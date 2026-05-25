Quan chức Mỹ nói ông Trump cho Iran thêm “5, 6 hoặc 7 ngày” hoàn tất thỏa thuận

Theo các quan chức trao đổi với Fox News, một thỏa thuận khung với Iran đã “hoàn thành 95%” tính đến ngày 24/5. Tuy nhiên, các bên vẫn đang thương lượng về “ngôn từ” liên quan đến kho dự trữ hạt nhân của Tehran và eo biển Hormuz.

“Chúng tôi sẽ không nhượng bộ. Hiện vẫn chưa thể nói là đã đạt được thỏa thuận. Chúng tôi sẽ không ký kết thỏa thuận ngay hôm nay hoặc ngày mai”, quan chức này nhấn mạnh, trước khi cho biết thêm rằng: “Tổng thống Donald Trump nghiêng về việc cho phía Iran thêm 5, 6 hoặc 7 ngày” để hoàn tất thỏa thuận.

Quan chức trên xác nhận chính sách “Không bụi phóng xạ, không USD” đang là định hướng xuyên suốt của các cuộc đàm phán, đồng thời cho biết Iran đã “đồng ý về nguyên tắc với khuôn khổ thỏa thuận và chúng tôi đã hoàn thành 95% tiến trình”. Về cơ bản, Mỹ yêu cầu Iran phải từ bỏ và giao nộp toàn bộ vật liệu hạt nhân hoặc urani làm giàu trước khi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cũng như giải phóng tài sản bị đóng băng cho Tehran.

“Chúng tôi đã đạt được đồng thuận về vấn đề kho dự trữ hạt nhân và eo biển Hormuz, nhưng hiện vẫn đang tiếp tục đàm phán về mặt ngôn từ”, quan chức này nói, đồng thời tái khẳng định cách tiếp cận “Không bụi phóng xạ, không USD” của chính quyền Mỹ. Theo quan chức Mỹ: “Chúng tôi đang có cơ hội đạt được một thỏa thuận giúp giảm chi phí cho người dân Mỹ, đồng thời bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân”.

“Chắc chắn chúng tôi sẽ không ký một thỏa thuận tồi. Mỹ vẫn có nhiều lựa chọn và có thể nối lại các cuộc tấn công quân sự nếu không đạt được thỏa thuận”, quan chức này cho hay.

Cũng trong ngày 24/5, Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị cho các nhà đàm phán “không vội vàng đạt thỏa thuận”, đồng thời nhấn mạnh rằng “thời gian đang đứng về phía chúng ta”. Trước đó, hôm 23/5, ông Trump mô tả là “bản ghi nhớ hợp tác” đã “đàm phán được phần lớn”.