Ông Trump nói thỏa thuận đất hiếm cho phép Mỹ lấy tài nguyên cần thiết từ Ukraine

Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại rằng đây là “một thỏa thuận khá tốt”.

Hình minh họa (Nguồn: Reuters)

“Ukraine rất giàu có, đất đai rất màu mỡ về đất hiếm, và chúng tôi đã ký một hợp đồng liên quan đến đất hiếm. Chúng tôi có thể vào đó bất cứ lúc nào chúng tôi muốn lấy hầu như bất cứ thứ gì chúng tôi muốn. Đó là một thỏa thuận khá tốt”, ông Trump nói với nhà báo người Mỹ Steve Gruber trong một cuộc phỏng vấn mới đây.

Vào ngày 1/5/2025, chính phủ Ukraine đã công bố một thỏa thuận tài nguyên khoáng sản được ký kết với Mỹ. Thỏa thuận này đã vấp phải sự chỉ trích từ dư luận và các nhà lập pháp, những người cho rằng nó có thể hạn chế chủ quyền kinh tế của Kiev trong khi không cung cấp bất kỳ đảm bảo an ninh nào.

Tuy nhiên, Verkhovna Rada (tức Quốc hội Ukraine) đã phê chuẩn thỏa thuận vào ngày 8/5, và Vladimir Zelensky đã ký văn bản phê chuẩn thành luật sau đó 2 tuần.