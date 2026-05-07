Nóng thế giới ngày 7/5: Mỹ - Iran tiến gần tới bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến sự

Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran: Phát biểu tại Nhà Trắng trong buổi họp báo thường kỳ chiều 5/5, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Mỹ đã hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch mang tên “Cuồng nộ”. Ông đồng thời cho biết Nhà Trắng đã thông báo với Quốc hội về việc các hành động thù địch đã chấm dứt.

Theo quy định về quyền lực chiến tranh của Mỹ, các hoạt động quân sự kéo dài quá 60 ngày cần có sự phê chuẩn của Quốc hội. Việc chính quyền tuyên bố chấm dứt chiến dịch được xem là động thái nhằm tránh phải xin thêm sự cho phép của cơ quan lập pháp.

Mỹ và Iran tiến gần tới bản ghi nhớ một trang nhằm chấm dứt chiến sự. Nhà Trắng tin rằng, Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận với Iran về bản ghi nhớ dài một trang nhằm chấm dứt chiến sự và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn, 2 quan chức Mỹ và 2 nguồn thạo tin cho hay. Mỹ dự kiến sẽ nhận được phản hồi từ phía Iran về một số điểm then chốt trong vòng 48 giờ tới. Hiện chưa có nội dung nào được thống nhất, song các nguồn tin cho biết đây là thời điểm hai bên tiến gần nhất tới một thỏa thuận kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo các điều khoản dự kiến, Iran sẽ cam kết tạm dừng làm giàu urani, trong khi Mỹ đồng ý dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và giải ngân hàng tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran. Hai bên cũng sẽ dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến hoạt động quá cảnh qua eo biển Hormuz. Nhiều điều khoản trong bản ghi nhớ sẽ phụ thuộc vào việc đạt được một thỏa thuận cuối cùng, do đó vẫn tồn tại khả năng xung đột tái bùng phát hoặc rơi vào trạng thái bế tắc kéo dài, khi chiến sự nóng chấm dứt nhưng các vấn đề cốt lõi chưa được giải quyết.

Iran tuyên bố muốn đạt được một "thỏa thuận toàn diện" với Mỹ: Ngoại trưởng Iran ngày 6/5 khẳng định Tehran chỉ chấp nhận “một thỏa thuận công bằng và toàn diện” trong các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Phát biểu tại Bắc Kinh sau cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Abbas Araqchi nhấn mạnh Iran sẽ “nỗ lực tối đa để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp” trong đàm phán, đồng thời khẳng định lập trường kiên định chỉ chấp nhận một thỏa thuận “công bằng và toàn diện”.

Tổng thống Trump tuyên bố tạm dừng “Dự án Tự do” tại eo biển Hormuz: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tạm thời dừng “Dự án Tự do” nhằm điều phối hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz, trong khi vẫn duy trì lệnh phong tỏa đối với Iran.

Quyết định tạm dừng “Dự án Tự do” tại eo biển Hormuz được đưa ra sau khi ông Trump khẳng định có “tiến triển đáng kể” trong các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận toàn diện với Iran. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng quyết định này được đưa ra sau đề nghị từ Pakistan và một số quốc gia khác, cùng với những “thành công quân sự đáng kể” của Mỹ trong chiến dịch nhằm vào Iran.

Mỹ xác định các “lằn ranh đỏ” của Iran trong đàm phán: Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ đang nỗ lực xác định những nội dung mà Iran sẵn sàng đưa ra thương lượng và coi đây là bước đi cần thiết hướng tới giải pháp ngoại giao.

Phát biểu trước báo giới, ông Rubio cho biết các đại diện của Mỹ đang tìm cách đạt được “mức độ hiểu biết nhất định” về những vấn đề mà Iran sẵn sàng đàm phán. Theo ông, một thỏa thuận trong giai đoạn đầu có thể chỉ dừng ở các nguyên tắc cấp cao. “Chúng ta không nhất thiết phải có ngay một văn bản thỏa thuận hoàn chỉnh, nhưng cần một giải pháp ngoại giao làm rõ các chủ đề mà họ sẵn sàng thương lượng, cũng như phạm vi và mức độ nhượng bộ ban đầu để các cuộc đàm phán trở nên có ý nghĩa”, ông Rubio nói.

Iran dọa bắn các tàu không tuân thủ, UAE tiếp tục cáo buộc bị Tehran tấn công: Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ nhắm bắn tất cả các tàu lưu thông qua eo Hormuz mà không tuân thủ hướng dẫn của lực lượng này. Trong tuyên bố chính thức trên truyền hình Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định sẽ đáp trả cứng rắn và quyết đoán với tất cả các tàu lưu thông qua eo Hormuz mà không đi theo hướng dẫn an toàn do Iran đưa ra.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Bộ Quốc phòng Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) chiều qua thông báo hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt và triển khai đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái xuất phát từ lãnh thổ Iran. Thông báo không đề cập mục tiêu bị tấn kích cũng như số lượng các tên lửa và máy bay tham gia đòn tấn công, nhưng khẳng định nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại nhiều khu vực khác nhau trong quá trình phòng không đánh chặn.

Trung Quốc phản đối Mỹ mở rộng trừng phạt Cuba: Trong một tuyên bố đưa ra trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn bộ này cho rằng, việc Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Cuba đã “xâm phạm nghiêm trọng quyền sinh tồn và phát triển của người dân Cuba, vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế”.

Người phát ngôn nhấn mạnh, Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Cuba bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của quốc đảo này, đồng thời hối thúc Mỹ “ngừng ngay lập tức việc phong tỏa và trừng phạt cũng như đe dọa và gây áp lực dưới bất kỳ hình thức nào đối với Cuba”.

Mỹ bác bỏ cáo buộc đang phong tỏa dầu với Cuba: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 bác bỏ cáo buộc cho rằng Mỹ đang thực hiện phong tỏa dầu mỏ đối với Cuba, song phía Havana và nhiều ý kiến quốc tế cho rằng các biện pháp gây sức ép của Washington vẫn là nguyên nhân chính khiến quốc đảo này rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Mỹ Rubio khẳng định tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại Cuba không phải do một lệnh phong tỏa trực tiếp, mà bắt nguồn từ việc Venezuela, nguồn cung cấp dầu chủ yếu trước đây, đã ngừng hỗ trợ miễn phí.

Trung Quốc phản đối lệnh trừng phạt của Anh liên quan đến Ukraine: Ngày 6/5, Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đã chính thức phản đối quyết định của Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai thực thể Trung Quốc do cáo buộc liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh khẳng định, Trung Quốc kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, không có cơ sở pháp lý quốc tế, gây tổn hại đến quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời cho biết đã tiến hành trao đổi nghiêm túc với phía Anh về vấn đề này.

Ngoại trưởng Mỹ - Nga điện đàm về vấn đề Iran và xung đột tại Ukraine: Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong ngày 5/5, trong đó hai bên thảo luận về vấn đề Iran, quan hệ song phương và xung đột tại Ukraine.

Thông báo ngắn từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc gọi được thực hiện theo đề nghị từ phía Nga. Nội dung trao đổi tập trung vào các vấn đề quốc tế và tình hình quan hệ Mỹ - Nga, bên cạnh các thỏa thuận về lịch trình tiếp xúc song phương trong thời gian tới.

Ông Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung rất tốt trước chuyến thăm Bắc Kinh: Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Donald Trump cho biết hai bên có mối quan hệ cá nhân tích cực và hợp tác kinh tế sâu rộng. Ông đồng thời đánh giá Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “một người tuyệt vời” và hai bên “rất hợp nhau”.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng Trung Quốc thể hiện sự tôn trọng đối với Washington, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh không có ý định thách thức Mỹ trong bối cảnh hiện nay. Theo ông, yếu tố này có thể tạo thuận lợi cho các cuộc trao đổi sắp tới giữa hai bên.

WHO triển khai sơ tán y tế khẩn cấp và đánh giá rủi ro lây lan virus Hanta: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang triển khai các hoạt động sơ tán y tế khẩn cấp và đánh giá rủi ro sau khi ghi nhận ba trường hợp tử vong cùng nhiều ca nghi nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius, hiện neo đậu ngoài khơi vùng biển Tây Phi.

Ba hành khách đã thiệt mạng và ít nhất bốn người khác xuất hiện triệu chứng trên tàu. WHO cho biết hành khách hiện “đang tự cách ly trong khoang” với các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt.