Ấn Độ và Mỹ ký khung hợp tác về cung cấp khoáng sản thiết yếu và đất hiếm

Thỏa thuận này được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và và người đồng cấp Ấn Độ Jaishankar chính thức ký kết hôm nay (26/5) bên lề cuộc họp Ngoại trưởng nhóm bộ Tứ (Quad) tại New Delhi nhằm tăng cường đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chống độc quyền và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Thỏa thuận tập trung vào các lĩnh vực khai thác, chế biến, tinh luyện và tái chế các loại khoáng sản quan trọng như lithi, cobalt, nickel và đất hiếm - những nguyên liệu đóng vai trò then chốt trong sản xuất pin xe điện, chất bán dẫn, thiết bị quốc phòng và công nghệ năng lượng sạch.

Phía Mỹ đánh giá Ấn Độ là đối tác chiến lược quan trọng trong việc xây dựng chuỗi cung ứng “an toàn, bền vững và đa dạng hóa”, trong khi Ấn Độ cho rằng hợp tác mới sẽ giúp nước này đẩy mạnh năng lực công nghiệp và thu hút đầu tư công nghệ cao.

Các doanh nghiệp hai nước dự kiến sẽ tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu địa chất, phát triển công nghệ tinh luyện và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ ngành khoáng sản chiến lược. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, đào tạo nhân lực và hỗ trợ đầu tư song phương trong lĩnh vực này.

Giới phân tích nhận định thỏa thuận phản ánh xu hướng gia tăng cạnh tranh toàn cầu đối với nguồn tài nguyên thiết yếu phục vụ quá trình chuyển đổi xanh và phát triển công nghệ cao. Đồng thời, động thái này được xem là bước tiến mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Ấn Độ và Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Dự kiến trong thời gian tới, hai nước sẽ thành lập nhóm công tác chung để triển khai các nội dung hợp tác cụ thể và xác định các dự án ưu tiên trong chuỗi giá trị khoáng sản thiết yếu.