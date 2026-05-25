Quan chức Mỹ nói ông Trump cho Iran thêm “5, 6 hoặc 7 ngày” hoàn tất thỏa thuận

Thứ Hai, 05:29, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đang cho Iran thêm “5, 6 hoặc 7 ngày” để hoàn tất thỏa thuận, trong bối cảnh các cuộc đàm phán liên quan đến kho dự trữ hạt nhân của Tehran vẫn tiếp diễn.

Theo các quan chức trao đổi với Fox News, một thỏa thuận khung với Iran đã “hoàn thành 95%” tính đến ngày 24/5. Tuy nhiên, các bên vẫn đang thương lượng về “ngôn từ” liên quan đến kho dự trữ hạt nhân của Tehran và eo biển Hormuz.

“Chúng tôi sẽ không nhượng bộ. Hiện vẫn chưa thể nói là đã đạt được thỏa thuận. Chúng tôi sẽ không ký kết thỏa thuận ngay hôm nay hoặc ngày mai”, quan chức này nhấn mạnh, trước khi cho biết thêm rằng: “Tổng thống Donald Trump nghiêng về việc cho phía Iran thêm 5, 6 hoặc 7 ngày” để hoàn tất thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Quan chức trên xác nhận chính sách “Không bụi phóng xạ, không USD” đang là định hướng xuyên suốt của các cuộc đàm phán, đồng thời cho biết Iran đã “đồng ý về nguyên tắc với khuôn khổ thỏa thuận và chúng tôi đã hoàn thành 95% tiến trình”. Về cơ bản, Mỹ yêu cầu Iran phải từ bỏ và giao nộp toàn bộ vật liệu hạt nhân hoặc urani làm giàu trước khi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cũng như giải phóng tài sản bị đóng băng cho Tehran.

“Chúng tôi đã đạt được đồng thuận về vấn đề kho dự trữ hạt nhân và eo biển Hormuz, nhưng hiện vẫn đang tiếp tục đàm phán về mặt ngôn từ”, quan chức này nói, đồng thời tái khẳng định cách tiếp cận “Không bụi phóng xạ, không USD” của chính quyền Mỹ. Theo quan chức Mỹ: “Chúng tôi đang có cơ hội đạt được một thỏa thuận giúp giảm chi phí cho người dân Mỹ, đồng thời bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân”.

“Chắc chắn chúng tôi sẽ không ký một thỏa thuận tồi. Mỹ vẫn có nhiều lựa chọn và có thể nối lại các cuộc tấn công quân sự nếu không đạt được thỏa thuận”, quan chức này cho hay.

Cũng trong ngày 24/5, Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị cho các nhà đàm phán “không vội vàng đạt thỏa thuận”, đồng thời nhấn mạnh rằng “thời gian đang đứng về phía chúng ta”. Trước đó, hôm 23/5, ông Trump mô tả là “bản ghi nhớ hợp tác” đã “đàm phán được phần lớn”.

Nóng thế giới ngày 25/5: Ông Trump nói thỏa thuận với Iran cơ bản đã hoàn thành

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump tuyên bố thỏa thuận về chiến sự Iran cơ bản đã được đàm phán xong; Israel họp khẩn khi đàm phán Mỹ - Iran đạt tiến triển lớn; Khoảng 40 quốc gia chuẩn bị hỗ trợ khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz;...

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: cuộc chiến Iran đàm phán Mỹ Iran vấn đề urani kho dự trữ hạt nhân Tổng thống Trump thoả thuận Mỹ Iran
Tin liên quan

Iran cam kết không chế tạo vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian mới đây tuyên bố Tehran sẵn sàng bảo đảm với cộng đồng quốc tế rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh một khuôn khổ thỏa thuận sơ bộ giữa Iran và Mỹ đang dần hình thành.

Tehran bác tin giao nộp urani, Mỹ và Iran cam kết không tấn công nhau

VOV.VN - Trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán trái ngược nhau về các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sắp đạt được giữa Mỹ và Iran, giới chức Iran hôm nay khẳng định văn kiện không bao gồm vấn đề hạt nhân. Teheran đồng thời nhắc lại cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân như đã từng nhiều lần tuyên bố.

Lộ diện các điều khoản then chốt trong thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

VOV.VN - Một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông đang dần thành hình, với các nội dung đáng chú ý như mở lại eo biển Hormuz, nới lỏng trừng phạt dầu mỏ và khả năng Tehran từ bỏ kho uranium làm giàu cấp độ cao.

