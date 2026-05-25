Ông Trump nói thoả thuận mới với Iran sẽ khác hoàn toàn thoả thuận cũ

Thứ Hai, 05:53, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng nếu đạt được một thỏa thuận với Iran, thỏa thuận đó sẽ khác hoàn toàn so với thỏa thuận hạt nhân được ký dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh: “Nếu tôi đạt được một thỏa thuận với Iran, đó sẽ là một thỏa thuận tốt và đúng đắn, không giống như thỏa thuận do ông Obama ký kết”, đồng thời cho rằng thỏa thuận trước đây đã tạo cho Iran “một con đường rõ ràng và rộng mở để sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Trong khi khẳng định thỏa thuận tiềm năng của mình sẽ khác biệt đáng kể so với Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA) được đàm phán dưới thời chính quyền ông  Obama, ông Trump nhấn mạnh đây sẽ là “điều hoàn toàn ngược lại”. Tuy nhiên, ông cũng cho biết hiện chưa ai biết đầy đủ chi tiết vì thỏa thuận này “thậm chí còn chưa hoàn tất đàm phán”.

“Thỏa thuận của chúng tôi hoàn toàn ngược lại, nhưng chưa ai được thấy hoặc biết nội dung cụ thể là gì. Thậm chí nó còn chưa được đàm phán hoàn chỉnh. Vì vậy, đừng nghe ai chỉ trích một điều mà họ hoàn toàn không hiểu. Không giống những người tiền nhiệm đáng lẽ phải giải quyết vấn đề này từ nhiều năm trước, tôi không ký những thỏa thuận tồi”, ông Trump viết.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết có thể sẽ mất thêm vài ngày nữa trước khi bản ghi nhớ hợp tác giữa Mỹ và Iran được hoàn tất, do quá trình kéo dài nhằm đạt được sự chấp thuận cuối cùng của Tehran đối với ngôn từ trong văn kiện.

Trong khi Tổng thống Donald Trump hôm 23/5 tuyên bố một thỏa thuận sắp đạt được, thì chỉ một ngày sau đó, các quan chức Mỹ đã tìm cách hạ thấp kỳ vọng về khả năng văn kiện này sẽ được công bố ngay trong cuối tuần. Theo quan chức trên, thời gian hoàn tất còn phụ thuộc vào tốc độ phản hồi của Iran đối với một số đề xuất chỉnh sửa câu chữ do phía Mỹ đưa ra.

Mỹ cho rằng Iran về cơ bản đã đồng ý với các nội dung chính của thỏa thuận. Tuy nhiên, hai bên vẫn đang tiếp tục trao đổi về cách diễn đạt trong văn bản, vốn theo quan chức này đòi hỏi quy trình phê chuẩn kéo dài từ phía Iran. Ông cho biết Mỹ hiện vẫn đang hoàn thiện ngôn từ liên quan đến “một vài điểm” trong thỏa thuận.

Sau khi tất cả các bên đạt đồng thuận cuối cùng, dự kiến sẽ diễn ra lễ ký kết trực tiếp giữa quan chức Mỹ và Iran, nhiều khả năng ngay sau đó sẽ là một vòng đàm phán mới về giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận.

Kiều Anh/VOV.VN
Nóng thế giới ngày 25/5: Ông Trump nói thỏa thuận với Iran cơ bản đã hoàn thành
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump tuyên bố thỏa thuận về chiến sự Iran cơ bản đã được đàm phán xong; Israel họp khẩn khi đàm phán Mỹ - Iran đạt tiến triển lớn; Khoảng 40 quốc gia chuẩn bị hỗ trợ khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz;...

Giá xăng dầu hôm nay 25/5: Giá dầu neo cao giữa bất ổn đàm phán Mỹ - Iran
VOV.VN - Giá dầu thế giới vẫn tiếp tục neo cao do lo ngại Mỹ và Iran khó đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm khôi phục hoạt động vận tải biển bình thường qua eo biển Hormuz.

Iran cam kết không chế tạo vũ khí hạt nhân
VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mới đây tuyên bố Tehran sẵn sàng bảo đảm với cộng đồng quốc tế rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh một khuôn khổ thỏa thuận sơ bộ giữa Iran và Mỹ đang dần hình thành.

