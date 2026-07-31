Ông Trump nói “không chắc” cho phép Ukraine tự chế tạo tên lửa Patriot

Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất, ông Trump đã bày tỏ sự không chắc chắn về việc cho phép Ukraine được tự chế tạo tên lửa Patriot. Trả lời tờ Financial Times, Tổng thống Mỹ nói: “Đây là một loại vũ khí rất đặc biệt, và chúng ta phải cẩn thận một chút về việc cấp phép cho ai”.

Một tổ hợp tên lửa phòng không Patriot PAC-3 của Mỹ (Ảnh: AP)

Hôm 28/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Nhà Trắng để gặp ông Trump, nơi hai bên được cho là đã thảo luận về các thỏa thuận cấp phép để cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn cho hệ thống tên lửa Patriot.

Tuyên bố được đưa ra bất chấp việc hai bên đã có các bước chuẩn bị cho khả năng này.

Theo các nguồn tin của Ukraine, một số đại diện của nhà sản xuất Patriot, Raytheon Co, đã đến Ukraine. Còn Lockheed Martin Corp, công ty chế tạo tên lửa đánh chặn PAC-3 cho hệ thống phòng không, cũng đang làm việc để cử một nhóm chuyên gia đến quốc gia Đông Âu. Tờ Financial Times cũng đưa tin rằng các đặc phái viên của Trump, Jared Kushner và Steve Witkoff, sẽ đến thăm Ukraine lần đầu tiên trong những ngày tới.

Những phát ngôn mới nhất mâu thuẫn với lời hứa công khai của nhà lãnh đạo Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 7, khi ông nói với lãnh đạo Ukraine rằng Washington sẽ cấp cho Kiev giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.

“Chúng tôi sẽ cho họ quyền sản xuất Patriot. Chúng tôi sẽ chỉ cho họ cách làm”, ông Trump nói vào thời điểm đó, ngụ ý rằng Ukraine có thể tự sản xuất tên lửa thay vì phàn nàn rằng Mỹ không cung cấp đủ vũ khí.

Dù nội dung liên quan tới tên lửa Patriot được bàn trong cuộc đàm phán kín hôm 28/7, nhưng ông Trump không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy hai bên đã đạt được bất kỳ thỏa thuận nào, chỉ nói rằng “nhiều vấn đề đã được thảo luận” và cuộc họp đã diễn ra “rất tốt”.

Sáng kiến ​​này cũng đang gặp phải sự phản đối từ các nhà sản xuất của Mỹ. Theo tờ báo Đức Die Welt, hãng Boeing được cho là không muốn chuyển giao công nghệ nhạy cảm được sử dụng trong đầu đạn tìm kiếm mục tiêu của tên lửa đánh chặn PAC-3. Lockheed Martin sản xuất thân tên lửa, trong khi Boeing cung cấp các linh kiện quan trọng cho đầu đạn.