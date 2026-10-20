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Ông Trump nói ông Zelensky nên nhường vai trò đàm phán hòa bình Ukraine

Thứ Ba, 06:33, 20/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tổng thống Ukraine nên nhường vai trò đàm phán chấm dứt xung đột với Nga cho một người khác. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc ngay cả khi Tổng thống Ukraine không tham dự. 

Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đã đến lúc Ukraine cần một người đại diện khác trong các cuộc đàm phán hòa bình. Ông Trump đưa ra nhận định này khi được hỏi về những chỉ trích mới đây của Tổng thống Zelensky đối với chính sách của Washington.

Ong trump noi ong zelensky nen nhuong vai tro dam phan hoa binh ukraine hinh anh 1
Ông Trump nói ông Zelensky nên nhường vai trò đàm phán hòa bình Ukraine

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của NBC News ngày 18/10, Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng nếu Tổng thống Trump đứng về phía Nga, đó sẽ là một sai lầm mang tính lịch sử.

Căng thẳng giữa hai bên gia tăng sau khi Tổng thống Trump quyết định đình chỉ thực thi các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, vốn đã được Quốc hội Mỹ thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng và được chính ông ký thành luật hồi tháng trước.

Bảo vệ quyết định này, Tổng thống Trump cho rằng việc tiếp tục gia tăng sức ép trừng phạt vào thời điểm hiện nay có thể khiến Nga rút khỏi tiến trình đàm phán. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh ông không muốn làm gián đoạn những nỗ lực ngoại giao đang được triển khai nhằm chấm dứt chiến tranh.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump khẳng định sẵn sàng tham gia một cuộc gặp ba bên với Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin. Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng gặp lãnh đạo Nga và Trung Quốc mà không có sự tham gia của Ukraine, ông Trump cũng không loại trừ phương án này.

Theo Tổng thống Mỹ, ông sẵn sàng tham dự bất kỳ cuộc gặp nào có thể góp phần chấm dứt xung đột, bất kể thành phần tham dự. Ông Trump đồng thời cho biết dự kiến tới Trung Quốc vào tháng 11 để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa, coi đây là cơ hội thúc đẩy những tiến triển quan trọng đối với an ninh toàn cầu.

                                                                                              

Quang Trung/VOV-Washington
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