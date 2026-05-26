Ấn Độ và Mỹ ký khung hợp tác về cung cấp khoáng sản thiết yếu và đất hiếm

Thứ Ba, 18:02, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 26/5, Ấn Độ và Mỹ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu và đất hiếm, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn đang thúc đẩy chuyển đổi năng lượng và giảm phụ thuộc vào nguồn cung toàn cầu tập trung.

Thỏa thuận này được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và và người đồng cấp Ấn Độ Jaishankar chính thức ký kết hôm nay (26/5) bên lề cuộc họp Ngoại trưởng nhóm bộ Tứ (Quad) tại New Delhi nhằm tăng cường đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chống độc quyền và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. 

Ấn Độ và Mỹ ký khung hợp tác về cung cấp khoáng sản thiết yếu và đất hiếm. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận tập trung vào các lĩnh vực khai thác, chế biến, tinh luyện và tái chế các loại khoáng sản quan trọng như lithi, cobalt, nickel và đất hiếm - những nguyên liệu đóng vai trò then chốt trong sản xuất pin xe điện, chất bán dẫn, thiết bị quốc phòng và công nghệ năng lượng sạch.

Phía Mỹ đánh giá Ấn Độ là đối tác chiến lược quan trọng trong việc xây dựng chuỗi cung ứng “an toàn, bền vững và đa dạng hóa”, trong khi Ấn Độ cho rằng hợp tác mới sẽ giúp nước này đẩy mạnh năng lực công nghiệp và thu hút đầu tư công nghệ cao.

Các doanh nghiệp hai nước dự kiến sẽ tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu địa chất, phát triển công nghệ tinh luyện và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ ngành khoáng sản chiến lược. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, đào tạo nhân lực và hỗ trợ đầu tư song phương trong lĩnh vực này.

Giới phân tích nhận định thỏa thuận phản ánh xu hướng gia tăng cạnh tranh toàn cầu đối với nguồn tài nguyên thiết yếu phục vụ quá trình chuyển đổi xanh và phát triển công nghệ cao. Đồng thời, động thái này được xem là bước tiến mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Ấn Độ và Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Dự kiến trong thời gian tới, hai nước sẽ thành lập nhóm công tác chung để triển khai các nội dung hợp tác cụ thể và xác định các dự án ưu tiên trong chuỗi giá trị khoáng sản thiết yếu.

Bài học lịch sử và ý đồ của Mỹ - Israel dùng đặc nhiệm để đoạt urani của Iran

VOV.VN - Hiện nay hòa đàm Mỹ - Iran vẫn đang gặp trở ngại và thỏa thuận ngừng bắn vẫn có nguy cơ bị đổ vỡ. Trong bối cảnh ấy, cả Mỹ và Israel đều nghiêm túc cân nhắc khả năng tiến hành một chiến dịch trên bộ đầy rủi ro để thu giữ kho urani đã làm giàu cao (HEU) của Iran hoặc chí ít bảo đảm an toàn cho kho này.

Văn Huy/VOV1
Tag: Ấn Độ Mỹ hợp tác chiến lược mỹ ấn độ 2026 chuỗi cung ứng đất hiếm mỹ ấn độ
QUAD thúc đẩy hợp tác toàn diện tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
QUAD thúc đẩy hợp tác toàn diện tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm Bộ Tứ - QUAD, gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia diễn ra hôm nay (26/5) tại New Delhi đã đánh dấu bước mở rộng đáng kể trong chương trình hợp tác của nhóm, với hàng loạt sáng kiến mới về an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược, năng lượng, công nghệ và ứng phó khẩn cấp…

Ngoại trưởng Mỹ - Ấn Độ bàn về Trung Đông và thúc đẩy thỏa thuận thương mại
Ngoại trưởng Mỹ - Ấn Độ bàn về Trung Đông và thúc đẩy thỏa thuận thương mại

VOV.VN - Ngày 24/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar đã có cuộc họp báo chung, thông báo kết quả chuyến thăm Ấn Độ và một loạt vấn đề nóng mà quốc tế và hai bên cùng quan tâm, bao gồm tình hình Trung Đông, an ninh hàng hải, năng lượng và tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nước

Ấn Độ chặn yêu cầu của Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
Ấn Độ chặn yêu cầu của Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

VOV.VN - Ngày 22/5, Ấn Độ đã bác bỏ yêu cầu đầu tiên của Trung Quốc về việc thành lập hội đồng giải quyết tranh chấp tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan tới các chính sách hỗ trợ của nước này dành cho ngành năng lượng mặt trời và một số lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ấn Độ tăng cường sàng lọc Ebola tại các cửa khẩu, sân bay sau cảnh báo của WHO
Ấn Độ tăng cường sàng lọc Ebola tại các cửa khẩu, sân bay sau cảnh báo của WHO

VOV.VN - Bộ Y tế Ấn Độ vừa ban hành khuyến cáo y tế và quy định sàng lọc đối với hành khách đến từ các quốc gia có nguy cơ cao về dịch Ebola. Động thái được đưa ra ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo dịch bệnh đang lan rộng tại châu Phi.

43 quân nhân Việt Nam tham gia Diễn tập đa phương PRAGATI-I tại Ấn Độ
43 quân nhân Việt Nam tham gia Diễn tập đa phương PRAGATI-I tại Ấn Độ

VOV.VN - Diễn tập đa phương về gìn giữ hòa bình PRAGATI-I do Lục quân Ấn Độ chủ trì với sự tham gia của 450 quân nhân từ 13 quốc gia. Bộ Quốc phòng Việt Nam cử 2 đoàn với 43 quân nhân tham dự, góp phần nâng cao năng lực phối hợp đa quốc gia và tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ.

