đợt tấn công quy mô lớn nhất nhằm vào nước này.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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