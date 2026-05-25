Ông Trump nói thoả thuận mới với Iran sẽ khác hoàn toàn thoả thuận cũ

Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh: “Nếu tôi đạt được một thỏa thuận với Iran, đó sẽ là một thỏa thuận tốt và đúng đắn, không giống như thỏa thuận do ông Obama ký kết”, đồng thời cho rằng thỏa thuận trước đây đã tạo cho Iran “một con đường rõ ràng và rộng mở để sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Trong khi khẳng định thỏa thuận tiềm năng của mình sẽ khác biệt đáng kể so với Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA) được đàm phán dưới thời chính quyền ông Obama, ông Trump nhấn mạnh đây sẽ là “điều hoàn toàn ngược lại”. Tuy nhiên, ông cũng cho biết hiện chưa ai biết đầy đủ chi tiết vì thỏa thuận này “thậm chí còn chưa hoàn tất đàm phán”.

“Thỏa thuận của chúng tôi hoàn toàn ngược lại, nhưng chưa ai được thấy hoặc biết nội dung cụ thể là gì. Thậm chí nó còn chưa được đàm phán hoàn chỉnh. Vì vậy, đừng nghe ai chỉ trích một điều mà họ hoàn toàn không hiểu. Không giống những người tiền nhiệm đáng lẽ phải giải quyết vấn đề này từ nhiều năm trước, tôi không ký những thỏa thuận tồi”, ông Trump viết.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết có thể sẽ mất thêm vài ngày nữa trước khi bản ghi nhớ hợp tác giữa Mỹ và Iran được hoàn tất, do quá trình kéo dài nhằm đạt được sự chấp thuận cuối cùng của Tehran đối với ngôn từ trong văn kiện.

Trong khi Tổng thống Donald Trump hôm 23/5 tuyên bố một thỏa thuận sắp đạt được, thì chỉ một ngày sau đó, các quan chức Mỹ đã tìm cách hạ thấp kỳ vọng về khả năng văn kiện này sẽ được công bố ngay trong cuối tuần. Theo quan chức trên, thời gian hoàn tất còn phụ thuộc vào tốc độ phản hồi của Iran đối với một số đề xuất chỉnh sửa câu chữ do phía Mỹ đưa ra.

Mỹ cho rằng Iran về cơ bản đã đồng ý với các nội dung chính của thỏa thuận. Tuy nhiên, hai bên vẫn đang tiếp tục trao đổi về cách diễn đạt trong văn bản, vốn theo quan chức này đòi hỏi quy trình phê chuẩn kéo dài từ phía Iran. Ông cho biết Mỹ hiện vẫn đang hoàn thiện ngôn từ liên quan đến “một vài điểm” trong thỏa thuận.

Sau khi tất cả các bên đạt đồng thuận cuối cùng, dự kiến sẽ diễn ra lễ ký kết trực tiếp giữa quan chức Mỹ và Iran, nhiều khả năng ngay sau đó sẽ là một vòng đàm phán mới về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận.