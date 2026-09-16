Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ cảnh báo AI “thống trị thế giới”

Quan điểm trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trong cuộc điện đàm với Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang khi lãnh đạo tập đoàn sản xuất chip này đang tham dự hội nghị công nghệ All-In Summit. Ông Huang đã bật loa ngoài để những người tham dự cùng nghe cuộc trao đổi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Tổng thống Trump gọi kịch bản robot hoặc AI “thống trị thế giới” là một “trò lừa bịp”. Theo ông, việc tạo ra tâm lý hoài nghi và kêu gọi làm chậm phát triển AI sẽ phục vụ lợi ích của những lực lượng không muốn Mỹ thành công, trong đó có Trung Quốc.

Ông Trump cũng bảo vệ việc xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, bất chấp những lo ngại về mức tiêu thụ điện, nước và tác động đối với môi trường. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng các trung tâm dữ liệu có thể tạo ra việc làm và sự giàu có cho các bang, đồng thời ví lĩnh vực này như “dầu mỏ của 20 đến 25 năm tới”. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận quá trình phát triển cần được tiến hành thận trọng.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 15/9 cũng phản đối lời kêu gọi tạm dừng phát triển AI. Ông Johnson cho rằng các doanh nghiệp có thể tự điều chỉnh hoạt động và không cần chính phủ yêu cầu phải giảm tốc độ phát triển. Nếu một công ty cảm thấy cần thiết, họ có thể chủ động làm chậm tiến trình của mình.

Theo Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Washington không thể áp đặt lệnh tạm dừng chung vì điều đó sẽ khiến Mỹ đánh mất lợi thế cạnh tranh vào tay Trung Quốc, kéo theo những hệ quả nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và các gia đình Mỹ.

Tuy nhiên, ông Johnson không hoàn toàn loại trừ các biện pháp kiểm soát. Chủ tịch Hạ viện cho biết các doanh nghiệp AI cần tăng cường tính minh bạch, có thể sử dụng các tổ chức đánh giá độc lập và xây dựng những hàng rào an toàn phù hợp, nhưng không nên để quy định của chính phủ cản trở đổi mới công nghệ.

Ông Johnson cho rằng AI chắc chắn sẽ là một trong những chủ đề được Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Washington vào cuối tháng này. Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi lãnh đạo Anthropic, OpenAI và xAI cùng cảnh báo năng lực của AI đang phát triển nhanh hơn khả năng kiểm soát, đồng thời kêu gọi giảm tốc độ phát triển các mô hình tiên tiến nhất. Tranh luận hiện tập trung vào câu hỏi liệu các công ty có thể tự bảo đảm an toàn hay chính phủ cần thiết lập những quy định bắt buộc, trong khi vẫn duy trì lợi thế của Mỹ trong cuộc đua cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc.