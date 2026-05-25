Nóng thế giới ngày 25/5: Ông Trump nói thỏa thuận với Iran cơ bản đã hoàn thành

Ông Trump tuyên bố thỏa thuận về chiến sự Iran cơ bản đã được đàm phán xong: Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 23/5 (theo giờ Mỹ) cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran về cơ bản đã được đàm phán hoàn tất, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên kéo dài gần hai tháng qua.

Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “một thỏa thuận về cơ bản đã được đàm phán xong”, dù vẫn cần hoàn tất một số chi tiết cuối cùng giữa Mỹ, Iran và các nước trung gian liên quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Truyền thông Iran nói về việc mở lại eo biển Hormuz sau tuyên bố của Tổng thống Trump: Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng eo biển Hormuz sẽ được mở lại như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Tehran, cho rằng phát biểu này “không phản ánh thực tế”.

Fars cho biết theo văn bản trao đổi mới nhất giữa các bên, tuyến đường thủy chiến lược này vẫn sẽ nằm dưới sự quản lý của Iran nếu một thỏa thuận được ký kết.

“Dựa trên văn bản trao đổi mới nhất, nếu một thỏa thuận tiềm năng được đạt được, eo biển Hormuz vẫn sẽ nằm dưới sự quản lý của Iran”, Fars đưa tin.

Theo báo cáo của Fars, được báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 24/5 đăng tải, Iran đã đồng ý cho phép số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz quay trở lại mức trước chiến tranh. Tuy nhiên, Fars nhấn mạnh điều đó không đồng nghĩa với việc quay trở lại tình trạng “tự do đi lại” như trước chiến tranh.

Israel họp khẩn khi đàm phán Mỹ - Iran đạt tiến triển lớn: Sau nhiều cuộc thảo luận dày đặc giữa các đại diện đàm phán của cả Iran, Pakistan và Qatar tại Tehran, giới chức Iran và Pakistan tối 23/5 đồng loạt thông báo tiến trình đàm phán Mỹ - Iran đã đạt tiến triển lớn. Hai bên đang tiến ngày càng gần hơn đến thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Viết trên mạng xã hội X tối 23/5 Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam thông báo một bước tiến tích cực đang hình thành liên quan nỗ lực chấm dứt cuộc chiến Mỹ - Iran. Cùng lúc, truyền thông khu vực dẫn lời một quan chức an ninh Pakistan am hiểu vấn đề cho biết chuyến thăm của Thống tướng Asim Munir, Tư lệnh quân đội Pakistan đến Iran, đã đạt tiến triển đáng kể. Theo đó, việc hướng tới một thỏa thuận tạm thời về kết thúc chiến tranh Mỹ - Iran, đang ở vào giai đoạn cuối.

Khoảng 40 quốc gia chuẩn bị hỗ trợ khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz: Anh và khoảng 40 quốc gia đang chuẩn bị một chiến dịch rà phá thủy lôi và bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Hoạt động này nhằm hỗ trợ khôi phục lưu thông thương mại qua tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Chiến dịch dự kiến sử dụng nhiều phương tiện không người lái và công nghệ quét đáy biển bằng sonar nhằm hạn chế rủi ro cho lực lượng làm nhiệm vụ. Các hệ thống tự hành có khả năng lập bản đồ đáy biển, phát hiện vật thể nghi là thủy lôi và hỗ trợ xử lý từ xa.

Theo Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh Al Carns, mục tiêu chính là tạo điều kiện để hoạt động vận tải hàng hải và bảo hiểm thương mại sớm trở lại bình thường.

Một con tàu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, ngày 12/4/2026. Ảnh: Reuters

Hai người bị bắn trong cuộc đụng độ với lực lượng mật vụ Mỹ gần Nhà Trắng: Hai người đã bị bắn trong một vụ đụng độ với lực lượng mật vụ xảy ra gần Nhà Trắng vào chiều 23/5, theo thông tin từ một quan chức thực thi pháp luật Mỹ.

Vụ việc diễn ra tại khu vực giao giữa Đại lộ Pennsylvania và Đường 17 Tây Bắc, ngay sát khuôn viên Nhà Trắng. Theo nguồn tin thực thi pháp luật, các sĩ quan thuộc đơn vị mặc đồng phục của Mật vụ đã phản ứng sau khi nhận được báo cáo về một tay súng có vũ trang xuất hiện trong khu vực.

Những người có mặt gần hiện trường cho biết họ đã nghe thấy hàng chục tiếng súng nổ liên tiếp, kéo theo phản ứng an ninh quy mô lớn và lệnh phong tỏa khẩn cấp quanh Nhà Trắng.

Mỹ tập trận quân sự đầu tiên tại Venezuela sau vụ bắt giữ ông Maduro: Quân đội Mỹ ngày 23/5 tiến hành cuộc diễn tập quân sự trên không phận thủ đô Caracas của Venezuela. Đây là cuộc tập trận đầu tiên của Mỹ tại Venezuela kể từ chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu năm nay.

Cuộc diễn tập bao gồm hai máy bay MV-22B Osprey hạ cánh gần Đại sứ quán Mỹ tại Caracas cùng các hoạt động triển khai lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ. Chính phủ Venezuela cho biết đã cho phép cuộc diễn tập với danh nghĩa hoạt động chuẩn bị ứng phó “trong trường hợp khẩn cấp y tế hoặc thảm họa”.

Nga mở cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào thủ đô Ukraine: Nhiều tiếng nổ lớn vang lên tại Kiev tối 23/5 (theo giờ địa phương), sau khi chính quyền Mỹ và Ukraine đồng loạt cảnh báo về nguy cơ Nga tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn.

Không quân Ukraine cho biết họ đã phát hiện dấu hiệu “một tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik được phóng”, ám chỉ loại tên lửa chiến lược mới và có sức công phá lớn của Nga.

Chỉ huy quân sự Kiev, Tymur Tkachenko, cho biết thủ đô Ukraine đang hứng chịu “một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn”, đồng thời kêu gọi người dân lập tức trú ẩn. Trong khi đó, Thị trưởng Vitaliy Klitschko xác nhận nhiều khu vực trong thành phố ghi nhận thiệt hại do mảnh vỡ tên lửa và xuất hiện hàng loạt cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Một tòa nhà của Trường Cao đẳng Starobilsk thuộc Đại học Sư phạm Luhansk bị phá hủy trong đợt tấn công gần đây. Ảnh: Reuters

Hàng chục nghìn người biểu tình chống chính phủ tại Serbia: Tối 23/5, hàng nghìn người đã tập trung tại trung tâm thủ đô Belgrade, Serbia, để biểu tình chống Chính phủ và kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội sớm.

Khoảng 19h tối (giờ địa phương), đám đông đã tràn ngập Quảng trường lớn và các con phố ở trung tâm thủ đô Belgrade, cùng với tiếng trống, hò reo và hô vang các khẩu hiệu chống Chính phủ.

Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ đầu năm tới nay, do sinh viên dẫn dắt, là một phần của phong trào biểu tình chống chính phủ nổi lên sau vụ sập mái che tại nhà ga xe lửa ở Novi Sad vào tháng 11/2024. Vụ tai nạn này đã khiến 16 người thiệt mạng và một số người bị thương. Sinh viên đã đóng vai trò dẫn đầu trong việc huy động các cuộc biểu tình vừa qua, yêu cầu Tổng thống Aleksandar Vucic từ chức. Người tham gia biểu tình cũng cáo buộc chính phủ tắc trách và có tình trạng tham nhũng kéo dài trong nhiều năm qua.

Nổ lớn gần ga tàu ở Pakistan, ít nhất 24 người thiệt mạng: Ít nhất 24 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau vụ nổ lớn xảy ra gần tuyến đường sắt tại thành phố Quetta, tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan hôm 24/5.

Theo truyền thông địa phương, vụ nổ xảy ra gần ga Chaman Phatak, thành phố Quetta, Pakistan khi một đoàn tàu chở quân nhân đi qua khu vực. Sức ép từ vụ nổ khiến một phần đoàn tàu bị hư hại, nhiều phương tiện đỗ gần hiện trường bị phá hủy, cửa kính các tòa nhà xung quanh vỡ tung.

Dịch Ebola vượt khỏi tâm dịch Congo, châu Phi khẩn cấp phối hợp ứng phó: Dịch Ebola đang diễn biến nghiêm trọng tại châu Phi khi số ca tử vong tiếp tục tăng nhanh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi Uganda ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới, buộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải nâng mức cảnh báo lên “rất cao”.

Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, đến nay đã ghi nhận 204 ca tử vong trong tổng số 867 trường hợp nghi nhiễm Ebola tại ba tỉnh miền Đông nước này. Trong khi đó, Uganda cũng xác nhận thêm ba ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc lên 5 người kể từ khi dịch bệnh được phát hiện hồi giữa tháng 5.